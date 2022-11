”Taipalsaaren sulttaani” sai riemuita kahdesti – ”Olisin sanonut, että älä houraile!”

Pauhis ja Royal Date ravasivat ikimuistoisen T75-tuplan Olavi Nisosen talliin.

Pitkän linjan ravivalmentajalla Olavi Nisosella, 68, oli unelmapäivä lauantaina. Tallin hevoset ravasivat kaksi näyttävää kirivoittoa Mikkelin T75-raveista.

Pauhis oli paras suomenhevosten ykkössarjassa. Royal Date säesti lämminveristen tammalähdön ykköstilalla.

Nisosen uran tähtihetki on edelleen Hovi-Arin derbyvoitto vuodelta 1996, mutta myös lauantain T75-tuplassa riittää maiskuteltavaa pitkäksi aikaa.

– Derbyn voitto on tietysti sellainen, jota ei voi unohtaa, mutta kyllä tämäkin on jotain uskomatonta. Nousee ihan sille samalle tasolle.

Nisonen on mukana Pauhiksen omistajakimpassa ja Royal Daten hän omistaa kokonaan. Radan voittajahaastattelija Lauri Hyvönen tiedusteli sympaattiselta taipalsaarelaiselta, mitä mies olisi vastannut, jos joku satunnainen soittelija olisi povannut T75-tuplaa kilpailupäivän aamuna.

– Olisin sanonut, että älä houraile! Vaikka tiesin kyllä, että hevoset ovat kunnossa ja pystyvät pärjäämään, jos juoksut natsaavat. Tässä lajissa kaikki on näköjään mahdollista.

Pauhiksen 10 000 euron arvoisen yllätysvoiton salaisuus oli ohjastaja Antti Teivaisen ajokilleen tarjoama säästeliäs sisäratajuoksu. Ennakkosuosikki Vixeli puolestaan sai kehnon startin 40 metrin takamatkalta, minkä jälkeen kärkeen kierteleminen oli liian työlästä jopa sen kaltaiselle voimanpesälle.

Joukkoa kovalla tempolla johtaneen Viisorin menovesi loppui maalisuoralla. Voittotaiston kävivät lopulta Pauhis ja Nyland. Pauhis ehätti edelle kalkkiviivoilla.

– Ajoin sisäradalle ja luotin tuuriin. Kun lähdettiin viimeiselle kierrokselle, alkoi tuntua, että voimia on hyvin jäljellä. Viimeisellä takasuoralla saatiin vetäviä selkiä eteen. Peli ratkesi, kun sain vetolaput vetäistyä loppusuoran alussa ja Pauhis vaihtoi siitä rytmiä, Teivainen kertoi.

Pauhis tavoitti Nylandin viime metreillä.

Royal Datelta puolestaan irtosi tykkikiri enintään 25 000 euroa tienanneiden lämminveritammojen kisassa. Näytti, että loppusuoralla liikkui vain yksi hevonen, kun Hannu Torvisen ajokki pinkoi 6000 euron arvoiseen voittoon neljättä rataa pitkin.

Ohjastaja Torvinen on ajanut SaiPan entistä raviliigavarsaa nyt kuudesti. Valjakon saldo on viisi voittoa ja yksi kakkostila.

Edellisissä kilpailuissaan Royal Date oli menestynyt kärkipaikalta.

– Tiesin, että hevonen pystyy pärjäämään myös toisen takaa. Ja juuri nyt ei kannata vaihtaa kuskia, Nisonen myhäili.

Global Withdrawlin huhtikuussa käynnistynyt voittovire kesti kauden loppuun saakka. Lauantaina tuli 10 000 euron arvoinen T75-tikku.

Matias Salon talliin tuli jopa kaksoisvoitto, sillä Com Milton seurasi kärkipaikalla juossutta Global Withdrawlia parhaiten maaliin saakka.

Santtu Raitalan ajokki ratkaisi pelin jälleen kerran jo lähtökiihdytyksessä. Se pinkaisi helposti kärkipaikalle, missä sai vetää letkaa kaikessa rauhassa. Loppusuora oli rullailua ja voiton varmistelua.

– Ei yllättänyt, että saatiin vetää aika rauhassa. Rinnalla oli hevonen, joka koitti ajaa parhaasta mahdollisesta sijoituksesta ja säästää mahdollisimman paljon voimia loppusuoralle. Global Withdrawl tuntui tosi hyvältä ja on pitänyt hienon vireensä ihailtavasti yllä, ohjastaja kehui.

Tuulennopean Global Withdrawlin kausi on ollut jymymenestys. 7-vuotias ruuna on noussut yhdeksi valtakunnan kirkkaimmista ravuritähdistä. Tämän vuoden 13 kilpailun saldo on kahdeksan voittoa ja noin 112 500 euroa palkintorahoja.

– Hevosen kanssa ei ole tehty mitään normaalista poikkeavaa. On vain tehty töitä ja yritetty kaivaa hevosen hyvyys esiin. Jotain pieniä probleemia on ollut matkan varrella, mutta asiat ovat loksahtaneet ajan kanssa kohdalleen ja on päästy ajamaan kilpaa optimaalisin välein. Ruuna on palkinnut siitä, valmentaja Salo summasi.

Treenarin mukaan Global Withdrawl jää nyt kilpailutauolle. Vuosi sitten talvipaussi käynnistyi polvioperaatiolla ja sitä seuranneella toipumisjaksolla. Nyt kun hevonen saa jäädä lataamaan akkujaan terveenä ja huippukunnossa, ensi vuodelle voi löytyä vielä ripaus lisää suorituskykyä.

Santtu Raitalan ohjastaman ja Aada Salon hoitaman Global Withdrawlin kausi on ollut yhtä voittokulkua.

Suomenhevostammojen tasoitusajo meni 40 metrin takamatkalta startanneelle Ciiran Tähdelle. Esa Holopaisen ajokki kävi tiukan kiritaiston keulassa juossutta Sanahelinää vastaan ja käänsi sen edukseen viimeisellä 100 metrillä.

– Päästiin hyviin asemiin alussa, kun moni edeltä startannut meni sisäradalle. Ajattelin etukäteen, että tämä on tosi vaikea lähtö ajaa, mutta onnistui kuitenkin hyvin, Holopainen sanoi.

– En tiedä onko hevosella enää ihan huippukunto päällä, mutta se tekee silti hyviä juoksuja ja aina parhaansa, ohjastaja jatkoi.

Seppo Suurosen valmentama Ciiran Tähti on kilpaillut pettymykseen päättyneen kuningatarkilpailun jälkeen kuudesti. Voittoja on tullut kolme.

Enintään 95 000 euroa tienanneiden lämminveristen sarjassa ravattiin 1600 metrin pikamatkalla. Se ei yllättänyt ketään, että starttiraketti Delightful Moment lähti johtamaan joukkoa, mutta keulavoiton helppous oli pienimuotoinen paukku.

Hannu Torvinen ohjasti Isto Kuisman valmentamaa vauhtikonetta.

– Tänne tullessa itselläni oli vielä ajatus, että selkäjuoksu olisi meidän juttu tänään, mutta taktiikka muotoutui ja kokeiltiin keulasta, kun valmentaja oli sen verran luottavaisen oloinen. Tosi hyvä suoritus ruunalta. Se sekä aloitti että lopetti kovaa, Torvinen iloitsi.

Enintään 55 000 euroa ansainneiden lämminveristen kisassa Lukaku Di Quattro jatkoi siitä mihin 2,5 viikkoa sitten Vermossa jäi ja voitti myös toisen juoksunsa Suomessa. Ari Moilanen ohjasti Pia Huusarin valmennettavan vakuuttavaan voittoon kärkipaikalta.

Voittotehtailu ei jää tähän. Kyseessä on vasta 4-vuotias nousukas.

– Tosi helppo voitto. Uskoisin, että tämä hevonen tulee nousemaan tosi korkealle. Sillä on tosi hyvä vauhti ja fysiikka, Moilanen kehaisi.

Enintään 19 000 euroa tienanneet lämminveriset kilpailivat 2600 metrin kisassa. Keskipitkä matka sopi mainiosti Juha Utalan tallin Hertus’lle, joka jyräsi voittoon, vaikka kiersi suurimman osan matkasta kolmannella radalla ja ehti laukatakin lyhyesti.

– Itseltäkin meinasi jo välillä luotto loppua, mutta ajattelin että annetaan nyt pojan polkea, kun menee niin terhakkaasti. Viimeisellä takasuoralla vähän löysäsin ja hevonen lähti menemään vielä hienosti. Ihan järkyttävän hieno esitys, ohjastaja-valmentaja Utala hehkutti.

Hertus on Ranskassa syntynyt kehityskykyinen 5-vuotias ravuri. Menestysvuosia voi olla vielä paljon jäljellä, sillä ruuna pääsi säännöllisen kilpailemisen makuun vasta 4-vuotiskauden lopulla ja on siis lähes aloittelija vielä.

– Tämä on kova tykki, kun tästä vähän tasaantuu ja rauhoittuu. Jaksavat hevoset tuppaavat kehittymään, Utala vakuutti.

Oikea T75-rivi

T75-1: 15 Royal Date

T75-2: 16 Ciiran Tähti

T75-3: 12 Hertus

T75-4: 6 Global Withdrawl

T75-5: 7 Lukaku Di Quattro

T75-6: 2 Delightful Moment

T75-7: 15 Pauhis

Seitsemän oikein tuloksille: 22 954,41 euroa

Kuusi oikein: 64,78 e

Viisi oikein: 4,17 e