Elimäkeläistallilla menossa selvästi uran paras kausi – ykköstykin pitäisi olla tauoltakin valmis menestymään

Teemu Jurvasen valmennusura on kovassa nousukiidossa.

Teemu Jurvanen on vähentänyt omia ohjastustehtäviä, mutta tallilla kulkee lujaa.

Elimäkeläisen Teemu Jurvasen tämän kauden valmennustilastot herättävät positiivisessa mielessä huomion. Vuonna 2001 valmentamisen aloittanut mies kun on takonut valmennettavillaan vuoden 2022 aikana enemmän voittoja ja sisäänajettua rahaa kuin koko aiemmalla valmennusuralla yhteensä.

2022 on tuonut talliin 41 startista ykköstiloja 22 voittoprosentilla ja hevoset ovat sijoittuneet totoon lähes joka toisessa kisassaan. Palkintorahaa talliin on kertynyt päälle 23000 euroa, kun tallin koko aiemman uran kokonaisvoittosumma oli kauteen lähdettäessä selvästi alle 20000 euroa.

Vaatimaton ja rauhallinen valmentaja ei ainakaan myönnä keksineensä pyörää uudelleen.

– Ei tässä mitään käänteentekevää ole keksitty. Nuoria hevosia on laiteltu viime vuodet ja nyt ne ovat päässeet radalle. On päästy treenaamaan niitä aika säännöllisesti ja sehän tällä alalla on se ykkösasia, Jurvanen painottaa.

– Tottakai sitä itsekin kehittyy kokemuksen myötä, mutta hevosethan tässä hommassa ratkaisee eniten. Ei tässä nyt kuitenkaan niin hyvin ole mennyt, etteikö uskottaisi ja toivottaisi, että vielä parempaa olisi tulossa.

Tallin selkeä ykköstykki tänä vuonna on ollut 4-vuotias Chase, jolla on vyöllään jo kaksi Toto65-voittoa ja sellaista hevonen hakee keskiviikkonakin Vermosta. Sairastauko tuo kysymysmerkin tähän kisaan, mutta pelaajat tuntuvat ainakin uskovan, että Chase on yksi vahvoista voitontavoittelijoista lähdössään.

– Chase on hevonen, jossa on paljon hyvää, mutta vähän katkonaisesti sen kanssa on päästy kilpailemaan. Ori sairasteli viimeisen startin jälkeen, mutta on sitä nyt jo päästy jonkin aikaa treenaamaan ja se tuntuu kotona siltä, että voidaan taas jatkaa kilpailemista.

– Ori on yleensä ollut hyvä tauolta ja harjoittelee tosi pirteästi, joten eiköhän se suorita samalla tasolla tauosta huolimatta, kuin mitä siltä nyt on totuttu näkemään. Tietysti sairastauolta on aina arvoituksellisempaa palata, kuin vaikka suunnitellulta treenipaussilta, mutta olen tottunut jo luottamaan tähän hevoseen jonkin verran.

Jurvasen talli operoi tällä hetkellä kahdeksan valmennettavan voimin.