Joko huippuhevosen kompurointi vihdoin päättyy? Valmentajalla uudet kujeet

Ossi Nurmosen kirves ei ole kaivossa, vaikka Käpylä GP:ssä juoksevalla Martin de Bosilla on monta mahalaskua peräkkäin.

Kun urheilija ei pärjää, se yleensä treenaa lisää.

Toisin on Martin de Bosilla. Alle kykyjensä heinäkuusta lähtien juossut vahva ravihevonen on alkanut ottaa iisimmin.

Koska Martin de Bos on laukkaillut solkenaan, sen taustavoimat ovat joutuneet raapimaan päänahkansa lähes ruvelle. Harmitus on ymmärrettävää etenkin silloin, jos kilpahevosella on hurjat kyvyt, mutta tulosta ei synny.

Ossi Nurmosen tallin lämminverihuippu on hylätty laukkojen takia neljässä viime kilpailussaan.

Valmentaja on kokeillut suojatilleen erilaisia muutoksia, mutta apua niistä ei toistaiseksi ole ollut. Viime kilpailun jälkeen Nurmonen otti uuden keinon käyttöön.

– Martin de Bosin valmennusta on muutettu. Treenasin sitä välillä ehkä liian kovasti, ja nyt se on saanut olla helpommalla, Nurmonen kertoo.

Martin de Bosille on haettu apua valmennusta keventämällä.

– Hevosta on yritetty myös hoitaa varmemmaksi tässä välissä.

Varsinaisesta ylikunnosta takkuilu ei ole välttämättä johtunut.

Nurmonen sanoo, että 8-vuotias ori on arka hevonen, mikä on vauhdittanut sen laukkailua. Martin de Bosin tyyppiset ravurit säikähtävät pienestäkin häiriöstä herkästi väärille askelille.

Treenari on kokeillut balanssimuutosta, mutta siitäkään ei ollut hevoselle apua.

– Kengittä kilpaileminen ei ole sopinut sille ollenkaan. En usko sen juoksevan enää koskaan ilman kenkiä.

Nurmonen ei ole nakannut vielä kirvestään kaivoon, vaikka hänen uskonsa on ollut koetuksella.

– Ainakin minä uskon vielä, että Martin de Bos pystyy yhä hyvänä päivänään pärjäämään kovissakin lähdöissä. Ori on hyvin kyvykäs, jos siitä vain saisi kaikki hyvät puolet ulos.

– Ensisijaisesti sille yritetään saada Käpylä GP:ssä ehjä juoksu, mutta vähän luulen, että vahvalla hevosella ajetaan heti alussa aktiivisesti eteenpäin, Nurmonen spekuloi ennen keskiviikon klassikkokilpailua.

Maaninkalaisella Nurmosella on keskiviikkona toinenkin kova rauta tulessa. Se on huippuluokan kylmäveristen Isokenkään osallistuva H.V. Tuuri.

Viime vuonna huikeita juoksuja tehnyt ja kahdesti Norjan hirmun Odd Heraklesinkin ahtaalle panneen oriin tämä kausi on sujunut tallikaverinsa tavoin kangerrellen.

Ossi Nurmonen luottaa komealettiseen H.V. Tuuriin keskiviikkona.

H.V. Tuuri on päässyt starttaamaan vain seitsemän kertaa eikä ole voittanut kertaakaan. Sen kilpaileminen on ollut terveysmurheiden takia hyvin katkonaista.

Kuninkuuskisakin meni edellisen vuoden kakkoselta retuperälle.

H.V. Tuuri tulee Vermon lähtöön 2,5 kuukauden paussilta. Se oli syyskuun alussa Vermon Tähtisprintterissä kunniakas kakkonen.

– Tuuri teki Tähtisprintterissä hyvän juoksun. Se meni 1.21-ajan ja hävisi vain Parvelan Retulle. Ori kuitenkin vaivaantui tuossa startissa ja joutui huoltotauolle, Nurmonen kertoo.

– Kertoo kyllä paljon hevosen kovapäisyydestä, että se pystyi sellaiseen suoritukseen, vaikkei sillä ollut kaikki kunnossa.

Nyt komeaharjaisella hevosella pitäisi olla taas kaikki reilassa. Nurmonen odottaa siltä menestystä keskiviikkona.

– Ori on treenannut normaalisti, ja oletan sen olevan aika hyvä paussista huolimatta.

– Sillä pyritään varmasti keulapaikalle, koska se tekee sieltä aina sen, minkä pystyy. Tulemme Vermoon ajamaan voitosta, Nurmonen vakuuttaa.