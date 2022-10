Pekka Korven talli juhli jälleen – tällä kertaa Kymenlaakso-ajon karsinnoissa

Korven valmennettavat nappasivat kolme finaalipaikkaa.

Kouvolan torstai-illan raveissa oli normaalia enemmän sähköä ilmassa, sillä ohjelmassa oli karsinnat 36 000 euron ykköspalkinnolla ajettavaan Kymenlaakso-ajon finaaliin. Kyseessä on 3-vuotiaiden lämminveristen vuoden toiseksi isopalkintoisin lähtö Kriteriumin jälkeen.

Kymenlaakso-ajosta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että enintään 7 000 euroa tienanneet pääsevät lähtemään paalulta. Näin esimerkiksi hieman myöhemmin kehittyneet varsat saavat täyden mahdollisuuden kisata isoista rahoista.

Kisaan ilmoitettiin hienosti 71 hevosta ja näistä saatiin kasaan viisi täysipainoista karsintaa. Finaaliin selvisi kärkikaksikko sekä kolmanneksi sijoittuneista kaksi kokonaisajaltaan nopeinta.

Corazon Combolla jätettiin Kymenlaakso-ajo väliin. Sillä keskitytään myöhemmin syksyllä ajettavaan Kasvattajakruunuun.

Vaikka ikäluokan ykköstykki ei ollutkaan mukana, niin se ei tarkoittanut, että Pekka Korpi olisi jäänyt ilman menestystä.

Legendan laittelema Arctic Crown täräytti koleassa syysillassa peräti 11-vauhtisen kirin päätteeksi ilmavasti ykköseksi. Toisen suoran finaalipaikan kuittasi Sands Gangster.

– Tämä on meidän muita hevosia (3-vuotiaita) pikkuisen jäljessä, mutta aika paljon tästä odotan. Se kehittyy koko ajan. Ravi käy ja on vahva menemään, ei ole mitään probleemaa, Korpi kehaisi.

Esitys oli niin hieno, että Arctic Crown taisi nousta karsintojen jälkeen Kymenlaakso-ajon suurimmaksi suosikiksi.

Toisen karsintavoiton "kultasormelle" toi Cupido Combo, joka lähti varhain reissuun ja runnoi lopussa luokkahevosen elkein ykköseksi. Keulassa juossut Piece Of Battle kesti toiseksi.

– Tämä on vahva menemään, niin ajattelin, ettei jätetä spurtin varaan. Vaikea on finaalissa saada 20 metriä kiinni Arctic Crownia, jos se on samanlainen kuin tänään. On niin hyviä hevosia muutenkin paalulla, että vaikea sieltä takamatkalta on tulla, Korpi totesi.

Korvelle kolmannen finaalipaikan toi Rafale, joka oli karsintojen kolmanneksi sijoittuneista nopein. Kolmosista toiseksi nopeimman kokonaisajan noteerasi Irondanger.

Yksi kolmesta paalulta lähteneestä karsintavoittajasta oli Aurora Comery, joka täydensi Emma Väreen hienoa menestyskautta. Toisen finaalipaikan kuittasi Amazing Player.

– Tämä oli vasta uran viides startti, mutta se oli jo ensimmäisellä kerralla sellainen kuin olisi käynyt sata kertaa raveissa. Finaalissa on ensimmäistä kertaa oikein tosi kovia vastassa, mutta toivotaan, että pystytään laittamaan hanttiin, maalissa iloisesti tuulettanut Väre sanoi.

Kymenlaakso-ajon kenties suurin etukäteissuosikki ennen karsintoja ollut Halley Wania joutui tyytymään toiseen sijaan, kun Tommi Kylliäisen taiten naruttelema Stoneisle Ultimate oli kirivaiheessa ohittamaton.

– Olen tätä sukua yrittänyt haalia. Ei se monia kiinnostanut huutokaupassa, mutta jotain siinä näin. Alkuunsa tämä ei mennyt kotona mihinkään ja ajattelin oliko tämä tässä. Sitten kun avasin ensimmäisen kerran korvat, niin hyvä etten hengestäni päässyt, onneksi se jäi kahden puun väliin jumiin. Siitä asti, kun korvia ruvettiin avaamaan, niin tämä on ruvennut ihan oikeaksi hevoseksi, Stoneisle Ultimaten valmentaja ja osaomistaja Jukka-Pekka Hukkanen sanoi.

Stoneisle Ultimate maksoi kahden vuoden takaisessa Ypäjän varsahuutokaupassa 4 000 euroa.

Karsinnat päättyivät Marier Milin täydelliseen sooloon. Hannu Torvisen ajokki hallitsi paalupaikaltaan suvereenisti lähdön jokaista metriä. Toiseksi sijoittui Silent Secret.

– Eka puolikas oli 14-vauhtinen ja tamma vain pyöritteli korviaan. Maalissa oli vielä voimia jäljellä. Tänään sen kanttia koeteltiin (kaksi lähdönuusintaa) ja ajattelin mielessäni, että jos se tämän kestää, niin tulee hyvä heppa. Hermo kesti, vaikka aika latautunut alkoi olla. Finaali on kova, mutta aika liukkaasti tämäkin pystyy menemään ja on mielenkiintoista nähdä miten riittää, Torvinen kehui Christa Packalénin valmennettavaa.

Finaali ajetaan Kouvolan 75-raveissa ensi viikon lauantaina eli 5.11.