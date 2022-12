Vaaleaverikkö taas tositoimissa – ”Kuningatarkilpaan kolminkertainen nälkä”

Tervehtynyt Layla kerää ihailuja Superlauantai-raveissa.

Satakuntalainen Layla on ollut viime vuosina yksi kaviourien sympaattisimmista suomenhevosista. Kari Mahlamäen tallin liinaharjatammalle on kertynyt oma ihailijajoukkonsa.

Näyttävä vaalea hevonen ei ole noussut kansansuosikiksi pelkästään ulkomuodoillaan, vaan myös juoksutaitojensa ja sanavalmiiden taustajoukkojensa ansiosta.

Layla on hyvin luotettava kilpahevonen. Se on sijoittunut 92 startissaan 54 kertaa kolmen parhaan joukkoon, eli totosijoille. Voittoja tammalla on 18.

Yhdeksänvuotiaan Laylan vaaleat kutrit ei ole kuitenkaan hulmunneet yli puoleen vuoteen radoilla. Sillä on ollut terveysmurheita.

Viikonloppuna tamman fanikerhon piina vihdoin päättyy. Layla palaa sairauslomalta Superlauantai-raveissa Vermossa.

Vielä keväällä se oli ravaamassa kovaa kyytiä suomenhevostammojen superkarkeloihin, kuningatarkilpailuun.

– Layla astui toukokuussa Kokemäen startissa yhden askeleen huonosti, minkä seurauksena sen etujalkaan tuli pikkuisen vaivaa, porilainen Mahlamäki kertoo.

– Koska nopeasti selvisi, että Forssan Kuninkuusravit jäävät Laylalta väkisin välistä, sen annettiin parantua kaikessa rauhassa.

Layla on kaunis liinaharja.

Valmentaja kertoo, että Laylan jalka on kestänyt hyvin treenaamista. Mahlamäki aikoo kilpailuttaa pitkään huilannutta suojattiaan talvikuukausina.

– Laylalla on tarkoitus ajaa talvella kilpaa, mutta jossain vaiheessa se jäädä vähän tauolle, koska ensi vuoden kuninkuusravit ovat taas tähtäimessämme.

Teillä taitaa olla nälkää ensi kesän kuningatarkilpaan?

– Kolminkertainen nälkä! Mahlamäki vastaa topakasti.

Valmentajan vatsassa alkoi kurnia jo viime vuonna. Silloinkin Layla oli osallistumassa kuningatarkilpailuun, mutta kohtalo muutti taustaleirin suunnitelmat ennen h-hetkeä. Hevonen sairastui kesäkuussa flunssaan.

– Laylalla ajettiin kaksi viikkoa ennen Seinäjoen Kuninkuusraveja testistartti montéssa. Koska tamma voitti sen ylivoimaisesti, suunnitelmamme menivät hovissa uusiksi.

– Ilmoitimmekin hevosen Seinäjoelle kuningatarkisan sijasta montén Suomen mestaruuteen. Se oli SM:ssäkin ylivoimainen.

Layla oli ylivoimainen raviratsastuksen SM-kisassa.

Mahlamäki odottaa Laylan paluuta pitkältä kilpailutauolta luonnollisesti jännittyneenä. Ylimääräisen latingin luo ohjastaja.

Tammaa ajaa ensimmäisen kerran korkeamman profiilin lähdöissä hänen tyttärensä Marjukka Mahlamäki, jolla on uunituore b-ajolupa. Hänen aikaisempi c-korttinsa oikeutti kilpailuihin, joiden ykköspalkointo on korkeintaan 2 400 euroa.

Mahlamäki sai vaihdettua ajolupansa b-korttiin 50 startin ja sääntötentin jälkeen. Yli 20 000 euron palkinnon lähtöihin ohjastajilta vaaditaan a-kortti.

Vermon lähdössä voittaja kuittaa 7000 euroa.

Marjukka Mahlamäki tuntee Laylan metkut kuin omat taskunsa. Hän on ajanut sillä 33 lähtöä, joista kahdeksan on päättynyt voittoon.

Lisäksi tamma oli hänen valmennuksessaan monta vuotta siihen asti, kunnes hän muutti Vantaalle.

Layla palaa lauantaina kilparadoille Marjukka Mahlamäen ajamana.

Omistaja kertoo, että Layla olisi kuntonsa puolesta voinut kilpailla jo useita viikkoja aikaisemmin.

– Koska lähellä meitä ei ole ollut sopivia sarjoja, tamman tauko venyi entisestään. En ole halunnut ajattaa sitä kovimmissa lähdöissä oriita vastaan, enkä ole viitsinyt lähteä Laylan kanssa kilpailemaan kamalan kauas, Mahlamäki sanoo.

Hän on viimeistellyt hevosensa virettä reippaammalla ajolla raviradalla.

– Olemme käyneet pari kertaa harjoitusraveissa aukaisemassa tamman paikkoja. Se on tuntunut hyvältä.

– Layla on ollut aina hyvä suoraan tauolta, ja tulemme nytkin hakemaan heti menestystä. Uloin lähtörata vain vähän harmittaa, mutta kannattaa muistaa, että Korven Pekka on voittanut Sweden Cupinkin samalta paikalta Express Meretillä, Mahlamäki huomauttaa.