Erikoiskisan vuoden takaiselle kolmoisvoitolle jatkoa? ”Väsy voi tulla kaikilla matkoilla, jos juoksu menee mönkään”

Timo Korvenheimon suojatit ovat taas valmiina ylipitkään urakkaan.

Timo Korvenheimo marssittaa lauantain T75-lähtöön neljä hevosta. Yksi niistä on kuvan Comway Cotter.

Neljä kilometriä on Suomen raviurheilussa tuiki harvinainen ja ylipitkäksi laskettava kilpailumatka. Näitä maratoneja on kilpailukalenterissa vain muutama vuodessa.

Kun väkivahva Virin Urho voitti suomenhevosten neljällä kilometrillä Forssassa toukokuussa, ohjastajavalmentaja Markus Porokka sanoi voittajahaastattelussa, että kisaan oli tähdätty vuoden päivät. Siis siitä saakka, kun edellisen kauden sama kisa meni pieleen.

Lauantaina Timo Korvenheimon tallilla on myös mielessä jatko vuoden takaiseen voimainkoitokseen, tosin ei revanssimielellä vaan menestystä uusien. Quick Diablo, Sahara Sandstorm ja Hazelhen Hermes ottivat kolmoisvoiton 4100 metrin tasoitusajossa Kouvolan T75-kierroksella viime lokakuussa.

Koko kolmikko on mukana myös tämän vuoden kisassa ensi lauantaina. Viivalla on neljäskin hevonen Korvenheimolta, Comway Cotter.

Timo Korvenheimo, onko tämän viikon kisaa odoteltu Orimattilassa kuin kuuta nousevaa?

– Jos oikein muistan, niin yksi neljän kilometrin lähtö on ajettu välissäkin Vermossa. Mutta onhan tämä mukava kisa hevosille sopivalla matkalla ja lähellä kotitallia. Kiva lähteä puolustamaan viime vuoden sijoituksia.

Onko joukkueella yhtä hyvä tilanne kuin viime vuoden kilpailun alla?

– Kaikilla hevosilla pitäisi olla kaikki hyvin. Senkin puolesta voidaan startata positiivisin fiiliksin.

Mikä on nelikon ykköstykki lauantaina?

– En pysty nostamaan yhtä nimeä esiin, tosi vaikea veikata. Neljän kilometrin kisa on niin pienistä asioista kiinni lopulta. Miten juoksunkulku menee? Kenellä voimat säästyvät parhaiten viimeiselle puolikkaalle? Vetäviä selkiä olisi hyvä saada eteen, tätä matkaa tuskin kukaan lähtee ajamaan aggressiivisella taktiikalla.

Sahara Sandstorm näyttää saavan T75-pelaajilta eniten kannatusta. Onko se oikein?

– En ota siihen kantaa. Ruuna on kyllä tehnyt tosi hyvät loppuvedot viime kilpailuissaan. Lyhyet starttivälit ovat aina tuoneet Sahara Sandstormiin positiivista painetta, mutta tällä matkalla sellaista painetta ei tarvita, vaan toivotaan että hevonen on rauhallinen. Joten tällä kertaa kertyvä kahden viikon väli kuulostaa aika optimilta.

Neljä kilometriä on poikkeuksellinen kilpailu. Vaatiiko se hevosilta poikkeuksellisia ominaisuuksia?

– Ei oikeastaan. Jos hevonen on vahva, se menee myös neljä kierrosta. Meidän edellä mainituille hevosille tämä matka on sopinut erityisesti siksi, kun niiltä ei löydy mitään supervauhteja ja matkan piteneminen tasaa sitä puutetta. Rauhallisuus on myös hyve neljällä kilsalla, liian innokkaana ei saa olla hevonen eikä kuski. Se kostautuisi herkästi.

Muita ajatuksia lauantain kilvasta?

– Ihan hyvä, että näitä ajetaan vain muutaman kerran vuodessa. Se on ihan sopiva määrä.

Rasittaako ylipitkä kilpailumatka hevosia poikkeuksellisesti?

– En usko, että sen enempää kuin täysiä ajettava mailikaan. Juoksunkulku ratkaisee tässäkin asiassa. Väsy voi tulla kaikilla matkoilla, jos juoksu menee mönkään.