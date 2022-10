Vermon jättisuosikki jää kotitalliinsa

Valmentaja uskoo, että huippulahjakas Stop The Press palaa tositoimiin jo muutamien viikkojen päästä.

Huippulahjakas Stop The Press ei ole vielä kohdannut parempaansa.

Vermon keskiviikkoravien suurin voittajasuosikki Stop The Press joutuu jäämään kotitalliinsa.

IS Ravit ei tavoittanut valmentaja Tapio Perttusta kommentoimaan suojattinsa poisjääntiä, mutta Hevosurheilulle hän kertoi, että kyseessä on vain pieni vaiva.

– Ei mitään muuta kuin jalassa oli hieman nestettä. Varmaan tarhassa tullut. En halua ottaa mitään riskejä sen kanssa. Varmaa kahden tai kolmen viikon päästä jatketaan, Perttunen sanoi lehdelle.

Ruotsissa vaikuttavan huippuvalmentajan Timo Nurmoksen omistama Stop The Press siirtyi Perttusen treeniin Suomeen heinäkuun alussa.

Se ei ollut kilpaillut ennen Orimattilaan tuloaan, mutta on sen jälkeen voittanut kaikki neljä starttiaan.

Stop The Press joutui jäämään kolmen kilpailunsa jälkeen elokuussa kahden kuukauden tauolle, koska sai kolhun seurauksena jalkaansa imusuonentulehduksen.

Valmentajansa ylistämä hevonen palasi toissa keskiviikkona sairauslomaltaan tomerana ja jätti tapansa mukaan vastustajat kauas taakseen.

– Ruuna on tosi mielenkiintoinen hevonen, jolla on todella hyvät vauhdit. Sillä on vielä paljon annettavaa, jos se pysyy rauhallisena, Perttunen hehkutti toissa keskiviikkona Vermon voittajahaastattelussa.