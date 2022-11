Emma Väre ohjasti ennätyksellisen rahapotin – tähtää viikonloppuna uuteen suurvoittoon

Huimassa nousukiidossa olevan Emma Väreen tallin hevosilla on kovat piipussa Turun Kasvattajakruunu-raveissa.

Turussa vietetään lauantaina suurta loppukilpailupäivää, kun ohjelmassa ovat kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunujen finaalit.

Vihtiläinen Emma Väre, 29, tuo raveihin kolmen ravurin joukkueen, jonka kirkkaimpana tähtenä tuikkii reilun kuukauden takaisen Kymenlaakso-ajon sankaritar Aurora Comery.

Aurora Comeryllä on alla tuore ja vahva kuntonäyttö, sillä se voitti toissa lauantaina Seinäjoella 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välieräjuoksunsa.

– Aurora Comeryn välieräjuoksusta tuli vähän nykivätempoinen, kun lähdettiin lujaa, ja kolmas puolikas oli myös tosi kovavauhtinen. Loppujen lopuksi tamma vastasi Janne Korven hevoselle varmasti. Minulla oli lopussa enemmän hätä kuin hevosella, Väre myöntää.

Lue lisää: Pikkuvanha tamma jätti vastustajansa kuin seisomaan – ”Yllättää meidät joka kerta”

Väre vakuuttaa, että hänen ravitallinsa tähden elämässä on kaikki mennyt välierän jälkeen mukavasti.

– Tamma palautui välierästä hyvin. Se on syönyt ja juonut hyvin ja ollut iloinen.

Emma Väre oli ikionnellinen suurvoittonsa jälkeen.

Väre pääsee uudelleen Turussa suojattinsa kanssa ikäluokkakilpailun voiton ja 30 000 euron jahtiin maukkaista lähtöasetelmista. Välierävoiton myötä valmentaja sai valita sisäradan lähtöpaikan.

Aurora Comery on loppukilpailun kuumimpia ennakkosuosikkeja.

– Täytyy katsoa taktiikkaa vielä lauantaina sen mukaan, miltä hevonen tuntuu käteen. Joka tapauksessa se pääsee ykkösradalta lujaa matkaan, ja jos pystymme puolustamaan alussa keulapaikan, sieltä olisi selkeintä ajaa.

Aurora Comerylle tulee Turkuun talvisten olosuhteiden pakottamana varustemuutos, mutta Väre ei ole siitä huolissaan.

– En usko hokkikenkien olevan sille ongelma, koska se on selväliikkeinen hevonen. Keskiviikkona, jolloin sillä ajettiin kotona, en ainakaan huomannut siinä mitään eroa.

Meni Aurora Comeryn Kasvattajakruunun loppukilpailu miten tahansa, hevosen kausi on jo ollut loistava. Kymenlaakso-ajon voiton lisäksi nuori tamma on hoidellut ensimmäisellä kilpailukaudellaan nimiinsä neljä muutakin lähtöä.

Aurora Comeryn kauden suurin onnistuminen Kymenlaakso-ajossa toi Tammelassa asuvalle omistajille Leena Salmiselle ja Isto Mäki-Tulokkaalle sievoisen rahasumman. Lähdön ykköspalkinto oli muhkea 36 000 euroa. Mäki-Tulokas on myös tamman kasvattaja.

Aurora Comery, Emma Väre ja Jenny Jalasti on kova tiimi.

Kymenlaakso-ajon ykköstila on Emma Väreen uran merkittävin onnistuminen myös rahallisesti mitattuna. Palkinto on suurin, jonka naisohjastaja on Suomessa saavuttanut lämminverisellä ravihevosella.

– Se voitto merkitsi tosi paljon, Väre sanoo.

– Kymenlaakso-ajo on klassinen ikäluokkakilpailu, ja se on vain yksi kerta, kun sinne pääsee samalla hevosella yrittämään. Onnistuimme sekä karsinnassa että finaalissa.

Väreen tallilla ei ole suurvoiton jälkeen railakkaita juhlia pidetty – vielä.

– Toistaiseksi on ollut aika pienet voitonjuhlat. Kakku on syöty ja vähän kippistelty, mutta kyllä sitä voittoa tullaan vielä talven mittaan enemmänkin juhlimaan, kunhan tämä kilpailurumba vähän helpottaa.

Ennen voitonjuhlia on Väreellä edessään Turussa ohjastustehtävät myös valmentamiensa Cream Candyn ja Yuvarajahin kanssa.

Cream Candy lukeutuu 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun suosikkeihin, mutta Väre ei paukuttele ennakkoon henkseleitään hevosensa sitkeästä välieräjuoksusta huolimatta.

Vauhdikas Cream Candy on myös voittojahdissa Turussa.

– Välierässä juoksun tempo oli tosi nykivä, ja viimeisessä kurvissa ajattelin, että pääsemmeköhän edes finaaliin. Tosi urheasti tamma kuitenkin tsemppasi maaliin asti.

– Cream Candyn kanssa haaveilen realistisesti sijoituksesta neljän parhaan sakissa, jos juoksu ei vain mene liian vaikeaksi.

Kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunussa Yuvarajahin voitto olisi yllätys, vaikka ruuna selviytyi syksyllä ikäluokkansa ykköskilpailun Kriteriumin finaaliin karsintavoittajana. Se sijoittui loppukilpailussa seitsemänneksi.

– Yuvarajah on ottanut syksyllä aika paljon harppauksia eteenpäin. Vielä kesällä se oli keskentekoinen eikä aina hoksannut, että mitä lähdöissä pitää tehdä. Se on sellainen tulevaisuuden hevonen, jonka uskon olevan parhaimmillaan vasta seuraavina vuosina.

Syksyn suurvoitto ei ollut tähdenlento, sillä Väreen valmennettavat ovat menestyneet tällä kaudella muutenkin selvästi aikaisempaa paremmin. Täysosumia on talliin tullut 21 ja palkintorahoja omistajien taskuun liki 140 000 euroa.

Ohjastajana Väre on voittanut kauden aikana 19 kertaa. Hänen voittoprosenttinsa on 26.

Vertauksena mainittakoon, että valtakunnallisen ohjastajaliigan kärkinimi Santtu Raitala on vienyt kauden starteistaan nimiinsä hieman useamman kuin joka viidennen.

– Tuntuu sille, että älkää vaan herättäkö vielä tästä unesta, Väre nauraa.

– Totta kai on tosi hienoa ja kivaa kaikille osapuolille, että on onnistuttu. Tallissa on paljon nuoria hevosia, joiden kanssa on tähdätty syksyyn, ja vielä onnistuttu.

Yuvarajah on Väreen kolmas lenkki Kasvattajakruunu-lähdöissä lauantaina.

Onnitteluja Väreelle on sadellut kuin lunta Lapissa.

– On tosi kiva, kun oman porukkamme lisäksi on paljon ihmisiä, jotka elävät mukanamme tätä hommaa ja iloitsevat onnistumisistamme.

Väre ei osaa nimetä yksittäistä syytä aikaisempaa paremmalle menestykselleen. Valmentaja muistuttaa, että ravureiden täytyy olla pärjätäkseen lahjakkaita, mutta myös oman itseluottamuksensa kasvun hän nostaa esille.

– Hevosmateriaali on tärkein, mutta itsellänikin on rauha ja luotto tekemiseen. Luotan entistä enemmän omaan intuitioon. Jos tuntuu, että pitää tehdä näin, niin teen näin, enkä jumiudu johonkin kaavaan.

– Meillä on myös hyvä porukka tekemässä asioita. Nämä kaikki yhdistettyinä ovat lopputuloksen takana.

Valmentaja kertoo, että hänen tallillaan Vihdissä työskentelevä Jenny Jalasti on tärkeä osa talliarjessa. Kotijoukoilla on lisäksi iso rooli valmennustoiminnan pyörittämisessä.

– Olen äidilläni Micaelalla ja isälläni Ristolla alivuokralaisena. Iskä hoitaa hevosten ajopaikat kuntoon ja tekee konehommat. Äiti puolestaan huolehtii hevosten aamu- ja iltaruokinnasta.

– Molemmat jeesaavat, jos meillä on tosi tiukkaa, mutta pääosin teemme hommia Jennyn kanssa kahdestaan. Hevosillamme on myös hyvät hierojat ja eläinlääkärit. Kaikki palaset ovat kohdallaan.

Väreen valmennuksessa on 19 ravuria. Menestyksen myötä omistajat ovat tarjonneet hänen valmennukseensa entistä hanakammin hevosiaan, mutta treenari on joutunut kieltäytymään.

– Puhelin on soinut useammin, mutta minulla on ollut monta vuotta jo tilanne, etten ole pystynyt ottamaan uusia hevosia, ellei vanhoja ole lähtenyt pois. Tilanne on ollut siitä mukava, kun talli on ollut täynnä.

Väreellä on tulevaisuudestaan kirkas näkemys. Hän haluaa tehdä jatkossakin töitä rakastamassaan ammatissa.

– Tykkään tehdä varsojen ja nuorten hevosten kanssa hommia. Toivottavasti saan jatkaa tätä työtä hamaan tappiin, hän toivoo.