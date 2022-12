Rohkea kengitysmuutos takasi voiton jättiyllättäjälle – "Tässä on tulos, muut jäi ulos"

Hierro Boko tykitti ykköseksi Vermon avoimessa lähdössä.

Etelä ja pohjoinen löivät kättä Superlauantaiksi nimetyllä Toto75-kierroksella, sillä maan pääradalla Vermossa ajettiin kolme ensimmäistä kohdetta ja Rovaniemellä loput neljä.

Vermon avoimessa lähdössä Knows Bestilla näytti olevan homma täysin hallinnassa vielä loppusuoran alussa, mutta suursuosikki joutui lopulta taipumaan neljänneksi. Kaukana kärjestä juossut jättiyllättäjä Hierro Boko leiskautti ulkoratoja pitkin aivan omaa vauhtiaan kärkeen.

– Saatiin seurata hyviä hevosia viimeiseen kurviin ja ruuna kiri kyllä hyvin. Ei tämä oikeastaan hirveästi yllättänyt, se kiri jo viimeksi kovaa. Kun laput vetää, niin siihen tulee hirmu ryhti, Hierro Bokon ohjastaja Jarmo Saarela sanoi radan voittajahaastattelussa.

Myöskään valmentaja Hannu Korvelle voitto ei ollut niin iso yllätys kuin pelaajille.

– Joku moittikin, ettei se kärrylähdöissä enää pärjää. Vastasin, että odotahan hetki. Tämä petraa koko ajan. Treeniä on kiristetty ja hevonen vastaa siihen aina vain paremmin. Ajon pituutta vähensin, mutta on ajettu reippaampaa. Joka toinen päivä on käyty valjaissa. Hierro on oikea työmies, Korpi kehui myös omistamaansa ruunaa.

Korvelle lähtö oli lähes täydellinen onnistuminen, sillä myöhään kiritilat saanut Grainfield Aiden tuikkasi kolmanneksi. Tallikaverusten välissä maalilinjan ylitti Quite A Lover.

Hyvien hevosten lisäksi osasyy menestykselle oli varmasti myös valmentajan tekemä balanssimuutos. Lähes kaikki muut kilpailivat Vermon hiekkapintaisella kaviouralla hokkikengillä, Korpi toimi toisin.

– Kengitin hevoset kesäkenkään. Työtähän se vaatii, mutta tämän takia niitä palvelen, että saadaan mahdollisimman hyvä tulos. Tässä on tulos, muut jäi ulos, Korpi runoili iloisesti.

Hierro Bokolle voitto oli vuoden ensimmäinen kärrylähdöistä. Kuusi aiempaa täysosumaa olivat tulleet montésta. Nekään eivät ole olleet mitään kyläkilpailuja, sillä kesällä ruuna voitti Suomen mestaruuden.

8 000 euron ykköspalkinnon myötä Hierro Bokon uran tienestit kohosivat yli 180 000 euroon. Korven valmennukseen ja omistukseen ruuna siirtyi kesäkuussa.

Sama 8 000 euron ykköspalkinto oli tikulla myös Rovaniemen Arctic King-lähdöissä.

Lämminveristen puolella Ruotsista saapunut Selmer I.H. oli tyly vieras.

Parijonossa pitkään vailla kiritiloja ollut ruuna oli vielä päätöspuolikkaalle lähdettäessä kaukana kärjestä, mutta tykitti ulkoratoja pitkin todellisen luokkahevosen elkein hieman ennen maalia ykköseksi.

Johtavan takana matkannut J.H. Mannerheim joutui tyytymään toiseen sijaan muiden jäädessä kauas taakse.

– Selmer I.H. tsemppasi lämmityksestä ihan älyttömästi starttiin. Viimeisellä takasuoralla piti vähän peruuttaa, niin se oikein suuttui, kun piti ottaa kiinni. Ruuna tuli ihan lentämällä loppua. Tosi hieno hevonen, ensimmäistä kertaa ruunaa ajanut Hannu Torvinen sanoi.

Skellefteån seudulla vaikuttavan Gabriella Laestanderin valmentama Selmer I.H. on tienannut urallaan lähes 400 000 tuhatta euroa ja voittajakehässä 8-vuotias on nähty jo 32 kertaa.

Myöskään kylmäveristen Arctic King-kilpailussa parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä, sillä viimeisellä takasuoralla kärkeen jyrännyt Lystilän Lento vastaili lopussa jopa helpon oloisesti suosikki Nylandin ohitusyritykseen.

Lystilän Lento pääsi aloittamaan uransa vasta 7-vuotiaana, syyskuussa 2020. Sen jälkeen startteja on kertynyt 46, joista ruuna on voittanut komeasti 21. Tienestit kohosivat Rovaniemen arvovoiton myötä jo yli 50 000 euron.

– Aloitus meni myöhäiseksi, mutta tosi nopeasti se on noussut huipputasolle. Ajattelin, että tästä kaudesta tulee vähän välivuosi, kun viime vuonna voitti paljon lähtöjä ja nousi äkkiä hyviin lähtöihin. Se on yllättänyt miten hyvin on pystynyt venymään tänäkin vuonna. Hieno fiilis ajaa tällainen voitto taustajoukoille, kun ovat olleet niin pitkämielisiä, ohjastaja Ville Pohjola totesi.

Lystilän Lentoa valmentaa Risto Pirttimaa.

– Tämä on ihan ihmeellistä. Ei oikein osaa mitään sanoa. Ihan tavallisia ihmisiä ollaan eikä tämä mene päähän, mutta nyt on kyllä hieno hevonen tallissa. Ensi kesään satsataan ja katsotaan vielä kovempia lähtöjä. Tavoitteita pitää olla, treenari sanoi.

Itse joulupukki oli onnittelemassa Lystilän Lentoa ja ruunan taustajoukkoja.

Hannu Torvinen valitsi kotiratansa Vermon sijaan Rovaniemen, eikä reissu mennyt totisesti hukkaan.

Toisen Toto75-kohteen voiton huippuohjastajalle toi Ilos Silmarillion. Sen omistaja ja kasvattaja Veijo Kumpulaiselle lähtö oli ikimuistoinen, sillä Ilos Sansibar kuittasi kakkosrahat. Voittaja asustaa Eija Sorviston tallissa ja Ilos Sansibar puolestaan Iikka Nurmosella.

– Tosi hieno juttu. Yhteistyö on ollut leppoisaa ja saa vapaasti tehdä asioita hevosen kanssa. Veijo on tosi hyvä hevosenomistaja, Ilos Silmarillionin valmentaja Sorvisto sanoi.

Rovaniemen ensimmäisessä Toto75-kohteessa Torrent d'Inverne sai tulosrivistönsä täydelliseen kuntoon ottamalla viidennen peräkkäisen ykkössijan. Minään lahjana kierroksen eniten pelatuin hevonen ei voittoa ottanut. Ruuna jyräsi vastustamattomasti kärkeen, vaikka matkasi kaukana kärjestä.

– Tulihan siitä raskas reissu, mutta kyllä ruuna hoiti hienosti. Tämä on oikea kilpaurheilija, todella hieno hevonen, Kari Alapekkala kehui valmennettavaansa.

Torrent d'Invernen omistaa edesmenneen ravilegenda Aarne Lintulahden puoliso Aune Lintulahti.

Nyland jäi Rovaniemellä suosikkina toiseksi, mutta Antti Ala-Rantalan menestystalli ei jäänyt ilman voittoa Superlauantaina. Vermon avoimessa tammalähdössä Tutun Impi jyräsi omaan väkivahvaan tapaansa ykköseksi.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ajoin tammaa. Tuttu hevonen se on tietysti, samoissa lähdöissä on ajettu niin monta kertaa. Tämä on tosi sitkas menemään ja luotin koko ajan hevoseen. Tuntui, että varaakin jäi vielä, Tutun Impin ohjastaja Esa Holopainen totesi.

Taustavoimia voittajakehässä edusti valmentajan puoliso ja Tutun Impin hoitaja Tiina Ala-Rantala.

– Aamulla puoli seitsemään aikaan lähdettiin, me lähdettiin tänne päin ja muut pohjoista kohti. Fiilis on aivan järkyttävän hieno, Impi on niin hieno tamma, liikuttunut Ala-Rantala totesi

Tutun Impi oli voittanut edellisen kerran yli 60 starttia sitten, tammikuussa 2021. 10-vuotiaan voittosumma kohosi 7­000 euron ykköspalkinnon myötä lähes 125 000 euroon.

Se on kautta aikojen eniten tienannein tamma, joka ei ole juossut kuningatarkilvassa. Neljä kertaa Tutun Impi on karsittu.

Vermon kolmannen Toto75-kohteen vei Ari Moilasen naruttelema Kratos Di Quattro.

– Edellinen valmentaja (Svante Båth) sanoi, ettei sitä saa ravaamaan millään. Ruuna ei aluksi tiennyt mihin laittaa jalkansa, oli epävarma ja tuntui sellaiselta kamelilta. Nyt se on itsekin oppinut ravaamaan, voittajan valmentaja Nina Pettersson-Perklén iloitsi.

Pettersson-Perklènin tallista Kratos Di Quattro on juossut 20 starttia, joista se on voittanut viisi ja muita totosijoja on seitsemän.

Ainakaan ensi vuonna kahden radan kesken jaettavia Superlauntai-kierroksia ei järjestetä. Ne eivät ole saaneet suurta suosiota ratojen, hevosten taustavoimien eikä myöskään pelureiden keskuudessa. Tällä kertaa pelureita ei ärsyttänyt eniten konsepti, vaan pelijärjestelmän hidastelu.

Oikea Toto75-rivi, Superlauantai 3.12

Toto75-1: 4 Knows Best

Toto75-2: 2 Tutun Impi

Toto75-3: 11 Kratos Di Quattro

Toto75-4: 8 Torrent d'Inverne

Toto75-5: 6 Ilos Silmarillion

Toto75-6: 6 Lystilän Lento

Toto75-7: 2 Selmer I.H.

Seitsemän oikein -tuloksille: 5671,65 euroa

Kuusi oikein: 13,99 euroa

Viisi oikein: 1,56 euroa