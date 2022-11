The Dude on melkoinen jätkä – pitkän uran juhlastartista tuli makea voitto

8-vuotias ruuna juoksi sadannen kerran kilpaa.

Ville Tonttilan silmäterä The Dude on noussut jälleen hienoon iskuun. Arkistokuva.

Vermon Toto65-kierroksen suurimmat setelit olivat jaossa enintään 95 000 euroa tienanneiden mailin pyrähdyksessä. Kyseessä oli myös ravien ykkössarja.

The Dude otti muilta luulot pois heti alussa ja hallitsi varmoin ottein perille asti ennen perässään seurannutta Showtimejackfloweria.

– Annoin sen rauhassa lähteä, mutta huomasin nopeasti, että meillä on mahdollisuus päästä aika helpostikin keulaan. Voitto tuli hyvään tyyliin, se tuli sitkeästi maaliin saakka, niin kuin aina, ruunan valmentaja ja ohjastaja Ville Tonttila kehui radan voittajahaastattelussa.

Voitto oli The Dudelle viikon sisään toinen, sillä se oli paras myös kotiradallaan Lahdessa viime torstaina .

– Tällä oli vähän jalka-ongelmia viime talvena, mutta silti treenattiin aika paljon. Nyt kun on saanut startteja, niin kunto vain paranee.

Uransa ensimmäisen kilpailun toukokuussa 2017 juosseelle 8-vuotiaalle The Dudelle startti oli uran sadas. Ruuna on vaikuttanut koko kilpauran ajan Tonttilan tallissa.

Kolminumeroinen määrä startteja on nykypäivänä varsin harvinainen näky, etenkin lämminverisellä.

– Tämä on tosi tärkeä hevonen meille, varsinkin Kaisalle (Tommola, The Duden hoitaja). Terveisiä vaan Kaisalle kotiin. Hän ei päässyt raveihin, kun on ollut vähän kipeänä.

Jyrki Tonttilan omistaman The Duden urakointi palkittiin 3 000 eurolla. Voittosumma kohosi yli 85 000 euron.

Suoraviivaisella taktiikalla hallitsi myös rivin suurin suosikki Rannan Pomo. Antti Teivaisen kuskaama ruuna avasi omaa vauhtiaan kärkeen ja oli lopussa pitelemätön.

Toiseksi sijoittui, kenties jo vähemmän yllättäen, Villieläin. Se ja Rannan Pomo ovat muodostaneet kaksariparin viimeisen kahdeksan viikon sisään jo viidesti.

Rannan Pomo on ollut joka kerta parempi. 7-vuotias on voittanut viimeisestä kahdeksasta startista seitsemän.

– Kaikki oli koko ajan helppoa. Vauhtia tulee koko ajan lisää ja jaksoa on, tulevaisuus näyttää tällä hetkellä hyvältä, Teivainen sanoi Mika Mäkelän valmennettavasta.

Rannan Pomo otti neljännen Vermon voiton kuuden viikon sisään. Maan pääradan vuoden voitokkaimman hevosen tittelistä tullaan käymään kiivas taisto. Neljä voittoa on myös seitsemällä muulla hevosella.

Vermon voittajakehässä nähtiin Pomon lisäksi myös Farssi, kun Olli Koivusen naruttelema Siirin Farssi hallitsi lähdön jokaista metriä.

– Saatiin kärkipaikka puolustettua helposti ja matkavauhti pysyi suht' tasaisena koko ajan. Loppusuoran puolivälissä olin vähän huolestunut, kun rinnalla ollut hevonen (Villivisa) haastoi hyvin, mutta lopulta viimeiset sata metriä olivat pelkkää laskettelua, Koivunen totesi.

Matti Lautamäen laittelema 6-vuotias Siirin Farssi on juossut urallaan 27 starttia, joista ruuna on voittanut kahdeksan.

Toto65-kohteiden alimmassa sarjassa, enintään 4 500 euroa tienanneiden ryhmäajossa, 3-vuotiaat näyttivät kaapin paikan vanhemmilleen ja ottivat kolmoisvoiton.

Lähdön kuopusten johtotähtenä toimi riskisti kirinyt Callela Alfa.

– Tällä on pieni voittosumma kapasiteettiin nähden, niin ajateltiin omistajien kanssa ajaa loppuvuodesta vielä muutamia startteja. Se on vielä vähän hintelä hevonen, ja kunhan saa potkua lisää, niin tämä pystyy juoksemaan hyvän tilin, Callela Alfan valmentaja ja ohjastaja Tapio Perttunen spekuloi.

Kyseisessä lähdössä piti nähdä ohjastajan roolissa myös kultaleijona Antti Pihlström, mutta tämän illan tehtävä jäi luonnollisesti väliin HPK:n liigapelin vuoksi.

Epävarmuudesta kärsinyt Vincent C.D. on tavannut pärjätä ravatessaan ja niin kävi myös tänään. Ori kiri porukan hänniltä omaa vauhtiaan ykköseksi tuplaten Antti Teivaisen voittosaldon Toto65-kohteissa.

– Oli pieni lähtö, niin ajattelin, ettei kiirehditä alussa. Tämä on muutenkin vielä vähän epävarma. Tosi hyvät fiilikset oli viimeisessä kurvissa, kun saatiin hyvä hevonen kirissä eteen ja oli sellainen kutina, että voimia on vielä. Voitto tuli varmasti, Teivainen totesi.

4-vuotiasta valmentaa Pia Huusari.

– Tunnen Pian jo ihan uran alkuajoilta. Hänen hevoset ovat hyvin hoidettuja ja aina hienossa kunnossa. Rautainen ammattilainen, Teivainen kehaisi.

Toto65-kierrokselle sinetin löi hurjan vahva ranskalaissyntyinen Hertus.

– Tämän jaksaminen on ihan älytöntä ja antaa sen kautta monenlaisia taktisia vaihtoehtoja, voi ajaa eteenpäin milloin vain ja poika vaan porskuttaa. Tässä on vielä paljon kehittymisenkin varaa, Juha Utala sanoi valmennettavastaan.

Hertus on voittanut 12 kertaa uran 22 startista.

Ari Moilanen ja Santtu Raitala käyvät kaukana muiden edellä kovaa vääntöä Vermon ohjastajaliigan voitosta. Molemmilla oli ennen tätä päivää 52 voittoa maan pääradalta.

Moilanen pääsi niukasti niskan päälle ottamalla oheislähdössä yhden voiton Raitalan jäädessä harvinaisesti ilman täysosumaa.

Vermossa juostaan ennen vuodenvaihdetta vielä viidet ravit.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 30.11

Toto65-1: 8 Vincent C.D.

Toto65-2: 2 Siirin Farssi

Toto65-3: 11 Callela Alfa

Toto65-4: 3 The Dude

Toto65-5: 6 Rannan Pomo

Toto65-6: 8 Hertus

Kuusi oikein -tuloksille: 192,68 euroa

Viisi oikein: 7,12 euroa