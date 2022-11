Jyväskylän raveissa suurkilpailujen suma – lahjakkaalle Margaridalle kaivattu täysosuma

Margaridan kokemus oli valttia Tammaderbyssä. Varsakisoissa juhlivat luonteikkaat Nothingcomes ja Sahara Commander.

Jyväskylän lauantairavien neljän suurkilpailun iltapäivässä olivat aluksi asialla 2-vuotiaat lämminveriset. Varsat kamppailivat suurista seteleistä Kasvattajakruunun loppukilpailuissa.

Tammojen kisassa nähtiin huipputasainen kahden lupauksen kiritaisto.

Maalikamera todisti, että juoksun sankaritar oli Jukka Hakkaraisen ajama Nothingcomes.

Hakkarainen tarjosi puolisonsa Riina Korhosen omistamalle tammalle hyvän reissun sisäradalla, mistä sillä riitti lopussa pateja suursuosikki Callela Ellenin täpärään kukistamiseen. Callela Ellen joutui taivaltamaan johtaneen Coco C. Gardenin rinnalla ja sai sitkeästä taistelustaan myös kiitettävän arvosanan.

15 000 euron arvoinen voitto oli koko ikänsä raviurheilun parissa olleen Hakkaraisen, 53, ohjastajauran suurin.

– Tosi hyvältä tuntuu, Hakkarainen myönsi voittajahaastattelussa.

Jukka Hakkarainen ja Riina Korhonen juhlivat Nothingcomesin rinnalla Kasvattajakruunu-voittoa.

– Nothingcomes ravasi pikkuisen huonosti lämmityksessä, minkä takia en uskaltanut ladata tänään täysillä alussa. Saimme kuitenkin hyvän juoksun sisällä, minkä jälkeen pääsin nostamaan tamman vielä Callela Ellenin taakse. Käänsin sieltäkin melko heti kiriin takasuoralla, koska Nothingcomes ei ole kamalan pätkänopea, mutta jaksaa mennä hyvin.

Nothingcomes on yllättänyt taustavoimansa.

– On ollut yllätys, että hevonen menee jo nyt näin lujaa. Se tekee kotona vielä kaiken maailman temppuja. Riina ajaa tammaa kotona, koska hän jaksaa touhuta sen kanssa.

Omistajaa haastateltiin myös seremonioissa.

– Tunnelmat ovat huikeat tällaisen onnistumisen jälkeen. Olemme satsanneet viime vuosina paljon raviurheiluun, ja jäin sen takia pois töistäkin, Korhonen sanoi.

– Nothingcomes on alkanut olla paremmin sinut kanssani ja rauhoittunut aika paljon, mutta on sillä vieläkin omat juttunsa joka aamu. Sitä on ajettu kokonaan toisen takana selässä, mistä on ollut apua, omistaja kertoi luonteikkaasta varsastaan.

Oriiden ja ruunien varsakilpailu oli Tommi Kylliäisen tallin Sahara Commanderin näytöstä. Se kuittasi voitostaan 21 000 euroa.

Vaikka Kylliäisen ajokki taivalsi keulavaljakon kupeelle, se porhalsi lisämetreistä piittaamatta lopussa omille teilleen. Uranos voitti kaukana voittajan takana taiston kakkossijasta Mas Henriä vastaan.

Tommi Kylliäisellä oli aikaa tuulettaa ylivoimaisen Sahara Commanderin kärryillä.

– Johtavan rinnalla ei ollut toivepaikkamme, mutta koska kärkihevonen oli innokkaana, ajattelin ajaa siinä tasaisesti, enkä edes kokeillut päästä keulaan. Meillä oli lähdön kovin hevonen, mikä helpottaa aina aika paljon tehtävää, Kylliäinen sanoi.

Sahara Commanderin lahjakkuus paljastui aikaisin valmentajalleen.

– Juokseminen on ollut ruunalle koko ajan helppoa. Se pääsee kovaa ja jaksaa mennä hyvin.

– Sahara Commanderilla on vielä vekkulimaisia taipumuksia ja se on pikkuisen liian innokas, mutta jos se keskittyy oleelliseen, siitä tulee hyvä hevonen. Tänään se kyllä käyttäytyi tosi hyvin koko päivän. Sahara Commander on ehkä lahjakkain hevonen, joka minulla on ollut, Kylliäinen kertoi.

Suomenhevosten suurkilpailu oli 5- ja 6-vuotiaille rajattu Tammaderby. Siinä kilpasiskojaan kokeneempi Margarida sai ansaitun arvovoiton monien hyvin yritystensä jälkeen.

Antti Kinnunen valitsi 6-vuotiaaseen ajokkiinsa luottaen juoksupaikan pelisuosikki Sarikanin rinnalta, missä odotti vain maalisuoraa. Vuotta nuorempi Sarikan yritti laittaa parhaansa mukaan hanttiin, mutta Margaridan paremmuus tuli vääjäämättä esiin kirikamppailussa.

Antti Kinnunen ei jättänyt näyttämättä tunteitaan maalipaalulla Margaridan kyydissä.

Voitto oli kovissa lähdöissä kilpailemaan joutuneelle tammalle vasta vuoden ensimmäinen. Sen arvo oli 15 000 euroa.

– Otin startin varman päälle, minkä jälkeen arvelin, että saamme hallita juoksua keulahevosen rinnalta. Margaridallakin on hyvät vauhdit, ja luotin siihen. Voitto oli helppo, sillä tamma vain pyöritteli korviaan lopussa, Kinnunen kertoi.

– Margarida on kehittynyt koko ajan, vaikkei ole tehnyt hirveää tulosta tänä vuonna. Sille kertyi varsakilpailuista niin paljon rahaa, että se on joutunut juoksemaan tosi kovissa lähdöissä.

Omistaja povaa lahjakkaalle hevoselleen ruusuista tulevaisuutta.

– Minulla on Margaridasta tosi hyvät odotukset tulevaisuudessa. Vaikka sillä on jo rutiinia ja se menee aika varmasti starteissaan, se on vieläkin aika raakile, Kinnunen huomautti.

Ravien suurin palkinto oli jaossa 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa. 27 000 euron voittorahat menivät jännittävien vaiheiden jälkeen Joni-Petteri Irrin valmentamalle ja Santtu Raitalan ajamalle Credit To Hopelle, joka oli keskittynyt viime aikoina monté-lähtöihin.

Sisällä piilojuoksun saaneen tamman loppuriuhtaisu oli selvästi tammakatraan vauhdikkain. Toiseksi kiri johtaneen Ypäjä Orienten takana peesaillut Mas Evelyn.

Credit To Hopen kiriruuti oli kuivinta 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa.

– Loppukurvissa alkoi tulla meille sisältä tiloja, ja hevonen rupesi tikkaamaan tosi hyvin, Raitala kommentoi ratkaisuvaiheita omasta näkövinkkelistään.

Epävarmoin miettein kilpailuun tullut Irri oli hyvin iloinen arvovoitosta.

– Tämä on hieno hetki. Credit To Hope oli ollut yrittämässä isoissa ikäluokkalähdöissä, mutta iso raha oli siltä jäänyt aikaisemmin saamatta, Irri sanoi.

– Tammalla oli viime aikoina hyviä juoksuja montésta, mutta kärrylähdöissä sen meno alkoi olla vähän kehnompaa kesän mittaan.

Lämminveristen kovimmassa lähdössä kenttä kääntyi lopussa.

Suosikki Astrum oli pehmeä keulasta, ja kärkeen maalisuoralla jyräsivät hänniltä peräkanaa edenneet Main Stage ja Amazing Warrior. Pidemmän korren kaksikosta veti lopulta Iikka Nurmosen ajama Amazing Warrior.

– Juoksumme meni tosi hyvin, sillä saimme Main Stagelta hyvää vetoapua. Kun Amazing Warriorin kääntää toisen selästä kiriin, se yleensä hoitaa tilanteet edukseen. Ruunan kanssa on haaveena päästä ajamaan säännöllisesti paljon kilpaa, Nurmonen sanoi 8-vuotiaasta valmennettavastaan.

Kylmäveristen kovimmassa sarjassa Elan sai ansaitun voiton monien hyvien juoksujensa palkaksi.

Antti Teivaisen ajokki joutui tekemään keskijoukosta pitkän kierroksen kirin, jonka päätteeksi rynnisti selvästi kärkeen. Vilju ehti sähäkällä maalisuoran spurtillaan aivan hänniltä kakkoseksi ohi suosikki Tuuskasen, joka taivalsi johtaneen Viisorin rinnalla.

– Vähän tuntui siltä, että jäimmeköhän liian kauas, mutta onneksi saimme vielä loppukurvissa vetävää selkää eteemme, ja Elan kiri hyvin maaliin. Se on vähän hitaammin kehittynyt hevonen, jolle tulee kyllä vielä hyvin vauhtiakin lisää. Elanilla on hyvät lahjat, ja uskon, että sillä on parhaat vuodet edessäpäin, Teivainen arveli Mika Mäkelän tallin ruunasta.

Toto75-voittoihin ravasivat myös Surprise Daisy, Fazimo ja Perchpond.

Vaikka matkavauhti oli Salamakypärät-lähdössä pahasti hännillä juossutta Surprise Daisyä vastaan, kovakuntoinen Timo Hulkkosen tallin tamma kiersi Tuukka Variksen ajamana helposti koko porukan.

Juha Utalan ajama ja valmentama Fazimo ansaitsi sisupuukon urheasta esityksestään. Ruuna joutui kiertämään ensimmäiset 600 metriä kolmannella radalla ja loppumatkan kärkivaljakon kupeella, mutta jaksoi silti taistella ratkaisumetrien senttipelissä voittoon hyvin kiertänyttä Arnie’s Emilietä vastaan.

Vastustajat kunnioittivat jättisuosikki Perchpondia, joka sai vetää Raitalan ajamana kärjessä hölkkätahtia. Kun Jouni Hakkisen suojatti lopetti viimeiset puoli kierrosta 1.10-kyytiä, sen voitto ei ollut lainkaan uhattuna perässään varjostaneen Dainaminin hyvistä rimpuiluista huolimatta.

Oikea Toto75-rivi, Jyväskylä 12.11.

Toto75-1: 12 Surprise Daisy

Toto75-2: 1 Credit To Hope

Toto75-3: 8 Fazimo

Toto75-4: 4 Perchpond

Toto75-5: 7 Amazing Warrior

Toto75-6: 10 Elan

Toto75-7: 1 Margarida

Seitsemän oikein -voitto-osuus 1458,20 euroa. Kuusi oikein 32,77 ja viisi oikein 3,38 euroa.