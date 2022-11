Hevosenomistaja armahtaa verottajaa – Landen Paukku palaa rahajahtiin

Pohjanmaan superlahjakkuus on kilpailutaukonsa pitänyt ja lihottaa taas voudin kirstua.

Jani Suonperä on tottunut tuulettelemaan Landen Paukun kyydissä.

Jani Suonperän omistama Landen Paukku on yksi viime vuosien lahjakkaimmista suomenhevosista.

Kolme-, neljä- ja viisivuotiaana jokaisessa kilpailussaan ikätoverinsa kurittaneen ja 130 000 euron ansiot rohmunneen oriin ura on kuitenkin jatkunut aikuisten sarjoissa hyvin katkonaisesti.

Kahdeksanvuotias ravuri on juossut ikäluokkakisojen jälkeen vain seitsemän kertaa. Toissa vuonna Landen Paukku ei kilpaillut kertaakaan, ja tältä kaudelta sillä on vain yksi startti takana.

Jalkaongelmat ovat pitäneet huippumenijän pitkiä jaksoja syrjässä kaviourilta. Tämän viikon lauantaina kaustislaisen hevosen pontevia potkuja voi kuitenkin taas ihailla Mikkelin Kavioliiga-raveissa.

– Landen Paukun kausi alkoi vasta kesän jälkeen, koska siitoshommat haluttiin hoitaa alta pois. Sillä oli parisenkymmentä tammaa, Suonperä kertoo.

Landen Paukku on muuan muassa Derby-voittaja.

Omistaja oli melko tyytyväinen suojattinsa vuoden avauskilpailuun syyskuussa Torniossa.

Ori sijoittui huippukuntoisena kilpailleen Enon Vilpin jälkeen toiseksi ja piti muista kovimmista hevosista muun muassa Nylandin takanaan loppukiritaistossa.

– Hevonen teki ihan hyvän juoksun pitkän tauon jälkeen Torniossa, vaikka vähän puutui lopussa.

Minkä takia Landen Paukku on ollut lähes kaksi kuukautta starttaamatta lupaavan paluunsa jälkeen?

– Sillä ei ole ollut mitään ihmeempää, vaikka starttiväli on pitkä. Sanotaanko niin, että emme ole kilpailleet verottajan kiusaksi, Suonperä vastaa humoristisesti.

Koska Suonperän hevonen on hyvin luotettava kilpailija, Pohjanmaan voudin kirstu kilajaa varmasti taas lauantain jälkeen.

Landen Paukku jahtaa 10 000 euron arvoista voittoa Mikkelissä.

Landen Paukun lähdössä maksetaan Mikkelin ravien muhkein pääpalkinto, 10 000 euroa. Myös lämminveristen kovimman kisan voittaja kuittaa kymppitonnin.

Suonperän mielestä Landen Paukun vire riittäisi pärjäämiseen. Hän kuitenkin vähän masentui, kun näki lähtölistan.

Landen Paukku joutuu ainoana hevosena starttaamaan takamatkan kakkosrivistä, mistä se ei pääse käyttämään hyväkseen yhtä valttiaan, kovaa lähtönopeutta.

– Ori on ollut treenissä ihan hyvä eikä ole tuntunut ainakaan huonommalta kuin ennen Tornion lähtöä. Sen tehtävä ei ole kuitenkaan Mikkelissä helppo huonolta lähtöpaikalta.

– Jos rata sattuisi olemaan sateiden takia oikein pehmeä ja kurainen, se muuttaisi Landen Paukun tehtävän vielä entisestä raskaammaksi, Suonperä sanoo.

Valmentaja on oppinut luottamaan hurjaluokkaiseen ajokkiinsa niin paljon, ettei putoaisi kärryiltä, vaikka se toisi hänet maaliin ensimmäisenä.

– En yllättyisi koskaan näin hyvän hevosen voitosta.

On melkoinen sattuma, että Suonperän käsissä on tällainen tähtiravuri. Hän kertoi muutamia vuosia sitten IS Ravien haastattelussa, että hankki aikoinaan suomenhevostamman mitättömällä 200 euron hinnalla.

Koska tammasta ei ollut kilpahevoseksi, Suonperä alkoi tehdä sillä varsoja. Ensimmäisenä syntyi Landen Paukku.

Suonperä valaisee vähän kilpailemaan päässeen hevosensa jatkosuunnitelmia.

– Landen Paukulle ei ole nyt oikein sarjoja, mutta oriilla on tarkoitus ajaa talvella kilpaa, jos sillä on kaikki vain kunnossa, hän sanoo.