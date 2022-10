Pikkuvanha tamma jätti vastustajansa kuin seisomaan – ”Yllättää meidät joka kerta”

Emma Väre juhli Kouvolassa naisohjastajien arvokkainta voittoa lämminverikilpailuissa kautta aikojen.

Kouvolan raviradan jokasyksyisen superkilpailu Kymenlaakso-ajo oli lauantaina yhden 3-vuotiaan näytöstä.

Tuo varsa ei ollut suosikki Arctic Crown, vaan Emma Väreen kovakuntoisen tallin Aurora Comery.

Kun Arctic Crown laukkasi lähdössä, Väreellä ei ollut pienintä aikomustakaan luopua kärkipaikasta, vaikka haastajia oli. Voi olla, että valmentaja olisi luottanut upean karsintavoiton jälkeen suojattiinsa niin paljon, ettei olisi kumarrellut edes suosikin edessä.

– Vähän kyllä rupesi huolestuttamaan, kun alkumatkalla piti spurtata kahdesti niin kovaa, eikä ollut mikään lentokelikään, Väre kertoi juoksun jälkeen voittajahaastattelussa.

Ohjastajan huoli oli turha. Huikealla juoksutuulella ollut Aurora Comery kesti kaiken ja lähti lopussa uudelleen pakoon loppukurvissa tuntumaansa nousseelta Stoneisle Ultimatelta.

Tamman aika täyden matkan volttilähdössä oli mainio 14,8.

Takamatkalta startannut Stoneisle Ultimate saapui maaliin parinkymmenen metrin päässä voittajasta ja noteerasi kymmenystä paremman kilometriajan. Kolmanneksi venyi suuryllättäjä Silent Secret.

Väre ylisti aiheesta kuudennen kilpailunsa juossutta Aurora Comerya.

– Se on tosi hieno hevonen, joka yllättää meidät joka kerta. Meneminen on ollut sille koko ajan helppoa.

Valmentaja kuvaili myös lauantain sankarittaren luonnetta.

– Alussa tamma oli vähän turhankin innokas, mutta nykyään se on innokas vain oikeassa paikassa ja muuttuu hyvin lunkiksi heti, kun kilpailu on ohi.

– Se on myös sellainen pikkuvanha hevonen, joka ajattelee aina hallitsevansa uudet jutut heti. Uudessa paikassakin se vain tuumaa enempää ihmettelemättä, että vai tällainen mesta. Tamma pompottaa tarhakaveriaan, mutta on kyllä ihmiselle tosi kiltti, Väre sanoi.

Ravien kuuluttaja kertoi, että 36 000 euron arvoinen Kymenlaakso-ajon voitto oli Suomen ravihistorian suurin, jonka naisohjastaja on ajanut lämminverisellä.

– Se tuntuu tosi kovalta jutulta, Väre luonnehti.

Kymenlaakso-ajon finaalista rannalle jääneiden lohdutuskilpailun suvereenisti paras oli Tero Pohjolaisen valmentama Matteo de Veluwe. Vaikka ruuna joutui taivaltamaan koko matkan keulassa juosseen tallikaverinsa Quite Vanityn rinnalla, se porskutti ylivoimavoittoon.

Takamatkalta startannut suosikki Callela Nelson voitti tasaisen taiston kakkossijasta niin ikään pakilta lähtenyttä Patriot Alea vastaan.

– Matteo de Veluwe on sitkas menemään. Sillä olisi ollut kivaa ajaa finaalissakin, mutta jäimme siitä karsinnassa niukasti ulos. Juoksupaikka johtavan rinnalla ei haitannut ruunaa yhtään, vaan se menee siellä oikeastaan paremmin, kun hiekkaa ei lennä sen silmille, ohjastaja Esa Holopainen kertoi.

Vanhempien lämminveristen kovimman lähdön Kouvola-ajon 10 000 euron pääpalkinto lähti Antti Ojanperän valmentaman Mas Champin mukana Pohjois-Suomeen.

Viime vuoden Suur-Hollola -ajon sankari on palannut syksyllä upeasti yli vuoden loukkaantumistauoltaan ja näytti Kouvolassa pystyvänsä pärjäämään jo taas huippulähdöissä. Santtu Raitalan ajokki kiri takamatkalta herkällä tyylillä ylivoimavoittoon.

Grainfield Aiden kiri myös hyvin ja nousi ihan hänniltä kakkoseksi ohi Amazing Warriorin ja Always Readyn.

Raitala iloitsi Mas Champin paluusta parrasvaloihin ja sanoi sen tuntuvan mahtavalta.

– Mas Champ on ollut alusta asti oikea Antin lempilapsi. Kun minä istuin ensimmäisen kerran sen kärryille, tunsin heti, että siinä on hullun paljon hyvää. Ruuna on nyt tosi hyvän tuntuinen ja se on palannut ennalleen. Aina kun huippuhyvästä hevosesta kyse, se korreloi ongelmista paluuta, Raitala sanoi.

Neljän kilometrin voimainkoitos Kouvolassa oli viime syksyn toisinto. Timo Korvenheimon tallin kovafysiikkaiset lämminveriset uusivat kolmoisvoittonsa.

Ykköseksi rutisti viime vuoden voittaja Quick Diablo, joka teki toisesta parista pitkän yli kierroksen kirin. Voittajan tallikavereista viime vuoden kolmonen Hazelhen Hermes pujotteli sisäkautta toiseksi ja viime vuoden kakkonen Sahara Sandstorm kiri ulkoa kolmanneksi.

– Koska hevosemme eivät ole nopeita, ne ovat sopivia näille pitkille matkoille. Quick Diablo on kevytrunkoinen ranskalaissukuinen hevonen, jolta puuttuu vauhtia, mutta joka jaksaa mennä. Se on normaalimatkoilla vähän vaikeuksissa, Korvenheimo sanoi.

Ohjastaja Raitala kehui 6-vuotiasta voittoajokkiaan, jonka kärryillä hän istui Kouvolassa myös vuosi sitten.

– Quick Diablo jaksaa pitää maksimivauhtiaan hyvin yllä. Se on kehittynyt tosi paljon henkisesti kilpailujen mukaan, sillä uran alussa se oli hassu eikä keskittynyt kunnolla kilpailemiseen, Raitala huomautti.

Raitala kommentoi myös hyvin harvoin ajettavaa ylipitkää 4100 metrin matkaa.

– Neljä kierrosta on tosi mielenkiintoinen matka positiivisessa mielessä. Siinä on oma fundeeraaminen, kuinka jakaa hevosen voimat.

Kouvolan radan takavuosien suurmiehen kunniaksi nimetyn Lasse Heikarin muistoajon voitti Ossi Nurmosen treenaama Stallone.

Suursuosikki Vixeli oli laukkapäällä, mutta siitä huolimatta 7 000 euron ykkösrahat näyttivät pitkään menevän Tapio Perttusen talliin, kun Uljas Suomalainen johti sitkeästi laumaa. Vasta aivan viime metreillä vahvasti kirinyt Stallone ehti kurottaa suosikin tallikaverin edelle vaiherikkaassa juoksussa.

– Lähdimme hissukseen liikkeelle. Taustalla oli kiva katsella lähdön vaiheita. Stallone tuli tosi hyvin loppua ja teki tarvittavan. Ruuna on kehittynyt jatkuvasti, eikä näytä siltä, etteikö se voisi kehittyä myös ensi vuoteen, ohjastaja Iikka Nurmonen arveli isänsä tallin suojatista.

Toto75-voittoihin juoksivat myös Suvionni ja Sahara True Lies.

Juhani Inkisen valmentama Suvionni uusi viikontakaisen Porin voittonsa ja teki sen todella väkevällä esityksellä.

Jarmo Saarelan ajama voimaperä laukkasi lähdössä, eteni myöhemmin toiselle radalle ilman vetoapua ja jatkoi selvään voittoon, kun sille kampoihin keulasta laittanut Sinkun Cunkku sortui laukalle loppukurviin mentäessä.

Sahara True Lies voitti reipasvauhtisessa tammalähdössä ensimmäisen kerran uuden valmentajansa Tommi Kylliäisen ajamana.

Valjakko pääsi nousemaan viimeisellä takasuoralla väljille vesille sisäradalta ja kiri kipakasti selvään voittoon ennen viimeisenä juossutta Goodygoodytwoshoesia ja johtaneen Banskyn rinnalla taivaltanutta Kitzune G.G.:tä.

