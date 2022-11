Voimapesä palasi vaikeuksista parrasvaloihin – ”Olen sanaton”

Ongelmansa selättänyt Don Williams nähtiin keskiviikkona pitkästä aikaa voittajakehässä. Se on valmis jatkamaan kilpailemista perinteikkäässä Käpylä GP:ssä.

Vaikka Vermon keskiviikkoravien kovimpaan lämminveristen lähtöön osallistui poisjääntien jälkeen vain kuusi hevosta, vauhtia ja jännitystä riitti koko rahan edestä.

Tuimasta temposta pitivät huolen johtanut T. Rex ja sen rinnalla koko matkan hiostanut Hotshot Luca. Kaksikko jaksoi sinnitellä hyvin perille, mutta sen verran niiden askel painoi maalisuoralla, että helpomman peesijuoksun takana saanut Don Williams kurotti Ari Moilasen ajamana kaksikon ohi voittoon.

Hotshot Luca onnistui ohittamaan T. Rexin loppumetreillä ja vei kakkosrahat.

Ilman totosijoja tänä vuonna jääneen Don Williamsin hoitaja Johanna Kyläkoski oli seremoniapaikalla ihmeissään voiton jälkeen. Ori oli kilpaillut edellisen kerran kesäkuun lopussa, mutta pystyi silti heti voittoon.

– Olen ihan sanaton. En olisi millään uskonut, että Don Williams on vielä tässä iskussa, Kyläkoski äimisteli.

Markku Niemisen valmentama Don Williams on tullut parhaiten tunnetuksi pitkien matkojen väsymättömänä jyränä. Sille olisi ollut keskiviikkona tarjolla myös kolmen kierroksen tasoitusajo 2120 metrin ryhmäajon sijaan.

– Ori olisi joutunut pitkällä matkalla 60 metrin takamatkalle, jossa se olisi joutunut tekemään tosissaan töitä pärjätäkseen. Ajattelimme nyt katsoa tässä lähdössä, missä kunnossa hevonen on. Se oli tänään tosi lunki ja rauhallinen vanha oma itsensä.

– Tämä vuosi on ollut Don Williamsille tosi haastava, koska sillä on ollut kaikenlaisia vaikeuksia, mutta nyt näyttää hyvältä. Hevosta treenattiin paljon tauon aikana. Jos sillä on kaikki ok tämän startin jälkeen, se luultavasti jatkaa täällä ensi keskiviikkona, Kyläkoski kertoi.

Ensi viikon kilpailu Niemisen suojatille Vermossa on perinteinen huippulähtö Käpylä GP, jossa on 10 000 euron ykköspalkinto.

Niemisen talliin tuli myös kaksi muuta voittoa. Moilasen ajama 3-vuotias American Cooper oli matalimmassa Toto65-sarjassa piikkipaikalta omaa luokkaansa. Citadella Evo paikkasi alkulaukkansa komealla kirillä kakkossijalle.

Niemisen kolmas voittaja oli ennen Toto65-kohteita johtopaikalta omille teilleen Kimmo Kempin ajamana karauttanut Uptown Kemp.

Pitkän matkan Voimaliiga oli läpihuutojuoksu Quite A Loverille.

Suuri suosikki pokkasi kärkipaikan toisessa kaarteessa, sai vetää leppoisaa tahtia ja pakeni lopussa herkästi muilta karkuun. Suomessa debytoinut Global Beware esitti hänniltä pirteän loppuvedon, joka kantoi kakkossijalle.

– Quite A Lover on niin hyvä hevonen, että oletus oli, että saisimme kärkipaikan. Kyyti oli matkalla tosi kevyttä tämän luokan hevosille, ajaja Jukka Torvinen sanoi helpon voiton jälkeen.

Täysosuma oli Anne Kankaan treenaamalle Quite A Loverille yllättäen vasta vuoden ensimmäinen, vaikka se oli tehnyt jatkuvasti kelpo juoksuja.

– Hevonen oli ollut hyvä ja saavuttanut hyviä sijoja. Se teki viimeksi Porin St. Leger -lähdöissä tosi hyvät juoksut, ja tämä voitto oli ruunalle ansaittu.

– Quite A Lover on ominaisuuksiltaan enemmän pitkien matkojen hevonen. Se on kuitenkin saanut iän ja rutiinin myötä myös nopeutta lisää, ja on aika monipuolinenkin, Torvinen kehui.

Hurjakuntoinen Deep Blue Font uusi viime keskiviikon voittonsa 4-vuotiaiden Derby-sarjassa.

Takamatkalta startannut ori sai loppukaarteessa kolmannella radalla hyvää vetoapua Time Matchilta ja kirmasi maalisuoralla kepein askelin tämän ohi ylivoimavoittoon. Niemisen tallin hienon illan täydentänyt Time Match jätti puolestaan muun lauman selvästi taakseen.

– Deep Blue Font esitti tosi mainion räjähtävän loppukirin, jossa sen kaviot löivät oikein kipinää radan pinnassa, ohjastaja Santtu Raitala hehkutti Sipi Erkkilän tallin tähteä.

Timo Ukkolan valmentama Oon Eka oli nimensä mukainen. Jari Haikarainen jakoi ylivauhtisessa juoksussa ajokkinsa voimat viisaasti, ja valjakko ehti loppumetreillä ykköseksi ohi jättiyllätystä havitelleen Helmeriinan.

Ravit huipentuivat Teräsmiesliigassa kolmen hevosen tiukkaan kiritaistoon.

Pisimmän korren veti lopulla Juha Utalan tallin väkivahva Royalsky, vaikka johtaneen Vincent C.D.:n rinnalla koko pitkän matkan tarponut ruuna oli jo välillä pudonnut alakynteen. Nappireissun saanut Hila’s Elton kuittasi samassa rintamassa kakkossijan.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 9.11.

Toto65-1: 8 Don Williams

Toto65-2: 8 Quite A Lover

Toto65-3: 1 American Cooper

Toto65-4: 8 Oon Eka

Toto65-5: 5 Deep Blue Font

Toto65-6: 6 Royalsky

Kuusi oikein -voitto-osuus 47,67 euroa. Viisi oikein 2,15 euroa.