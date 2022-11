Vuoden voitokkaimmasta ravurista tiukka vääntö – ”Virtaa riittää ja halot leiskuvat”

Neljän voittorohmun omistajat janoavat kunniakasta titteliä ja pääsyä Ravigaalan juhlalavalle.

Kamppailu vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä käy kiivaana. Ratkaisu nähdään vasta kalkkiviivoilla joulukuussa.

Tasaturvin tilaston piikkipaikalla ovat lämminveriset All Star Mint, Ditchback Dice ja Furiosa 13 voitolla. Lähimpänä amatöörivalmentajien kolmikkoa tulee 12 voitollaan Ray Boy, joka on ammattilaisvalmennuksessa.

Mikäli joulukuun lopussa tilaston kärjessä on samalla voittomäärällä useampi kuin yksi hevonen, kakkossijat ratkaisevat tittelin.

Niitä on tällä hetkellä eniten kärkikolmikosta ahkerimmin kilpailleella eniten Ditchback Dicellä, joka on sijoittunut kuudesti toiseksi. All Star Mint ja Furiosa ovat ravanneet yhden kakkossijan vähemmän.

Suomenhevoset ovat jääneet lämminveristen kyydistä. Voitokkain suomenhevonen on 11 täysosumallaan ravikuningas Evartti, joka on vetäytynyt jo talvitauolle.

Kymmenen kertaa voittaneella Suvionnilla on pieni teoreettinen mahdollisuus nousta lämminveristen ohitse vuoden voitokkaimmaksi hevoseksi, mutta siltä on loppumassa aika kesken.

Hurjassa voittoputkessa viime kuukausina olleen ruunan pitäisi juosta titteliä varten neljä voittoa näitä enemmän. Se tuskin edes kilpailee niin monesti loppuvuoden aikana.

Soittokierros voittorohmujen taustajoukoille paljastaa, että he ovat kiinnostuneita vuoden voitokkaimman hevosen tittelistä, vaikkei siitä anneta rahapalkintoa. Koko kärkinelikko aikoo kilpailla joulukuun.

All Star Mintin hollolalainen omistaja Jarmo Kuusela on ympyröinyt ravikalenterista kolmet ravit.

All Star Mint iski kesäkuussa huikeaan voittoputkeen.

– Lahden Jokimaalla on hevoselle sarja joulukuun 1. päivänä. Sitten sille olisi sarja myös Tampereen Toto75-raveissa kuun 17. päivänä ja vielä joulukuun viimeisenä päivänä Vermossakin, Kuusela kertoo.

– Mielessäni on ollut, että All Star Mintillä on mahdollisuus tämän kauden voitokkaimmaksi hevoseksi. Sen takia aion kilpailuttaa sitä vielä ensi kuussa, jos sillä on kaikki kunnossa. Vuodenvaihteen jälkeen hevonen saa jo jäädä tauolle.

Valmentaja ei osaa nimetä yksittäistä seikkaa, minkä ansiosta 5-vuotialle All Star Mintille alkoi kertyä voittoja kuin liukuhihnalta kesäkuussa. Se voitti siitä lähtien lokakuun loppuun mennessä 15 kilpailustaan 13.

– All Star Mintin kanssa on tehty kaikki niin kuin ennenkin. Se on vain niin hyvä hevonen, joka rupesi ymmärtämään, että mitä kilpailuissa pitää pärjätä. Vaikka ruuna näytti hyvyytensä jo nuorempana, tällainen voittokulku on yllättänyt minut.

All Star Mint taipui huikean voittoputkensa jälkeen kahdeksanneksi marraskuun alussa Vermossa. Sen vaisuus oli kuitenkin vain tilapäistä.

– Ruuna söi välillä vähän huonommin, kun laidunaika loppui. Nyt sille ovat taas kaurat maistuneet normaalisti.

– Vaikka hevonen jäi viimeksi Lappeenrannassa kakkoseksi, se teki kovan juoksun. Sen sarjat ovat koventuneet koko ajan, eikä se voi enää joka karta voittaa, Kuusela painottaa.

Oriveteläisen Furiosan omistajavalmentaja Matti Patronen kertoo, että hän aikoo kilpailuttaa tammaansa jotakin kertoja loppuvuonna.

– Voitokkaimman ravurin titteli olisi kiva juttu tällaiselle harrastajalla. Furiosalla on siihen mahdollisuudet muutamien muiden hevosten kanssa, ja toista tilaisuutta minulle ei varmasti enää tule, Patronen olettaa.

– Pakonomainen tavoite se ei ole, mutta koska tamma oli viime startissaankin hyvän oloinen, jatkamme kilpailemista ensi viikolla.

Furiosa ei ollut voittanut kertaakaan ennen viime syksyä.

Patronen kertoo, että hän ilmoittaa hevosensa ensi viikon maanantaiksi Teivoon tai seuraavaksi illaksi Jyväskylän raveihin.

– Furiosalle on joulukuussakin joitakin sarjoja, joissa voimme jatkaa, jos hevosella on kaikki hyvin. Vuoden alussa jätämme tamman ehkä vähäksi ajaksi tauolla, mutta talvella sillä on tarkoitus ajaa kilpaa, koska se painelee hokeilla jopa paremmin kuin kesäkengillä.

Seitsemänvuotias Furiosa tuli Patrosen valmennukseen viime syksynä.

Tamma koki uudessa tallissa täydellisen muodonmuutoksen. Se ei ollut voittanut sitä ennen kertaakaan, mutta juoksi heti loppuvuonna kolme voittoa.

Nyt Furiosan tilillä on jo 16 ”naulaa”.

– On vaikea sanoa, mistä sen moinen voittotahti löytyi. Tamma aloitti vuosi sitten alasarjoista, mutta on venynyt koko ajan aika ihmeellisesti. Sen korvienväli on kunnossa.

– Hevonen on ollut luonamme hyvin tyytyväinen oloonsa. Se nauttii kilpailemisesta ja on aina innokas lähtemään raveihin. Laitan sen heti 3-8 viikon tauolle, jos homma ei enää tunnu tammasta mielekkäältä. Ratkaisut teemme aina jokaisen startin jälkeen erikseen, Patronen painottaa.

Tilastokärki Ditchback Dicen seuraava startti on jo lukossa. Kalajoen voittorohmu on ilmoitettu ensi lauantaiksi Ylivieskan raveihin.

Vaikka ruuna on kilpaillut 29 kertaa ilman taukoja tänä vuonna, se ei pode starttiväsymystä.

– Virtaa riittää ja halot leiskuvat, omistajavalmentaja Raimo Vähäsarja kuvailee.

– Ditchback Dice tykkää kilpailla. Kun startit ovat 5-6 päivän välein, se yleensä parantaa aina jälkimmäiseen, Vähäsarja kehuu taistelijahevostaan.

Vähäsarja on selvittänyt myös joulukuun mahdolliset kilpailut, joihin hänen hevosensa voisi osallistua.

– Kaustisella ja Seinäjolla olisi ruunalle sarja. Siinä ne melkein sitten ovatkin, koska asumme tällä pohjoisemmassa emmekä lähde kamalan pitkälle kilpareissulle

Kalajokinen kertoo arvostavansa vuoden voitokkaimman ravurin titteliä.

Raimo Vähäsarjan valmentama Ditchback Dice jatkaa voittojahtiaan lauantaina Ylivieskassa.

– Se on ollut vähän tavoitteenamme siitä lähtien, kun alkoi syksyllä näyttää, että hevosellamme on siihen mahdollisuudet. Olisi hieno päästä kerrankin Ravigaalan lavalle, Vähäsyrjä sanoo.

Ravigaala järjestetään tammikuussa Lahdessa. Voitokkain ravihevonen on siellä yksi lukuisista palkittavista kategorioista. Toissa vuoden sankari oli 17 lähtöä voittanut Kimmo Aholan tallin Redemption.

Vaikka voittotilaston nelossijalla väijyvä Ray Boy ei ole kilpaillut kuukauteen, se on vielä tittelijahdissa mukana. Valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan iltalukemisiin kuuluvat jo tänään maanantai-iltana kilpailukutsut.

– Emme ole vielä luovuttaneet tittelistä, gaalalavalle myös mielivä Mäki-Tulokas korostaa.

Tervehtynyt Ray Boy on jälleen valmiina jatkamaan voittojen metsästystä.

– Ray Boy oli välillä samassa virustaudissa, johon monet hevoset sairastuivat. Se oli kuumeessa, sen jalat turposivat ja sen vatsa oli löysällä. Hevonen on tuntunut taas ihan hyvältä, ja täytyy katsoa, jos sille olisi sarja jo ensi viikolla.

Vaikka voitokkaimman ravurin titteli kiinnostaa forssalaista ammattitreenaria harrastajavalmentajien tavoin, hänkään ei taistele siitä verissä päin.

– Se olisi kiva kunnia hevoselle. Hampaat irvessä emme kuitenkaan sitä varten aja Ray Boylla kaksi kertaa viikossa kilpaa joka paikassa.

– Ruuna voi kyllä kilpailla joulukuussa useammankin kerran, jos sille löytyy sopivia sarjoja. Se sai huilata kesällä, ja talviolosuhteet sopivat sille hyvin, Mäki-Tulokas sanoo.

Yleensä ravikilpailu on ohi parissa minuutissa. Taisto voitokkaimmasta hevosesta kestää sen sijaan koko vuoden.