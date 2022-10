Kaukainen vieras valloitti pääkaupungin – ”Kausi mukava lopettaa Vermon voittoon”

Tapiro Jet pääsi pitkän kauden jälkeen voittajana ansaitulle talvilomalle.

Vaikka Tapio Perttusen valmentama supersuosikki Stop The Press joutui jäämään keskiviikkona jalkavamman takia kotitalliinsa, konkaritreenari ei poistunut Vermosta ilman voittoa.

Siitä huolehti Vieremältä asti saapuneen Markus Kiisken tallin Tapiro jet.

Suosikiksi pelattu ori sai hääriä keskipitkällä matkalla mielensä mukaan piikkipaikalla ja piti lopussa voittoon, vaikka terävästi hänniltä spurtannut Qvidja’s First läheni uhkaavasti loppumetreillä.

Taustavoimat kommentoivat, ettei 10-vuotias Tapiro Jet ollut voitosta huolimatta parhaimmillaan.

– Hevonen oli hiukan laiskempi kuin edellisissä kilpailuissaan, koska se ei tykkää sadekelistä. Kaikki matkat rento hevonen kuitenkin menee. Tehtäväämme helpotti, kun saimme ajaa tasaisesti keulassa. Marginaalit olivat lopussa pienet, sillä Janne Korven hevonen tuli tosi lujaa, ohjastaja Perttunen sanoi.

Valmentaja Kiiski kuvaili, että Tapiro Jet on iästään huolimatta hyvin virkeä ravuri.

– Ori on tosi hieno hevonen. Se on ihan kuin varsa, eikä sitä uskoisi 10-vuotiaaksi. Tapiro Jet oli tänään nahkea, koska sillä on takana jo pitkä kausi, ja nyt se on todennäköisesti paketissa. Kausi on mukava lopettaa Vermon voittoon, Kiiski iloitsi.

Illan suurimpiin suosikkeihin lukeutunut Viisori joutui taipumaan ylikovan avauksen johdosta maalisuoralla.

Hallittuun voittoon jyräsi tämän jälkeen Teemu Okkolinin ajama ja valmentama kakkossuosikki Säfööri, joka teki toisesta parista ulkoa 700 metrin mojovan kirin. Tiukka vääntö kakkossijasta päättyi täpärästi jymy-yllättäjä Vekrauksen eduksi.

Voitto oli Säföörille jo syksyn kolmas.

– Ori on noussut tosi hyvään kuntoon ja teki tänäänkin oikein miellyttävän esityksen. Kiitos kuuluu Konnevedelle Kalle Oittisen perheelle, jonka luona hevonen oli kesällä kolmisen kuukautta rekitreenissä, Okkolin sanoi ja paljasti suojattinsa kovan vireen taustat.

Stop The Pressin poisjäännin jälkeen matalinta lämminverisarjaa hallitsi Sky Muscle, joka oli Tapiro Jetin tavoin ravien pitkämatkalaisia. Oriin valmentaja on juukalainen Markus Porokka.

Suursuosikki Peter Tie yritti kovasti lyödä Sky Musclea tämän ulkopuolelta, mutta sen puhti ei ihan riittänyt. Porokan treenattava ei ollut voittanut useampaan kuukauteen, mutta sen vire oli ollut nousussa syksyn edetessä.

– Sky Muscle lähti tosi hyvin liikkeelle, ja saimme otettua keulat. Ajattelin kokeilla ajaa sen jälkeen keulasta, koska hevonen on tehnyt sieltä aina hyviä juoksuja. On aina juhlapäivä, kun Vermossa pärjää, ohjastaja Tuomas Pakkanen huomautti hymyssä suin.

Pitkän matkan jättisuosikki Bridge Commander oli liian tulisella tuulella ja sortui laukkailemaan.

Sen epäonnistumisen käytti parhaiten hyväkseen Ilkka Korven ajama Ferrari Bork. Sitkeästi kirineelle voittajalla laittoi tiukasti hanttiin myös kiitettävän suorituksen tehnyt Royalsky, joka taittoi kaikki kolme kierrosta toisen radan jonon vetojuhtana.

– Ferrari Bork on miellyttävä hevonen, jolla on hyvä moottori. Vaikka se joutui kirimään pitkään, se punnersi hyvin perille, Korpi kehui Rea Leppälän valmennettavaa.

Huikeaan syyskuntoon kohonnut Mika Mäkelän tallin Rannan Pomo ravasi taulunsa täyteen tolppia, eli saavutti viidennen peräkkäisen voittonsa.

Antti Teivaisen vauhdikkaan ajokin reseptinä oli jälleen keulajuoksu. Parhaiten Rannan Pomoa seurasi maaliin tuttu kilpakumppani Villieläin, joka oli sijoittunut toiseksi myös voittajan kahdessa edellisessä startissa.

Toto65-kohteet päättyivät Truedream A.F.:n huikean sooloon.

Mika Taittonen ajoi tauolta tulleella suojatillaan ennakkoluulottomasti keulasta suosikki El Indeediä vastaan ja karkasi reippaasta temposta huolimatta maalisuoralla väsymättä omille teilleen. El Indeed oli sisukas kakkonen.

Taittonen kertoi, että kyvykkään Truedream A.F.:n kilpaileminen oli ollut kevään jälkeen katkonaista, koska sitä oli vaivannut kahteen otteeseen jalan luukalvontulehdus. Ruunan aika 13,5a täydellä matkalla oli mainio syystulos.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 26.10.

Toto65-1: 4 Tapiro Jet

Toto65-2: 7 Säfööri

Toto65-3: 2 Sky Muscle

Toto65-4: 7 Rannan Pomo

Toto65-5: 8 Ferrari Bork

Toto65-6: 1 Truedream A.F.

Kuusi oikein -voitto-osuus 4867,08 euroa. Viisi oikein 88,61 euroa.