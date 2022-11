Sanooko kolmas kerta toden tammalupaukselle? ”Vaikuttanut entistä paremmalta”

Huisi Hipun valmentaja toivoo Varsakunkussa rehellistä kilpailua, jonka jälkipeleissä ei tarvitse jossitella.

Nokialaisen Karoliina Mustamon valmentama Huisi Hippu on osoittautunut varhaiskypsäksi suomenhevoseksi. Ravivarma tamma aloitti kilpailemisen jo 3-vuotiaana ja on kehittynyt tänä vuonna jo ikäluokkansa terävimmälle huipulle.

Huisi Hippu venyi 4-vuotiaiden pääkilpailussa Kriteriumissa Lipassin jälkeen toiseksi, mikä ei ole tammahevosilta ihan jokapäiväistä.

Kauden toisessa nimikisassaan, kuninkuusraveissa ravatussa Pikkuprinsessa-lähdössä se sijoittui myös toiseksi.

Mustamon suojatille olisi ollut Kriteriumin jälkeen mainetta ja mammonaa tarjolla myös Satakunta-ajossa, mutta tamma jätti sen viime kuussa suosiolla väliin.

– Koska tammalle tuli alkusyksynä useampia kovia startteja, se sai huilata Kriteriumin jälkeen kunnolla, Mustamo perustelee.

Huisi Hipulla on lauantaina kolmas ja viimeinen mahdollisuus saada nimensä arvovoittojen kunniatauluun tällä kaudella. Se starttaa Seinäjoella juostavassa Varsakunkku-finaalissa, jonka voittaja kuittaa mojovan 20 000 euron potin.

Varsakunkun kilpailusäännöt suosivat tammoja, koska ne pääsevät starttaamaan 20 metrin etumatkalta oriisiin ja ruuniin nähden.

Huisi Hippu hakee Varsakunkussa uransa ensimmäistä suurkilpailuvoittoa.

Äkkiseltään luulisi, että oriit ovat helisemässä, koska niiden lauman kovimmaksi povattu Rekilammen Sauli ei ole viime kohtaamisissa pärjännyt Huisi Hipulle, vaikka on lähtenyt tämän kanssa matkaan samalta viivalta.

Huisi Hippu ei ole edes juoksun kuumin nimi. Suosikin viitta on Hentun Liisan lautasilla.

Hentun Liisan on voittanut 14 kilpailustaan 11, mutta epäonnistui Kriteriumissa laukkojen takia.

Myös Mustamon mielestä tammat ovat lauantaina vahvoilla.

– Koska paalulla on hyviä tammoja, takamatkan oriilla on kova työ saada niitä kiinni. Hentun Liisa on meidänkin hevosellemme tosi paha vastustaja, mutta toivotaan, että Huisi Hippu olisi ottanut sitä vielä vähän kiinni, Mustamo spekuloi muutama päivä ennen starttia.

Huisi Hippu ja Teemu Okkolinin tallin Hentun Liisa olivat kohdanneet toisensa kahdesti ennen Kriteriumia. Molemmilla kerroilla Hentun Lisa oli ollut selityksittä parempi.

Mustamo toivoo, ettei myöskään Varsakunkun jälkeen kenenkään tarvitse jossitella.

– Näissä ikäluokkalähdöissä hevoset saavat vain yhden mahdollisuuden eläessään. Sen takia olisi hyvin harmittavaa, jos ne sillä kertaa laukkaisivat tai kohtaisivat muita vastoinkäymisiä.

– Toivottavasti kaikki menisivät ravia. Silloin paras voittaisi rehellisesti.

Huisi Hippu on ottanut kovat kilpailut oikein ja kehittynyt niiden avulla.

Vaikka Huisi Hipun kilpailutauko on paljon pidempi kuin sen kovimpien vastustajien, se ei pelota valmentajaa. Hän ei yllättyisi, vaikka tamma panisi vielä viime juoksujaan paremmaksi.

– Huisi Hippu on kehittynyt ja ottanut kovat kilpailut yllättävän hyvin. Vähän pelkäsin, miten olisi laita Kriteriumin loppukilpailun jälkeen, mutta hevonen on vaikuttanut senkin jälkeen vain entistä paremmalta, Mustamo kertoo.

Treenari sanoo, että Huisi Hippu on saanut olla syksyn flunssakauden aikana terveenä. Tammaa on päästy valmentamaan suunnitelmien mukaan.

– Nyt kun tauteja on ollut liikkeellä, meidän tallissammekin on yhden hevosen jalat olleet paksuina. Huisi Hipulla ei ole kuitenkaan näkynyt merkkejä sairastumisesta, Mustamo sanoo.

– Sillä on ajettu yksi reippaampi 1.35-vauhtinen hiitti toisen takana. Minä ajoin toisella hevosella edellä, ja Kim Åkerlund ajoi tammalla perässämme. Se oli ihan normaali.

Åkerlund on ohjastanut kaikki Huisi Hipun startit. Tamman omistaja on riihimäkeläinen Sinituulia Kivipato.

Mustamo kertoo, että Huisi Hippu tuli hänen talliinsa kolme vuotta sitten. Se opetettiin silloin 1,5-vuotiaana, kuten suomenhevosia nopeammin kehittyvät lämminverisetkin.

Ravaaminen on ollut Huisi Hipulle luontaista pikkuvarsasta lähtien. Kuvassa söpöliini pistelee menemään kasvattajansa Viivi Honkimaan laitumella alle kahden kuukauden ikäisenä.

Tamman hoitaja on valmentajan tytär Juliaana Mustamo.

– Juliaanasta on paljon apua. Hän muun muassa hieroo hevosta laserilla, Mustamo kertoo.

Ei näy esteitä, etteikö Huisi Hupun kehitys voisi jatkua myös seuraavina kausina.

– Huisi Hipulla on kaikki lahjakkaiden hevosten ominaisuudet. Tamma on nopea ja vahva, ja se ollut kilpailuissa aika ravivarma.

Yhdeksän kertaa startanneen ravurin tuloksista löytyy vain yksi laukkamerkintä. Yleensä nuoret suomenhevoset laukkailevat kilpailuissa herkemmin.

Mustamo ei silti hämmästyisi, vaikka Huisi Hippukin joku päivä taas ponkaisisi väärälle askellajille taistelun tuoksinassa.

– Tamma voi laukata, jos sillä joskus kiehahtaa radalla. Näin kävi esimerkiksi Kriteriumin karsintapäivänä, jolloin se vei lämmityksessä ohjastajaansa aika lailla.

Kävi lauantaina niin tai näin, Varsakunkku on Huisi Hipun kauden viimeinen startti.

– Tuomme tamman ensi vuonna aika aikaisin radoille. Kun katsoin Hippoksen kilpailukalenteria, sille näytti olevan jo keväällä ikäistensä lähtöjä.