Prix d'Ameriquen ensimmäinen esikisa ajettiin apeissa tunnelmissa – suosikki menehtyi kilpailupäivän aamuna

Kuolinsyyksi epäillään myrkytystä.

Ravimaailma joutui kohtaamaan suru-uutisen sunnuntaina, sillä ranskalainen ravimedia ParisTurf uutisoi huippuravuri Galiuksen menehtyneen.

Lehden haastatteleman valmentaja Séverine Raimondin mukaan kaikki oli kunnossa vielä lauantai-aamuna, jolloin eläinlääkärin tarkastuksessa mitään normaalista poikkeavaa ei ollut havaittavissa. Tuon jälkeenkin ori oli tarhassa normaali eloisa oma itsensä.

Se valmistautui ennakkosuosikkina Prix de Bretagneen, jossa oli jaossa ensimmäiset paikat klassikkokisa Prix d'Ameriqueen.

Illalla hevosen taustajoukot huomasivat, että jotain on pahasti pielessä. Galius vietiin nopeasti eläinlääkärille ja Raimondin mukaan hevosen tila hetkeksi parani, mutta varhain sunnuntai-aamuna ori menehtyi.

Eläinlääkärit epäilevät syyksi jonkinlaista myrkytystilaa. Virallinen kuolinsyy selviää ruumiinavauksen jälkeen.

Vasta 6-vuotias Galius ehti juosta 32 starttia, joista ori voitti 16. Tienestejä kertyi 770 000 euroa. Viime talven Prix d'Ameriquessa se oli toinen, vaikka lähti matkaan kisan pienimmällä voittosummalla.

Prix de Bretagne luonnollisesti juostiin, vaikka yksi oli joukosta poissa. Kolme parasta saivat paikan Prix d'Ameriqueen.

Hip Hop Haufor ei jättänyt parhaasta epäselvyyttä. 5-vuotiaan nousukkaan starttihetki ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla ja ori jäi takajoukkoihin. Sen onneksi kärjessä pidettiin reipasta tempoa ja pitkän kirin päätteeksi Christian Bigeonin suojatti rymisteli väkivahvasti ykköseksi.

Bigeon oli voittajahaastattelussa samalla iloinen, mutta selvästi myös aidosti surullinen.

– Galiuksen kuolema oli ikävä tapahtuma koko ranskalaiselle raviurheilulle. Voitto tämän tason kilpailussa on iso juttu. Hip Hop Haufor on alkanut näyttää sitä potentiaalia, johon on uskottukin. Tämä on Amerique-tason hevonen, Bigeon totesti

Toisena maalilinjan ylittäneelle Hussard du Landretille kävi kylmät, sillä orin sijoitus siirrettiin viidenneksi. Tuomaristo katsoi sen häirinneen vastustajia matkan aikana.

Toisen ja kolmannen sijan perivät näin porukan kuopus, vasta 4-vuotias Italiano Vero ja ennakkosuosikki Ampia Mede SM.

Ruotsin edustaja Rackham laukkasi jo kiihdytysvaiheessa ja hylättiin.

Hip Hop Hauforin voittoaika kirjattiin 12,4/2700 metriä. Ykköspalkinto oli 54 000 euroa.

2000-luvulla Bretagnen sankari on voittanut Prix d'Ameriquen kahdesti, Jag De Bellouet vuonna 2005 ja Ready Cash 2012.

Ameriquen seuraava esikisa Prix du Bourbonnais ajetaan kahden viikon päästä.

Lue lisää: Prix d'Ameriquen karsintakaruselli pyörähtää käyntiin