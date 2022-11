Grainfield Aiden palaa Vermoon revanssihenkeä uhkuen – treenarilla ”kylmänviileät” odotukset illan tehtävästä

Hannu Korpi ei jaa kilpailutuomariston näkemyksiä viime viikolla ravatun Käpylä GP:n loppuratkaisuista. Balsamia haavoihin voi kuitenkin olla tarjolla keskiviikkona ravattavassa Isokengässä.

Viime vuosina talviratoja hallinnut Grainfield Aiden antoi väkevän myrskyvaroituksen kunnostaan viikko sitten Vermossa, vaikka saldona olikin hylkäys pitkästä laukasta ja nolla euroa palkintorahaa.

Seuraavaksi Hannu Korven suojatin tähtäimessä on keskiviikkona ravattava Isokenkä, jonka voittaja palkitaan 4000 eurolla. 8-vuotias on pelaajien papereilla suosikki, vaikka sen edellisestä täysosumasta on ehtinyt vierähtää jo yli 10 kuukautta aikaa.

Revanssihenkeä Pirkkalan voimakaksikolla totisesti riittää. Siitä pitävät huolen viikon takaiset tapahtumat Vermossa ravatussa Käpylä GP:ssä.

Polemiikki perinteikkään lähdön ympärillä jatkui vielä pitkään ratavalojen sammuttua.

Tapahtumien keskipisteessä oli noin 300 metriä ennen maalia tapahtunut tilanne, jossa johtavan takaa ulos pyrkinyt Consalvo ja kolmatta rataa pitkin edennyt Grainfield Aiden tavoittelivat samaa paikkaa toisella radalla.

Tiukan tilanteen lopputuloksena lähdön voittoon porhalsi kiriväylän saanut Consalvo, kun taas Grainfield Aiden kompuroi laukalle ja menetti mahdollisuutensa kamppailla 10 000 euron ykkösrahoista.

Tuomaristo tutki tilannetta pitkään lähdön jälkeen, mutta ei lopulta nähnyt voittajaa ohjastaneen Ari Moilasen ajolinjoissa hylkäykseen oikeuttavaa rikettä.

Grainfield Aidenin valmentajan Hannu Korven näkemys tilanteesta on täysin päinvastainen, eikä hän säästele sanaista arkkuaan analysoidessaan viime keskiviikon tapahtumia.

– Näkeehän sen nyt otsallakin, että Moilanen hivuttautuu sisältä pikkuhiljaa ulospäin ja pyörä kopsahtaa Aidenia jalkoihin. Tuomaristolta suoraan sanottuna ihan munatonta touhua, jos tuosta ei tule hylkyä, Korpi jyrähtää.

– Meiltä paloi taklauksessa todennäköinen voitto, ihan vähintään kakkonen. Aidenilla oli siinä kohtaa hyvä vauhti päällä, eikä tämä maalisuoralla paljoa himmaile. Rahaa meni 5000-10000 euroa.

Lähdön jälkeisiä tunnelmiaan Korpi kuvailee v-alkuisella voimasanalla.

Syyskuun alussa Grainfield Aiden nappasi SM-hopeaa Atupemin takana.

Valmentajan mukaan 8-vuotias huippuruuna selvisi kiperästä tilanteesta ilman suurempia vaurioita.

– Mitä olen hevosta nyt tarkkaillut, niin näillä näkymin kaikki on kunnossa. Ainahan noissa riskinsä on, kun takajalka lähtee tuolla tavoin alta.

Korven odotukset ovat korkealla ennen keskiviikon kilpailua. Grainfield Aiden pääsee 2120 metrin matkalle lähtöradalta yksi.

Pahimmiksi vastustajiksi pelaajat uumoilevat nousukuntoista Skyfall Shinea ja nopeaa Com Miltonia.

– Voitto on kiertänyt Aidenia nyt jonkin aikaa, mutta itse odotan kylmänviileästi, että "panssarivaunu" palaa nyt voittojen tielle. Ulkopuolelta lähtee pari tosi nopeaa, mutta kuski (Esa Holopainen) tuntee hevosen ja hakeutuu vapaille vesille. Sen jälkeen olen tosi toiveikas.

Grainfield Aidenin lempinimi "panssarivaunu" on peruja muutaman vuoden takaa, kun ruuna ihastutti voimillaan Ruotsin 75-karkeloissa. Treenari ei vielä tiedä suuntaako valjakko tänä talvena lahden toiselle puolelle lihavien kruunupatojen ääreen.

– Kaikkia ajatuksia tietysti liikkuu päässä. Siellä olisi mahdollista kilpailla hyvillä radoilla, sitten kun ne täällä menevät jossain vaiheessa huonoiksi. Mutta katsotaan nyt miten omat työt ja muut asiat menevät, Korpi pyörittelee.

Hierro Boko on Hannu Korven tallin toinen valtti keskiviikon Isokengässä.

Tallin toiselta edustajalta Hierro Bokolta treenari odottaa niin ikään vahvaa panosta keskiviikkoillan tehtävässä.

– Ruuna on nyt alkanut pelittämään myös kärrylähdöissä ja kiri viimeksi oikein vahvasti. Kuskin pitää olla sen kanssa koko ajan puoliterävänä, mutta eiköhän Jamppa (Jarmo Saarela) löydä hevoseen menohaluja.

– En ihan hirveästi yllättyisi, vaikka nämä meidän pojat olisivat kaksi ensimmäistä maalissa. Mutta tietysti silloin on kaiken pitänyt mennä aivan nappiin, Korpi ennakoi.

Alkujaan Korven pilttuusta piti olla Isokengässä peräti neljän hevosen edustus. Whole Lotta Love ja Van Kronos joutuivat kuitenkin jäämään sairastelujen takia lähdöstä pois.

Tallin ykkösnyrkkien kohdalla kaiken pitäisi olla ainakin etukäteen kunnossa.