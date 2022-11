Syksyn voittorohmu taas omalla paikallaan – ”Mennyt huimasti eteenpäin”

Rannan Pomo kuittasi nopeasti viime viikon yllätystappionsa Vermossa.

Rannan Pomo on hurjassa voittovireessä.

Vihtiläisen Mika Mäkelän tallin Rannan Pomo on yksi syksyn voittorohmuista kaviourilla.

Ruuna ravasi keskiviikkona Vermossa jo kuudennen täysosumansa kesän jälkeen. Vain viime viikon juoksussaan hevonen oli kokenut tappion.

Rannan Pomo sai kovimman vastuksen tuttuakin tutummalta kilpakumppaniltaan Villieläimeltä. Haastaja ei ollut onnistunut kertaakaan lyömään aina edellään juossutta Rannan Pomoa, mutta oli kolme kertaa tullut tämän tuntumassa toisena maaliin.

Keskiviikkona Villieläimellä oli vihdoin hyvä sauma vetää pitempi korsi, kun se pääsi kiihdytyksessä vähän yllättäen piikkipaikalle.

Kaksikon maalisuoran marssijärjestys ei kuitenkaan muuttunut aikaisemmasta, sillä Villieläimen perässä matkalla peesailleen Rannan Pomon ärhäkkä kiri kantoi lopulta melko selvään voittoon. Lähdön muut hevoset jäivät kauas kovakuntoisesta kärkiparista.

Rannan Pomoa ajoi tällä kertaa ruunan vakiokuskin Antti Teivaisen sijaan toinen konkari Ari Moilanen.

– Ruuna haparoi muutamia askeleita 50-100 metriä juostuna, ja Villieläin onnistui pitämään keulapaikan meitä vastaan. Sen perässäkin oli hyvä matkustaa. En ollut ajanut Rannan Pomoa pitkään aikaan, ja se oli kyllä mennyt niistä ajoista huimasti eteenpäin, Moilanen kehui voittokonetta.

Huippuluokan lämminveristen Isokenkä oli Hannu Korven tallin hevosten juhlaa.

Ajokiellossa oleva valmentaja katseli radan varressa tyytyväisenä, kun Esa Holopainen päästeli alusta alkaen johtaneella Grainfield Aidenilla maalisuoralla omille teilleen ja Jarmo Saarela kannusti sen tallikaverin Hierro Bokon hänniltä kipakalla kirillä kakkoseksi.

– Grainfield Aiden pullasi tänään maaliin. Se on näyttänyt nousukuntoa, ja talvi on sille hyvää aikaa, Korpi kertoi vuoden toisen voittonsa ravanneesta suojatistaan.

Finntack Cupin karsintalähdöissä juhlivat Tero Pohjalaisen valmentama Quite Vanity ja Ari Hartikaisen tallin Condesa.

Oriiden ja ruunien karsinnassa kärjessä rinnakkain ravanneet suosikit Run Runaway ja Kilchoman eivät jaksaneet puristaa täysillä perille asti, ja niiden takana seuraavina toista rataa pitkin juosseet Quite Vanity ja Hold Me Cloud irtosivat maalisuoralla voittotaistoon.

– Quite Vanity on ollut välillä vähän turhan innokas, mutta tänään se käyttäytyi sopivasti. Voitto oli aika helppo. 15-aika on 3-vuotiaalle hevoselle oikein hyvä syystulos. Jos oriin talvi menee hyvin, se juoksee ensi kaudella 4-vuotiaiden ikäluokkalähdöissä, ohjastaja Tommi Kylliäinen povasi.

Tammojen karsintalähdössä paineltiin Charlene Halmin johtamana rajua ylivauhtia. Kärkihevonen kesti raastavan tempon hienosti ja sinnitteli maaliin kakkosena.

Loppusuoralla ylivoimavoittoon viiletti hyvävireisenä tauolta tullut Condesa, joka tarkkaili Hannu Torvisen ajamana juoksun tapahtumia kaikessa rauhassa takajoukossa.

– Tamma oli heti tosi hyvä. Olen tykännyt alusta asti siitä. Vaikka startti viivästyi, ja kesti pitkään ennen kuin päästiin matkaan, Condesa pysyi tänään sopivasti rauhallisena, Torvinen sanoi.

Torvinen voitti myös Elina Laakkosen treenaamalla El Indeedillä, jonka 500 metrin kiri keskijoukosta oli todella jykevä. Keulassa juossut True Devotion oli selvä kakkonen. Suosikki Perchpond menetti pelinsä lähtölaukkaan.

Poisjääntien myötä kuuden ratsukon juoksuksi kutistunut monté-lähtö oli Janita Antti-Roikon ohjastaman Alien Scoutin totaalinen soolojuoksua.

Antti-Roikon valmennukseen kesän jälkeen siirtynyt tuittupäinen ruuna on alkanut uudessa tallissa keskittyä kilpailemiseen entistä paremmin, ja menestystä on alkanut tulla.

Kymmenien metrien marginaalilla keskiviikkona tullut voitto oli rauhoittuneelle hevoselle syksyn kolmas viidennessä startissa.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 23.11.

Toto65-1: 4 Rannan Pomo

Toto65-2: 1 Alien Scout

Toto65-3: 3 Quite Vanity

Toto65-4: 10 Condesa

Toto65-5: 6 El Indeed

Toto65-6: 1 Grainfield Aiden

Kuusi oikein -voitto-osuus 265,83 euroa. Viisi oikein 11 euroa.