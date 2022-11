Prix d'Ameriquen karsintakaruselli pyörähtää käyntiin

Prix de Bretagne aloittaa esikisat.

Vincennesin talvimeetingissa aletaan päästä vauhtiin, sillä tulevana sunnuntaina jaetaan ensimmäiset paikat kenties maailman arvostetuimpaan ravikilpailuun, Prix d'Ameriqueen.

Tammikuun viimeisenä sunnuntaina ajettavassa klassikkokisassa jaetaan palkintorahaa miljoona euroa, josta voittaja kuittaa 450 000 euron potin.

Ameriquen selvästi isoin ennakkosuosikki on tällä hetkellä kemiläislähtöisen Timo Nurmoksen valmentama ja osaomistama Calgary Games.

Huolimatta siitä, että kaikki yhdeksän starttia voittanut superhevonen ei ole kilpaillut yli vuoteen, eikä Tukholman seudulla vaikuttava Nurmos ole vielä virallisesti vahvistanut onko orin tavoitteena Ranskan valloitus.

Kaikki merkit kuitenkin viittaavat siihen, että näin tapahtuu.

Tosin kaiken pitää olla sataprosenttisesti kunnossa. Jos, ja toivottavasti kun, Calgary Games juoksee patonkimaassa kilpaa, niin vastustajat ovat helisemässä.

Hallitseva voittaja Davidson Du Pont ei ole puolustamassa titteliä, sillä ori joutuu jättämään koko talvimeetingin väliin loukkaantumisen takia.

Sunnuntain ensimmäisessä esikisassa Prix de Bretagnessa nähdään muun muassa viime talvena Ameriquessa toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet Galius ja Flamme du Goutier. Ruotsin värejä pitää yllä Rackham.

Bretagnesta kolme parasta saa paikan Ameriqueen. Samoin kolmessa muussa niin sanotussa B-esikisassa.

Pelkästään 4- ja 5-vuotiaille rajatuissa karsinnoissa voittajat saavat paikan auringosta. Niiden taustajoukot saavat hienon joululahjan, sillä molemmat kisat juostaan jouluaattona.

Prix d'Ameriqueen pääsee kaikkiaan 18 hevosta.

Suomalaishevosia Prix d'Ameriquessa ei tulla todennäköisesti näkemään, eikä ole nähty sitten vuoden 2002, jolloin tamma Not A Spacecase piti yllä sinivalkoisia värejä. Vuonna 1994 Houston Laukko sijoittui kuudenneksi ja se on suomalaishevosten paras sijoitus armottoman kovassa kisassa.

Prix d'Ameriquen voittajaseremonioissa on kaikesta huolimatta nähty härmäläisväriä. Suomalaislähtöisistä valmentajista Timo Nurmos on voittanut kisan Readly Expressilla ja Jori Turja pääsi nostelemaan voittopokaalia Varennen kanssa kahteen otteeseen. Lisäksi useammankin voittajahevosen hoitaja on ollut suomalainen.

Vuodesta 1906 lähtien ajettu talvimeeting on tietysti paljon muutakin kuin vain Prix d'Amerique ja siihen liittyvät oheislähdöt.

Noin neljä kuukautta kestävän sesongin aikana aikana täräytetään 745 lähtöä kilpaa ja palkintorahoja niissä maksetaan noin 40,8 miljoonaa euroa. Hulppealta tuntuvan summan mahdollistaa ainakin skandinaavisesta näkökulmasta katsottuna poskettoman isot pelivaihdot.

Prix d'Ameriquen esikisat: (suluissa montako pääsee pääkisaan)

20.11 Prix de Bretagne (3)

11.12 Prix du Bourbonnais (3)

24.12 4-vuotiaiden Critérium Continental (1)

24.12 5-vuotiaiden Tenor de Baune (1)

1.1 Prix de Bourgogne (3)

15.1 Prix de Belgique (3)