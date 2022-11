Consalvo välttyi hylkäykseltä ja vei klassikkokisan – ”En ollut huolissani”

Vixeli palasi voittajaksi suomenhevosten Isokengässä.

Vuodesta 1969 ravattu Käpylä GP on totuttu näkemään Vermon T75-ravien kliimaksina. Tämän vuoden kilpailu ajettiin kuitenkin keskiviikkoiltana.

Voittoon ravasi ja 10 000 euron palkinnon nettosi Markku Niemisen tallin Consalvo. 5-vuotias ori taittoi matkaa joukkoa johtaneen Truedream A.F:n takana ja kuittasi tylysti edelle loppusuoralla. Voittajaa ohjasti Ari Moilanen.

Moilasen ajolinjoja tarkasteltiin lähdön jälkeen pitkään. Tuomaristo ei lopulta nähnyt hylkäystuomion arvoiseksi valjakon nousua sisältä toiselle radalle. Kohti kärkeä kolmatta rataa pitkin jyrännyt Grainfield Aiden laukkasi tilanteen seurauksena 300 metriä ennen maalia.

Hevoset tavoittelivat samaa paikkaa kärjen rinnalla. Grainfield Aidenia ajanut Jarmo Saarela sanoi lähdön jälkeen TotoTV:ssä, että tilanteessa oli kontakti.

Moilanen kuittasi asian voittajahaastattelussa lyhyesti ja sanoi, ettei pelännyt mahdollista hylkäystuomiota.

– En ollut huolissani.

Toinen tiukka paikka oli jo ennen kisaa.

– Hevonen ei oikein vakuuttanut lämmityksessä. Se ei ravannut hyvin, kun oli polkenut kenkänsä pois tarhassa viikolla ja kavio oli mennyt vähän pieneksi. Consalvo vaatii paljon painoa eteen ja sitä sitten lisättiin, minkä myötä ravi löytyi, Moilanen paljasti.

Ohjastajan mukaan yrityksenä oli edetä takamatkalta nopeasti kärkipaikalle, mutta taktiikkaa piti muuttaa lennosta.

– Ei päästy sinne, mutta saatiin kuitenkin ihan hyvä juoksupaikka johtavan takaa. Kärjen rinnalta en halunnut ajaa, kun keulassa oli hyvä hevonen.

Consalvon syksy on ollut menestyksekäs. Lokakuussa tuli St. Legerin voitto ja kausi päättyi nyt Käpylä GP:n ykköstilaan.

Kun suomenhevosten kärkinimet Evartti ja Parvelan Retu ovat jääneet jo talvitauolle, pöytä oli katettu Isokenkä-lähdössä Vixelille. Ori käytti tilaisuutensa ja jyräsi kärkeen pitkällä 1300 metrin kirillä.

Vixeli taisteli loppusuoralla mahtavasti, vaikka raskas juoksu painoi jaloissa ja Nyland sekä Aatsi nousivat aivan kupeelle.

– Ori on ollut koko ajan tosi hyvässä kunnossa, mutta lähtöhomma on ollut vaikeaa, kun hevonen yrittää liikaa. Sen takia on tullut laukkoja. Tänään Vixeli saksasi pari kertaa loppukurvissakin, ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen sanoi.

Maaliskuussa käynnistynyt kilpailukausi jatkuu Perttusen mukaan vielä, kun hevonen on hyvässä iskussa.

– Pari kolme starttia ajetaan ainakin vielä.

Lämminveristen tammojen avoimessa lähdössä sisäradalta startannut Ice Wine johti joukkoa alusta loppuun.

– Meillä oli hyvä lähtöpaikka ja hevonen lähtee hyvin, joten keulasta oli tarkoituskin ajaa. Viileämmät ilmat sopivat Ice Winelle paremmin kuin kesähelteet, ohjastaja Ari Moilanen kommentoi.

Ice Wine vaikutti pitkään Leo Mönttisen, 64, valmennuksessa. Hevonen jätti tallin helmikuussa, mutta palasi kotiin syksyllä.

Sinä aikana kun tamma oli toisaalla, lahtelaisen treenattavat eivät voittaneet kertaakaan.

– Semmoinen vuosi on ollut, että tuntuu ettei tässä osaa tehdä enää mitään. Mutta näköjään kun saa tarpeeksi hyvän hevosen talliin, voitto tulee, Mönttinen päivitteli.

Valmentajan mukaan talvi on Ice Winelle hyvää aikaa, kun lumiradoilla tarvittavat hokit eivät haittaa sitä.

Enintään 30 000 euroa tienanneiden suomenhevosten lähdössä Rannan Pomon viiden ykkösen mittainen voittoputki katkesi. Maalilinjan leikkasi ensimmäisenä Teuvo Nikulaisen valmentama Savon Sisu, jolle ohjastaja Santtu Raitala tarjosi säästeliään juoksun kärjen takana.

Keulapaikalta laukanneen Helmen Humun harha-askeleet helpottivat 5-vuotiaan ruunan tehtävää loppusuoralla.

Kati Erikssonin valmentama Callela Kickoff jyräsi T65-voittajaksi 700 metrin kirillä. Ennakkosuosikkia ohjasti Olli-Pekka Holopainen.

Kuskin mukaan kovakuntoisen hevosen ei tarvinnut antaa kaikkeaan. Ruuna tuli niin sanotusti korvat kiinni maaliin ja jäi hiukan odottelemaan muita lopussa.

Aloittelevien lämminveristen 2620 metrin kisassa El Kazaam oli selvästi etevin. 3-vuotislahjakkuus kiersi vastustajansa pontevin potkuin. Hannu Torvinen ohjasti Elina Laakkosen valmennettavaa, josta kuullaan varmasti jatkossakin.

Oikea T65-rivi

T65-1: 1 Ice Wine

T65-2: 5 Savon Sisu

T65-3: 6 Callela Kickoff

T65-4: 12 El Kazaam

T65-5: 2 Vixeli

T65-6: 7 Consalvo

Kuusi oikein tuloksille: 286,48 euroa

Viisi oikein: 11,99 e