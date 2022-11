Callela Nelson ei kumartanut kuvia – löi ensimmäisenä suomalaishevosena kaviourien superlupauksen

Kasvattajakruunu-kisat olivat niin suosikkien kuin yllättäjienkin temmellyskenttä.

Ravien suurkilpailukausi huipentui melkoiseen huippuhevosten kavalkadiin neljässä lähdössä lauantaina Turussa.

Iltapäivänä länsirannikolla ravattiin 3- ja 4-vuotiaiden lämminveristen kummankin sukupuolen Kasvattajakruunu-finaalit 30 000 euron pääpalkinnolla.

Ensin oli asialla nuorempi ikäluokka.

Kolmevuotiaiden oriitten ja ruunien Kasvattajakruunussa nähtiin sellainen ihme, että ikäluokan valtias Corazon Combokin voi hävitä Suomessa. Voitosta voittoon kotimaassaan kaksi kautta viilettänyt ori joutui tyytymään Turussa kolmossijaan.

Juoksu oli loppusyksynä huippuiskuun kohenneen Callela Nelsonin täydellistä näytöstä.

Vaikka Jukka Hakkaraisen tallin ruuna joutui avaamaan Corazon Combon painostuksen alla peräti 08,5-vauhtia, sillä riitti hyvin voimia myös voittotaistoon.

Kun jättisuosikki alkoi loppukaarteessa pudota Callela Nelsonin rinnalta, ohjastaja Hannu Torvinen antoi ajokilleen lopullisen menoluvan. Ruuna muutti vielä kerran herkästi rytmiään ja irtosi selvään voittoon.

Myös kovasti otteitaan loppuvuonna petrannut Amazing Player seurasi voittajan imusta selväksi kakkoseksi.

Callela Nelsonin voittotulos täydellä matkalla oli mainio 13,1a.

– Voitto yllätti pikkuisen. Callela Nelson näytti tosi hyvältä vielä, kun viimeinen puolikas alkoi ja siinä kohdassa aloin vähän odotella voittoa, Hakkarainen kertoi.

– Hevonen on ollut aina jaksava, ja sen terveystilanne on ollut nyt hyvä. Nämä syksyn voitot tuntuvat uskomattomilta, mutta eiköhän totuus tule esille taas jatkossa.

Toinen voitto, johon savolainen Hakkarainen viittasi, oli kaksi viikkoa sitten ajettu 2-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu. Hän päästeli siinä itse ykkössijan valmentamallaan Nothingcomesilla.

Kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun sankaritar oli Emma Väreen valmentama ja ajama Aurora Comery, jonka kehitys on ollut huimaa syksyllä. Tamma voitti kuukausi aikaisemmin vieläkin arvokkaamman suurkisan Kymenlaakso-ajon.

Vaikka Aurora Comery paineli keulassa innokkaana reipasta 1.13-tahtia, sillä riitti lopussa hyvin pateja pitää kilpasiskonsa takanaan.

Marier Mili seurasi Väreen puserossa voimat tallella kakkoseksi ennen voittajan kupeella juossutta suosikkia Halley Waniaa.

– Saimme aika helposti pidettyä keulat. Yritin pitää hevosen vain rauhallisena ennen starttia, mutta tammalla rupesi kertymään siivekkeiden takana kovasti painetta pönttöön ja se veti innokkaana lujaa. Hyvin se kuitenkin jaksoi perille. Lopussa huolehdin siitä, ettei Marier Mili päässyt perästämme vapauteen, Väre sanoi.

– On ollut yllätys, kuinka isoin harppauksin tamma on mennyt eteenpäin syksyllä. Olemme todella iloisia, jos hevonen on tällainen myös ensi vuonna ja pärjää. Se on sellainen pikkuvanha tamma, joka ollut aina tyytyväinen itseensä ja kuvitellut osaavansa heti kaiken, Väre kuvaili hymyssä suin suojattiaan.

Väre kertoi, että Aurora Comeryn lempinimi on luonteensa takia Aikku-täti.

Callela Nelsonilla voiton ja Marier Milillä kakkossijan ajanen Torvisen juhlat jatkuivat 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa. Hän kiritti sinä joukon hännillä matkannen Brilliant Striden kalkkiviivoilla shokkivoittoon ohi kärjessä rinnakkain juosseiden suosikkien Magic Madonnan ja Velvet Goldin.

Nemea Kaka ja Speedy Norwegian pudottivat Velvet Goldin lopulta viidenneksi.

Vain puoli prosenttia Toto75-pelissä rastitun Brilliant Striden ei olisi mitenkään pitänyt ehtiä takajoukosta ohi kaikkien kilpasiskojensa, koska matkavauhtikin oli ensimmäisellä kierroksella hyvin maltillista. Milla Pitkäsen valmentama hevonen oli kuitenkin itse eri mieltä.

– En missään nimessä uskonut, että Brilliant Stride voisi ehtiä hänniltä voittoon. Toivoin etukäteen, että kärjessä pidettäisiin jonkinlaista vauhtia, jolloin meillä olisi ollut mahdollisuudet kuuden joukkoon, Torvinen kertoi.

– Hevonen ei ollut viimeksi välierässä ihan niin hyvä kuin odotimme. Se oli sen sijaan loistava aikaisemmin St. Legerin karsinnassa, jossa hävisi vain niukasti Consalvolle, ja pelkästään sen juoksun perusteella voitto ei olisi ollut näin iso yllätys.

Ohjastajan toiveet nousivat maalisuoralle tultaessa.

– Brilliant Stride lähti vielä maalisuoran alussa etenemään hyvin. Kun sisäpuolen kärkihevosilla ei näyttänytkään olevan enää niin voimia jäljellä, toivoni alkoi herätä.

Nelivuotiaiden oriitten ja ruunien Kasvattajakruunun suosikki Shackhills Twister ei ollut yllätettävissä.

Jari Kinnunen pääsi suojatillaan suosiolla johtopaikalle ensimmäisellä takasuoralla. Tämän jälkeen kunnon kamppailua voitosta ei enää syntynyt.

Deep Blue Font yritti kyllä hyökätä suosikin takaa maalisuoran alussa, mutta minkäänlaista uhkaa sekään ei pystynyt koventuneessa vauhdissa tälle luomaan.

Sisärata veti hyvin lopussa toisin kuin tammojen kisassa, ja selväksi kolmoseksi kiri Deep Blue Fontin perässä juossut BWT Gazeau.

Shackhills Twister oli jäänyt edellisen lauantain välieräjuoksussa voimissaan pussiin voittaja Deep Blue Fontin taakse.

– Onneksi hevonen pääsi kuitenkin työntämään välierässä nokkansa lopussa toiseksi, minkä ansiosta saimme hyvän lähtöpaikan tälle päivälle. Olin asennoitunut ajamaan toisella radalla kuolemanpaikalla, mutta saimme suosiolla keulat., Shackhills Twister pysyi tänään rauhallisena lämmityksessä, mikä on sille iso asia, Kinnunen sanoi.

Kinnunen ei alkanut pussitella vastustajiaan lopussa, vaan ajoi ajoissa rehdisti alta pois.

– Annoin Deep Blue Fontille mahdollisuuden. Jos toinen olisi tullut ohitsemme, niin sitten olisi tullut. Tykkään enemmän tällaisesta kilvanajosta.

Startti oli Shackhills Twisterin vuoden viimeinen.

– Ruunan kausi on ollut lähes täydellinen. Derbyä emme voittaneet, ja silloin hevonen oli lievästi kipeä. Kun se tutkittiin seuraavana päivänä, sillä oli tulehdus päällä.

– Sairauden takia Shackhills Twisteriltä puuttui Derbyssä yksi napsu. Kertoo kyllä hevosesta paljon, että se pystyi silläkin terveydentilalla tekemään sellaisen juoksun, Kinnunen huomautti.

Kovin kylmäveristen lähtö oli kolmen kierroksen voimainkoitos, jonka suurena suosikkina starttasi kuninkuuskilpailun nelonen Vixeli. Voittoon Vixelin turvan edestä kiri kuitenkin huippujännittävien vaiheiden jälkeen harppauksin kehittyvä Elan, joka oli lähdön kuopuksia.

Mika Mäkelän tallin ruunan voittoreseptinä oli ohjastaja Antti Teivaisen tarjoama tarkka reissu sisäradalla, mistä valjakko pötki maalisuoralla lauman kevyimmillä askelilla ohi kärkirintaman. Säfööri yllätti kakkossijalla, ja Rallin Musto sinnitteli keulasta kolmanneksi.

Vixelille kävi sen sijaan lopulta köpelösti, sillä se lannistui maalin tuntumassa kärkihevosen kupeelta laukalle, kun Elan ja Säfööri painuivat sen edelle.

– Koska Elan oli ensimmäisen kerran mukana 3100 metrillä, lähdin ajamaan tuureihin luottaen ja katsomaan, jos luukut aukeavat lopussa. Väylät aukesivatkin kreivin aikaan 300 metriä ennen maalia, ja ruuna kiri hienosti maaliin. Se on ollut nyt kaksi kuukautta tosi hyvässä vireessä, Teivainen sanoi.

Ohjastaja odottaa vakioajokkinsa jatkoa innolla.

– Kun Elan vielä tästä vähän voimistuu, sen ensi kaudesta on tulossa hyvin mielenkiintoinen.

Teivainen ajoi heti perään Toto75-voiton kylmäveristen Voimaeläin Cupissa.

Tähtiohjastajan ajokkina oli Jukka Mattilan valmentama Tuurin Tuli, jolle hän tarjosi myös taloudellisen selkäreissun. Viimeisenä ruunan kirin edessä taipui vetotöistä vastannut Pikku Moskiitto.

– Tuurin Tuli tuntui koko matkan hyvältä. Luottoni siihen oli hyvä, vaikka jäimme 700-800 metriä ennen maalia ilman vetoapua. Olin ajanut ruunalla joskus viime vuonna, ja se on kokenut muodonmuutoksen, kun meni Mattilalle. Nuorella hevosella on hyvä juoksutekniikka, ja siltä on lupa odottaa hyvää tulevaisuutta, Teivainen kehui.

Lämminveristen Voimaeläin Cupissa pitkän takamatkan Celsius Evo ja Piccadilly kävivät tiukan kaksinkamppailun voitosta.

Henna Halmeen ajama Celsius Evo lähti 1200 metriä ennen maalia hänniltä johtamaan kolmannen radan letkaa, ja Piccadily liimautui sen peesiin. Piccadilly kurotti välillä jo edelle, mutta sisukas Celsius Evo ei antanut periksi ja käänsi yliotteen takaisin itselleen ennen maalia.

– Celsius Evo vastaa tosi hyvin kaverille ja teki sen tänäänkin, vaikka Piccadilly tuli tosi vauhdilla rinnallemme. Se on oikein hyvä hevonen, jolla on ollut kuitenkin paljon ongelmia. Ruunan kanssa on jo eräänlainen voitto, jos sillä on startin jälkeen kaikki kunnossa ja se pääsee jatkamaan eteenpäin, Halme sanoi.

Oikea Toto75-rivi, Turku 26.11.

Toto75-1: 6 Elan

Toto75-2: 7 Tuurin Tuli

Toto75-3: 15 Celsius Evo

Toto75-4: 1 Aurora Comery

Toto75-5: 2 Callela Nelson

Toto75-6: 7 Brilliant Stride

Toto75-7: 3 Shackhills Twister

Seitsemän oikein -voitto-osuus 28833,49 euroa. Kuusi oikein 30,89 ja viisi oikein 3,03 euroa.