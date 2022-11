Suosikin valmistautuminen Kasvattajakruunuun ei ole sujunut toivotusti – ”Nyt on vähän liikaakin jännitettävää”

Vaikka Chasing Highs on vasta 5-vuotias ravuri, uran vaiheet voi ynnätä niin, että kuuden vuoden projekti huipentuu lauantaina.

Pikkuvarsasta asti Anne Takapuron hoivissa elänyt Chasing Highs starttaa uransa tärkeimpään kilpailuun lauantaina. Jos nopea ja rehti taistelija onnistuu voittamaan, se tienaa 27 000 euroa ja antaa taustavoimilleen elämyksen, joka ei varmasti unohdu ikinä. Tamma on yksi ennakkosuosikeista 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa kotiradallaan Jyväskylässä.

Jo emä Futuristic kilpaili Takapuron valmennuksessa. Kun kilpailu-ura päättyi, omistajat siirsivät hevosen siitostehtäviin. Tulevan varsan isäori valittiin yhdessä 2016, ja vuotta myöhemmin toukokuussa syntyi Chasing Highs.

Neljän hengen omistajakimppaan kuuluva valmentaja huomasi nopeasti, että kyseessä on lupaava ravuri.

– Ravitekniikka oli heti hyvää. Ja 2-vuotiaana kesällä tamma alkoi näyttää, ettei väsy oikein millään.

Ensimmäisistä kilpailuista 3-vuotiaana tuli kuitenkin pelkkiä hylkäystuomioita. Suurin syy epäonnistumisiin oli hevosen ylivireys. ”Haasteellinen nuori” oli epävarma ja hermoili, kun ei vielä tiennyt, mitä siltä vaaditaan. Toisin sanoen aikaa ja rutiinia piti saada lisää.

Aikuistuttuaan hevonen on ollut koko ajan varmempi. Kehitys on tuonut otteisiin rauhallisuutta ja rauhallisuus on tuonut menestystä.

– Onneksi tuli maltettua. Hevonen olisi luultavasti mennyt pilalle, jos olisi jatkettu kilpailemista väkisin, vaikka se kävi kuumana ja laukkaili. Yritettiin rauhoittaa tilanne jokaisessa välissä eikä vaadittu siltä yhtään. Tamma sai kasvaa sekä henkisesti että fyysisesti. Pää pysyi kasassa, hevonen löysi itseluottamusta ja palkitsee siitä nyt, Takapuro sanoo.

Esa Holopainen on Chasing Highsin vakiokuski. Ohjastaja on povannut, että hevonen pystyy nousemaan avoimiin tammalähtöihin.

4-vuotiskausi oli jo mainio. Chasing Highs jätti laukat vähemmälle ja voitti 16 kilpailustaan kuusi. Kolmostilan tuonut Kasvattajakruunun alkuerä muun muassa An-Dorraa ja Ava Di Emeliniä vastaan näytti, että ikäluokkalähtöihin kannattaa tähdätä.

Kausi päättyi joulukuussa, kun tamman kaviosta puhkesi iso paise, joka oli muhinut piilossa hyvän aikaa. Kaviota hoidettiin ja samalla tamma sai jäädä talvitauolle.

Siitä asti Chasing Highsilla on tähdätty tiukasti ensi lauantain Kasvattajakruunuun.

Pitkän tähtäimen suunnitelmat piti kuitenkin heittää nopeasti romukoppaan. Hevonen oli menehtyä.

Chasing Highsilla on ikävä tapa kerätä hiekkaa suolistoonsa, esimerkiksi tarhassa syödyn ruuan mukana. Viime helmikuun lopulla ongelma pääsi niin pahaksi, että ähkyn oireita saanutta hevosta ei voitu leikata, koska suoliston repeämisen vaara olisi ollut ilmeinen.

– Sitkeällä liottamisella tamma kuitenkin tokeni. Se sai nenä-mahaletkulla nesteitä ja psylliumia. Laukaan hevosklinikalle pitää antaa iso kiitos, että niin sitkeästi jaksoivat hoitaa, Takapuro herkistyy.

– Hevonen oli klinikalla melkein viikon. Omistajakimpan kanssa ehdittiin jo palaveerata ja tehdä päätös, että jos tamma kärsii, se pitää lopettaa.

Chasing Highs selätti hengenvaaran ja on palannut radoille entistä ehompana. Se on voittanut tämän vuoden 10 kilpailustaan viisi ja jäänyt vain kerran kolmen parhaan joukosta. Laukkamerkintöjä ei ole tullut ensimmäistäkään.

Jos Kasvattajakruunu olisi ajettu vaikkapa syyskuussa, Takapuro olisi ollut suojattinsa suhteen oikeinkin toiveikas. Uusia tummia pilviä on kuitenkin ehtinyt kasautua taivaalle viime aikoina.

Chasing Highs joutui jättämään lokakuussa JTT-karsinnan väliin etujalan turvottelun takia. Viime viikon tärkeä viimeistelykisa Killerillä jäi myös ajamatta, kun suolistossa oli taas hiekkaa.

– Ei voi olla tyytyväinen siihen, miten tähän kisaan on päästy valmistautumaan. Mutta hevosen ehdoilla mennään. Jos se ei ole nyt siinä iskussa kuin syyskuussa, annetaan anteeksi eikä moitita yhtään, ja toivotaan että tamma kerää palkintosummaa joskus myöhemmin.

Takapuro muistuttaa, että elo-syyskuussa löytyneen huippukunnon ja voittovireen takana oli se, että Chasing Highs sai kilpailla säännöllisesti.

– Heinäkuussa kun hevonen edellisen kerran palasi tauolta, se oli liian vireänä ja yliyritti. Jonkinlainen riski on olemassa, että niin käy nytkin. Keskiviikkona kun ajettiin reippaampi viimeistelyharjoitus, tamma kyllä pötki ihan hyvin menemään, joten toivotaan parasta.

Lauantain kisa tärkeän suojatin kanssa kotiradalla olisi ollut sykettä nostattava paikka joka tapauksessa. Nyt kun kyseessä on kauden päätähtäin, jonka alla on riittänyt murheita, aika matelee kilpailua odotellessa. Kaiken kukkuraksi voitto olisi sekä valmentajalle että hevoselle uran suurin.

– Nyt on vähän liikaakin jännitettävää. Aika shokki olisi, jos voitto sittenkin tulee. Sen verran ahdistaa jo nyt, että en tiedä saanko nukuttua loppuviikosta!