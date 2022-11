Juoksutetaanko ravihevosia liian kovilla kaviourilla? Yhden vertauksen mukaan radan kunnostus on kuin sahdintekoa

Toiset valmentajat kritisoivat, että hevosille jalkavaivoja aiheuttavista kovista kilparadoista puhutaan liian vähän.

Hyväkuntoinen ja hevosystävällinen kavioura on ravikilpailujen tärkeimpiä asioita.

-Hevosten suita kyllä tutkitaan, mutta samaan aikaan ajetaan asfaltilla kilpaa. Minusta se on tekopyhyyttä ja kaksinaismoralismia, jyrisi harrastajavalmentaja Hannu Laakkonen Hevosurheilun haastattelussa toukokuun alussa, kun hänen tallinsa Always Ready loukkasi jalkansa Vermon Finlandia-raveissa.

– Rata oli tälle hevoselle liian kova, ja sitä valitti moni päälähdön kuskikin. Rata oli lauantaina superhyvä ja samoin ravien alussa sunnuntainakin, mutta kun päälähtö alkoi lähestyä, sitä alettiin kovettaa, Laakkonen jatkoi.

Huippuori Välähdyksen omistaja ja valmentaja Ville Korjus on samaa mieltä Laakkosen kanssa.

– En sano varmaksi, että Välähdyksen vamma sai alkunsa Vermon tai jonkun muun raviradan lähdöstä. Kritisoin kuitenkin yleisemmin sitä, että Suomen kaviourat ovat kilpailuissa liian kovia. Ne voivat olla kesälläkin kuin betonia ja aiheuttavat oikein hyvillekin hevosille loukkaantumisia, Korjus sanoi toissa talvena IS Raveille.

– Raviradat mainostavat, kuinka nopeita niiden kaviourat ovat. Ajoilla ei ole kuitenkaan merkitystä, vaan sillä, kuinka hevoset pärjäävät ja miten terveinä se pysyvät. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että radat ovat hevosystävällisiä.

Välähdys on yhä kilpailutauolla.

Lue lisää: Kavioliigan tykeistä osa loukkaantuneena – Välähdyksen valmentaja toivoo hevosystävällisempiä kaviouria

Nyt kritisoijien kuoroon liittyi myös kaksinkertaisen Suomen mestarin Next Directionin omistajavalmentaja Timo Hulkkonen.

Hän väitti IS Raveille, että ruunan epätasaiset suoritukset ovat tänä vuonna johtuneet kovista kaviourista, jotka ovat käyneet sen jalkoihin.

Timo Hulkkosen mukaan Next Directionin tehoja on hukkunut kovilla kaviourilla.

– Nirhaumia kyllä etsitään hevosten suista, mutta niitä juoksutetaan samaan aikaan liian kovilla radoilla, joilla niiden terveys kärsii, Hulkkonen sanoo.

Eläinten hyvinvoinnin merkitys on korostunut koko ajan enemmän ravikilpailuissa.

Viime aikoina keskiössä ovat olleet hevosten suututkimukset, joissa on näkynyt paljon vaurioita. Samoihin aikoihin alkoi myös ohjastajien ajotapojen suitsiminen rankoilla sanktioilla.

Mutta ravataanko Suomessa oikeasti liian kovilla raviradoilla, kuten harrastajavalmentajat Laakkonen, Korjus ja Hulkkonen väittävät?

IS Ravit selvitti asiaa muutamilta alan aktiiveilta. Kukaan heistä ei kritisoinut ratoja yhtä vahvasti kuin edellä mainittu kolmikko, mutta heidän kommenttiensa perusteella parantamisen varaa ratojen kunnossa on.

Suomen menestyneimpiin valmentajiin kuuluva Markku Nieminen on seurannut kaviourien kuntoa aitiopaikalta vuosikymmenet.

– Ratojen kunto on kehittynyt, mutta ne ovat yhä välillä vähän karkeita ja koviakin. En sanoisi, että minulta olisi hajonnut hevosia kovien ratojen takia, mutta kaviovaivoja ne voivat ainakin aiheuttaa heikkokavioisille hevosille, Nieminen kertoo.

” Kuivat radat ovat ehkä isompi murhe Suomessa. Ei riitä, jos kuivilla säillä ratoja kastellaan vasta, kun ravit ovat alkamassa. Kastelun pitää olla jatkuvampaa.

Nieminen nimeää kaksi seikkaa, jotka vaikuttavat kilparatojen kuntoon.

– Asia ei ole ihan yksiselitteinen. Suurin ero esimerkiksi Ruotsiin verrattuna on, että Suomessa treenataan ja ajetaan kilpaa samalla radalla, kun taas Ruotsissa radat ovat pääosin vain kilpakäytössä. Treenirata voi olla pehmeämpi kuin kilparata, muttei ravirata saisi olla milloinkaan liian pehmeäkään.

– Kuivat radat ovat ehkä isompi murhe Suomessa. Kuivuus johtuu liian vähäisestä kastelusta. Ei riitä, jos kuivilla säillä ratoja kastellaan vasta, kun ravit ovat alkamassa. Kastelun pitää olla jatkuvampaa.

Nieminen ei usko, että kuivat pölisevät kaviourat johtuisivat ratamestarien laiskuudesta. Hänen mielestään Suomessa on ammattitaitoisia radanhoitajia.

Markku Niemisen mielestä kovapintaiset radat ovat haitaksi erityisesti heikkokavioisille ravureille.

– Liian nuuka kastelu ei varmasti ole saamattomuudesta kiinni, mutta kustannusasia se voi olla. Jos verkkovettä käyttää, se ei ole ilmaista, ja sitä uppoaa paljon radalle. Kun sähkölaskut nousevat raviradoilla, toivottavasti niitä ei maksettaisi kaviourien kustannuksella.

– Vaikka ratojen hyvä kunto on tärkeää, asia on noussut ehkä muutamien sanansa julki saavien ihmisten johdosta turhankin suureen mittakaavaan. On paljon myös muita juttuja, joiden takia voimme olla jatkossa vielä isoissa vaikeuksissa, Nieminen huomauttaa.

Muutamia vuosia sitten Gävlen raviradalle Ruotsiin ratamestariksi palkatun Mika Ahtiaisen kommenteista voi päätellä, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella.

Ennen muuttoaan Ahtiainen toimi ratamestarina Turussa ja hän on tehnyt pyynnöstä ”keikkoja” myös useille muille radoille.

Jättimäisten pelivaihtojen ansiosta Ruotsissa on raviurheilun jokaisella osa-alueella paljon enemmän rahaa käytössä kuin Suomessa.

– Radanhoitovehkeet ovat Suomessa parantuneet hyvälle tasolle, mutta niitä ja työvoimaa kunnossapitoon on siellä vähemmän kuin täällä Ruotsissa. Toki resurssipulan taaksekaan ei voi piiloutua, Ahtiainen sanoo.

Kaviourien kunnossapito ei ole raviradoille halpaa leikkiä.

Ahtiainen mainitsee myös toisen kustannussyistä radanhoitoon vaikuttavan seikan, jonka toivosi olevan Suomessa paremmin.

– Huonokuntoiset radat johtuvat monesti siitä, ettei niille ole tehty perusteellisempaa kunnostusta pitkään aikaan. Kerrosten joukossa voi olla vaikka kuinka paljon vanhaa materiaalia, joka olisi pitänyt jo kaapia pois ja vaihtaa uuteen. Edes jonkinlainen rataremontti täytyisi tehdä noin viiden vuoden välein.

Ahtiainen kertoo, että hänen työmaallaan tehtiin perusteellinen rataremontti uudenaikaisin menetelmin vuonna 2018.

Hyväkuntoinen ja kimmoisa rata on kunnia-asia ratamestarille.

– Yritän aina tehdä kilpailuihin mahdollisimman hyväkuntoisen radan. En tykkää, jos se on niin kova, että siitä kuuluu kopsetta. Tähänkin on usein syynä, että kunnollisesta kunnostuksesta on pitkä aika. Suomessa radat ovat vähän kovempia kuin Ruotsissa.

Ratamestari ei allekirjoita sitä, että ravurit juoksevat nopeimmat aikansa kovilla radoilla.

– Minusta asia on päinvastoin. Mitä kimmoisempi ja samettisempi rata, sitä nopeampi ja helpompi se on hevosille juosta. Gävlenkin viime raveissa yksi voittaja pinkoi ajan 10,5a, vaikka mentiin jo marraskuun puolella, Ahtiainen sanoo ja viittaa rutkasti ennätystään parantaneeseen tammaan Kia Oraan, joka ei ole edes ykkössarjalaisia.

” Kun keskustelemme etukäteen radasta, voin vielä ehtiä kunnostaa sen pintaa. Sellainen on paljon hyödyllisempi tapa antaa palautetta kuin tulla lähdön jälkeen naama punaisena viereen huutamaan.

– Ylipäätä ennätykset eivät ole tärkeitä ravikilpailuissa. Minulle on ihan sama, onko hevoseni aika 12,0 tai 15,0. Merkityksellistä on vain se, että tienaako se 100 000 kruunua vai ei, Ahtiainen painottaa.

Ahtiainen sanoo, että ohjastajien kannattaa keskustella ratamestarien kanssa ja päinvastoin. Hänen mukaansa järkevä suora palaute on monesti hyödyksi.

– Kun keskustelemme etukäteen radasta, voin vielä ehtiä kunnostaa sen pintaa ennen ravien alkua, jos se koetaan tarpeelliseksi. Sellainen on paljon hyödyllisempi tapa antaa palautetta kuin tulla lähdön jälkeen naama punaisena viereen huutamaan.

– Jos rata on esimerkiksi ennen raveja napakka, ohjastajat ja valmentajat ymmärtävät, kun heille kertoo, että kohtaa sataa, eikä sitä voi alkaa pehmentää laitteilla.

Ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtaja Antti Karhila ei näe Suomen kilparatojen kuntoa yhtä synkkänä kuin harrastajavalmentajien kolmikko artikkelin alussa.

– Asia on tosi selkeä ja tärkeä. Pääpointti on, että ratojen pitää olla hevosystävällisiä, koska hevosen hyvinvointi on raveissa tärkein asia, Karhila painottaa.

– Luonnonolosuhteet ovat Suomessa mitä ovat, mutta kokonaiskuvani mukaan ratojen kunto on mennyt parempaan suuntaan.

Antti Karhilan mukaan ratojen kunto on kohentunut, koska niiden hoitoon on panostettu entistä enemmän.

Karhila kertoo, että keväällä perustettiin useiden ihmisten työryhmä, joka on paneutunut ratojen kuntoon. Siinä ovat edustettuina ratamestarit, ravikilpailutuomarit, ravivalmentajat, raviradat, eläinlääkärit ja Suomen Hippoksen kilpailuosasto.

– Lisäksi käytössä on nykyään kaksi pääratamestaria, jotka neuvovat muita ratamestareita. Pohjoisen Suomen puolella hän on Äimäraution ratamestari Antti Jaara ja etelässä Vermon Juha Keskimaunu.

Karhilan mielestä ratamestarin työ on vaativaa. Kukaan ei ole siinäkään ammatissa seppä syntyessään.

– Jos ratamestarit ovat pitkään samassa paikassa, he oppineet tuntemaan oman ratansa läpikotaisin, mikä on tärkeää. Viime aikoina ratamestari on kyllä jostain syystä vaihtunut yllättävän monella radalla, Karhila hämmästelee.

Toiminnanjohtajan mielestä kaviourien kunnostajat eivät laske kellontarkasti työtunteja.

– He ovat eräänlaisessa kutsumusammatissa. Vaativa työ vaatii paljon. Valmentajat kyllä arvostavat ratamestareita, jotka heräävät vaikka keskellä yötä kunnostamaan rataa, jos sääolosuhteet uhkaavat raveja.

Karhila kuitenkin myöntää, että kaikissa raveissa rata ei ole tiptop-kunnossa.

– Vaihtelevuutta radoittain ja päivittäin myös ilmenee. Radan valmistaminen kilpailuihin on vähän sama asia kuin sahdin teko, jota itse harrastan. Välillä onnistuu ja välillä ei.

Eli aina ei ota samalla lailla päähän?

– Maku on tärkeä. Sitä pitää ehkä arvostaa enemmän.