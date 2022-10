Harvinaisen ravireissun takana on tunnetta ja matematiikkaa – ”Minulla olisi viikko tai kaksi pilalla”

Tapiro Jet ja Harjujen Roomeo tekevät pitkän kilpailumatkan Vieremältä Vermoon.

Kuutta kilparavuria valmentavien Marita ja Markus Kiisken menestyshevoset ovat harvinaisia vieraita Vermossa. 75 kertaa urallaan kilpaillut Harjujen Roomeo ei ole startannut keskusradalla vielä koskaan ja Tapiro Jet on ollut viivalla tasan yhden kerran viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kyse ei ole boikotista. Syyt sinkoavat sanavalmiilta vastuuvalmentajalta Markus Kiiskeltä kuin apteekkarin vetokaapista.

– Vermo on niin kaukana ja syrjässä! Meiltä Vieremältä Salahmin kylältä on sinne liki 500 kilometriä, joten reissut ovat hyvin työläitä. Ja täälläpäin homma on muutenkin leppoisampaa.

Mikä asia Vermossa ei kenties ole aina niin leppoisaa?

– Minusta ei ole mitään tolkkua siinä, että jos kaukaa hornan tuuterista tullaan, perillä tarjotaan jaettua valjastuspaikkaa. Karsinallisia paikkoja pitäisi olla enemmän. Mutta tiedostan, ettei tämä ole pelkästään Vermon ongelma, että paikat ovat kortilla.

Keskiviikkona sekä Tapiro Jet että Harjujen Roomeo ovat kuitenkin viivalla T65-lähdöissä. Kaksikosta ensin mainittu on lähtönsä ennakkosuosikki ja myös jälkimmäinen menestysvalmis kovakuntoinen ravuri.

– Tapiro Jetin takia erityisesti tullaan Vermoon, kun sille löytyi todellinen nappisarja. Yhdellä hevosella ei kuitenkaan olisi matkustettu sinne asti. Nyt kun on kaksi hevosta kyydissä, jos toinenkin yltää kolmen joukkoon, saadaan kuluja peittoon.

– Odotan, että ainakin toisen pitäisi onnistua. Molemmat hevoset ovat hyvässä iskussa treenien perusteella.

Pitkien kilpailumatkojen välttelemisessä on kyse myös valmentajan kilpailuhenkisyydestä ja kunnianhimosta.

– Olen niin voitonhaluinen, että en voi lähteä vain yhdellä hevosella Helsinkiin asti. Jos tulisi vaikkapa HPL (hylkäys pitkästä laukasta), minulla olisi viikko tai kaksi pilalla. Nyt jos edes toinen onnistuu jollain lailla, pystyn elämään asian kanssa.

Tapiro Jetin edellisellä Vermon-reissulla kaikki meni vihkoon viime marraskuussa. Hevonen kilpaili Käpylä GP:ssä ja sai unelma-asemat An-Dorran takaa, mutta ennakkosuosikilla oli huono päivä ja se kangistui eteen. Kovakuntoinen Tapiro Jet jämähti mottiin, valahti sijalle 12 ja joutui palaamaan tyhjin käsin kotiin.

– Että pitikin An-Dorran juuri sillä kertaa pakittaa koko porukan läpi loppukurvissa, ja meidän hevonen siinä perässä. Silloin oli pitkä kotimatka.

Keskiviikkona minimitavoite eli yksi mitalisija kattaisi kiinteät kulut suurin piirtein. Lisäksi kuluu hurjasti aikaa, jolle raviharrastajat saavat harvoin järkevää taloudellista kompensaatiota.

Markus Kiiski laskeskelee, että jos ravireissulle Vieremältä Vermoon ja takaisin ei osu odottamattomia kommelluksia, takaisin kotona ollaan aamukolmelta torstaisen vastaisena yönä.

Muutaman tunnin yöunien jälkeen odottavat jo tallin aamuaskareet. Ei siis ihme, että lyhyemmät kilpailumatkat ovat etusijalla.

– Harvoin käymme Mikkeliä etelämpänä kilpailemassa. Itse tykkään käydä eniten juuri Mikkelissä tai sitten Oulussa. Siellä homma toimii, radoilla ajatellaan asioita pitkällä tähtäimellä ja kuunnellaan toiveita. Ja ihmiset ovat lupsakampia. Etelässä tuntuu joskus, että savolaispoika ei kuulu joukkoon.

Ridgehead Laurette ravasi Kiiskien talliin kolmen T75-voiton harvinaisen putken viime kaudella.

Kiisket eivät ole ammattilaisia raviurheilijoina. Markus kertoo toimivansa yrittäjänä kiinteistöalalla ja Maritan leipä tulee opettajan työstä.

– Vaimo on toiminnan aivot ja meidän talon hevosmies. Hänen ansiotaan on ainakin 80 prosenttia tuloksesta. Minä olen pelkkä apupoika-Antero, Markus Kiiski kuvailee työnjakoa.

Pariskunta on kasvattanut ravureita toistakymmentä vuotta. Valmentamisen pariin innosti huippuluokan suomenhevosruuna Turoveli, joka muutti talliin pitkän uransa loppupuolella 2016. Raviammattilaisista etenkin Jukka-Pekka Kauhanen ja Tapio Perttunen ovat antaneet korvaamatonta apua ja arvokkaita vinkkejä matkan varrella.

– Se oli loppuviimein Turoveli, joka toi meidät kunnolla mukaan raviurheilun pariin. Olenkin joskus väritellyt Tapiro Jetin menestyksen salaisuudeksi sitä, kun Turoveli on ollut sen tarhanaapurina viimeiset pari vuotta. Hevoset syövät samalta paalilta ja ehkä Turoveli on heinää popsiessa huikannut Tapirolle, että hänellä on voittosummaa melkein 200 000 euroa. Tapiro on vielä noin 50 tonnia perässä.