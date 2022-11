Valmentajan luotto huippuhevoseen ei horju – ”Siitä ei ole kahta sanaa”

Jyrämäisen Don Williamsin kilpailutauko päättyy keskiviikkona.

Don Williamsin kuluva kilpailukausi on ollut ohdakkeinen. Hevonen on kilpaillut vain seitsemästi ja sijoittunut parhaimmillaan neljänneksi.

Saldo on kaukana totutusta. Kyseessä on kahden edellisen vuoden aikana 19 voittoa ja jopa kolme SE-aikaa Suomessa juossut huippuravuri.

Valmentaja Markku Nieminen ei mielellään selittele epäonnistumisia, mutta nyt on pieni pakko. Ravien ystäviä kiinnostaa kovasti, mistä Don Williamsilla on kiikastanut ja miksi ranskalaista hurmuria ei ole nähty radoilla vähään aikaan.

– Hevonen sairasti viime kauden loppupuolella tosi pahan flunssan ja sitten tuli myös jalkaongelmaa. Ne asiat yhdessä tekivät sen, että ori ei vain ole ollut sellainen kuin piti. Vuoden päivät siinä meni, kun aina tuli jotain pienempää tai isompaa harmia, Nieminen kertoo.

Viime vuoden syyskuussa Forssassa kilpaillessa jalasta revähti tukiside, mutta se oli merkittävistä ongelmista pienempi.

– Flunssa oli se iso juttu ja vei hevosen kunnon alamaihin pitkäksi aikaa. Tauti uusiutui ja uusiutui, ja silloin ei tietenkään matka joudu.

4,5 kuukauden mittaiseksi venähtänyt kilpailutauko päättyy keskiviikkona. Nieminen ei odottele paluukilpailusta ihmeitä, mutta on vakuuttunut, että Don Williams palaa menestyjäksi ennemmin tai myöhemmin.

– Koko ajan on treenattu ja talvikauteen tähdätty. Meiltä pyritään aina tuomaan hevoset kohtuullisen valmiina starttiin, mutta Don Williamsia on normaalia vaikeampi saada hyväksi, kun sen motivaatio on hiukan resupekkamaista välillä.

– Ei ole helppo ennakoida, mitä ori juuri tässä kisassa tekee, mutta talven mittaan se tulee menestymään. Siitä ei ole kahta sanaa, valmentaja vakuuttaa.

Don Williams ei koskaan ole pätenyt huippunopeudella tai rytminvaihdoksilla. Vastaavasti jyrämäisestä hevosesta löytyy voimaa kuin keskikokoisesta kaupungista.

– Kesäisin ori on vaikeuksissa, kun se ei pääse kuin kolmeatoista, mutta talvella vauhtien hiljentyessä kyydit riittävät taas, Nieminen luottaa.

Tamperelaisen kimppatallin omistama Don Williams juoksee keskiviikkona 2120 metrin kisassa, jossa vastaan asettuvat muun muassa Hotshot Luca ja Marschall Match.

Ravien ohjelmassa olisi ollut myös kolmen kilometrin tasoitusajo. Sillä matkalla hevonen on ravannut SE-ajat sekä auto- että volttilähetyksellä. Ennätykset ovat edelleen voimassa.

– Mieluummin olisi aloitettu pitkältä matkalta, mutta se ei ollut järkevää sarjamäärityksen vuoksi, kun ruuna olisi saanut 60 metrin takamatkan. Yritetään löytää sopivampia pitkän matkan kisoja jatkossa.