Taunon, 70, tilille rapsahti isänpäivänä mojova summa – ”Se on uskomaton”

Lara Bokon miljoonavoiton sivutuotteena syntyi uusi maailmanennätys.

Lara Boko ravasi Oraviston tallille 1,6 miljoona kruunua eli noin 150 000 euroa sunnuntaina Eskilstunassa, Ruotsissa. Lara Bokolle voitto oli vuoden viides.

Omistajatallin edustajan Tauno Hyriäisen, 70, riemuksi Lara Bokon koko uran ansiot kipusivat samalla jo lähelle miljoonan euron haamurajaa.

Kaksi viikkoa sitten Breeders' Crownin välierässä ällistyttänyt Lara Boko laittoi loppukilpailussa vielä isomman vaihteen silmään.

Heti auton irrottua kärkipaikalle kiiruhtanut suomalaistamma piti raakaa tempoa läpi kisan ja voitti 4-vuotiaiden tammojen uudella täyden matkan maailmaennätyksellä 10,8a/2140 metriä.

Välierän SE-lukemista Lara Boko paransi vielä seitsemän kymmenystä, vanhasta ME:stä lohkesi kolme kymmenystä.

Mika Forssin ajokin takana matkannut Glamorous Rain pysyi ainoana Timo Nurmoksen valmennettavan tuntumassa, mutta ohi ei silläkään ollut lopussa asiaa.

– Aika hyvä, huikkasi Forss ensimmäiseksi treenarille maaliintulon jälkeen tallikaarteessa.

– 10,8-tulos on vuodenaikaan nähden kovaa valuuttaa. Tamma on erityinen monella tavalla. Tänään se oli todella latautunut auton takana ja olin itsekin vähän epävarma. Onneksi se selvitti vaikeat hetket, Forss kertasi voittajakehässä.

Kuumaluontoinen tamma on kokemuksen karttumisen myötä hieman tasoittunut, mutta sen kanssa on toimittava edelleen tarkasti.

– Se on uskomaton. Tamma on raju, eikä helpoin arkenakaan, mutta se on onneksi hoitanut hommansa kilpailuissa hyvin, Nurmos totesi.

Lara Bokon ainoa epäonnistuminen tuli UET Grand Prix -karsinnassa syyskuussa. Muuten Oraviston Talli Oy:n omistama tamma on ollut aina vähintään toinen.

Hyriäinen toivoi alkuviikolla IS:n haastattelussa, että tähtitamma voisi juosta huipputasolla vielä pari seuraavaakin kautta.

Lue lisää: ”Piti ottaa järki päähän” – Taunon, 70, tilille alkoi kertyä äkkiä hurjia summia

Sen mukaan kuluvalle kaudellekin on luvassa vielä yksi kilpailu.

– Mahani on kyllä jo aika täynnä, vaikka se on iso. Olisi tietysti hienoa, jos Lara Boko pystyisi seuraavina kausina pärjäämään absoluuttisella huipulla oriitakin vastaan, Hyriäinen veisteli.

Oraviston Talli omistaa Lara Bokon kilpailuoikeuden. Kilpauransa jälkeen se palaa kasvattajalleen Boko Stablesille siitostammaksi.