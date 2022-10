Huipputalli rynnistää syksyn superlähtöön neljän laumassa – johtotähtenä vuodentakainen voittaja

Tallikaverukset Willow Pride ja Consalvo jahtaavat tiukasti St. Legerin suuria seteleitä.

Jokasyksyinen voimainkoitos St. Leger on Porin Kavioliigaravien kohokohta lauantaina. Pitkän matkan tasoitusajossa on avainroolissa Markku Niemisen talli, jolla on 36 000 euron voittopotin jahdissa peräti neljä edustajaa.

Niemisen valmennettavista starttaa kilpailun suurimpana suosikkina Willow Pride, joka puolustaa viime vuoden voittoaan.

Myös supertamman tallikaveri Consalvo kuuluu kolmen koplaan, jolla uskotaan olevan selvästi muita osallistujia paremmat mahdollisuudet ehtiä ensimmäisenä maalilinjalle.

Muut urjalalaisen Niemisen suojatit ovat St. Legerin 4-vuotiasiiin kuopuksiin kuuluva Time Match ja talvikelejä odotteleva tasavauhtinen Raskolnikov Frido.

Onko tallistasi ollut koskaan aikaisemmin suurkilpailussa neljä hevosta?

– St. Legerissä ei ole ollut, mutta joissain muissa kuten Kriteriumin finaalissa on ollut, Nieminen vastaa.

Kriterium on 3-vuotiaiden lämminveristen pääkisa.

Markku Niemisellä on ollut aihetta iloon St. Legerin karsintalähtöjen jälkeen.

Kun Niemiseltä kysyy, kuinka hänen hevosensa pitäisi rankata paremmuusjärjestykseen, vastausta ei tipu.

– En laita niitä järjestykseen, vaan se on muiden tehtävä. Sen voin kuitenkin sanoa, että St. Legerissä on tosi hankala tulla voittoon pitkältä 40 metrin takamatkalta, jos paalukarsinan ja kahdenkympin hevoset onnistuvat. Toki 40 metristäkin se on joskus voitettu, Nieminen sanoo.

Willow Pride starttaa tammahyvityksen turvin yhdeltä 20 metrin takamatkalta, kun taas Consalvo ja muut täysi-ikäiset oriit ja ruunat joutuvat lähtemään pisimmältä pakilta. Perusmatkalta paalulta matkaan ampaisevat 4-vuotiaat tammat.

Niemisen kommenteista voi rivien välistä lukea, että ehkä hänkin uskoo nelikostaan eniten Willow Prideen.

Ensi keväänä siitostammaksi siirtyvä 8-vuotias ”Viivi” oli keväällä Suomen ykkösravuri ennen loukkaantumistaan.

Se voitti kevään kansainvälisistä huippulähdöistä kotiyleisön riemuksi Seinäjoki Racen ja sijoittui Finlandia-ajossa parhaana suomalaisena viidenneksi.

Lue lisää: ”Viivi” ravasi riemukkaaseen kotivoittoon Seinäjoki Racessa – ”Meinasi silmissä sumentua”

Jalkansa satuttanut tamma joutui vappuna ravatun Finlandia-ajon jälkeen yli viiden kuukauden kilpailupaussille.

Viime perjantain Porin karsintalähtö oli Willow Priden ensimmäinen startti sairausloman jälkeen. Hyväkuntoisena tositoimiin palannut tamma johti juoksua loppumetreille asti, missä sisukas Main Stage vyöryi väkisin sen edelle.

– Osaisin odottaa Willow Pridelta aika lailla sellaista juoksua, jonka se teki karsintalähdössä. Tamma näytti vielä viimeisessä kurvissa melko varmalta voittajalta, mutta yksi kaveri vain runttasi lopussa ohitse.

– Tiesin Viivin olevan heti hyvässä vireessä, mutta karsintajuoksu pitkän tauon jälkeen toi sille varmasti vielä vähän kovuutta lisää finaalia varten, Nieminen olettaa.

Willow Pride oli viime syksynä juhlittu sankaritar St. Legerissä.

Willow Pride on osallistunut St. Legeriin kolme kertaa. Ennen viime syksyn täysosumaansa se sijoittui toissa vuonna laukan hidastama kahdeksanneksi ja sitä ennen ensikertalaisena kuudenneksi.

Laukkaa Nieminen ei pelkää, mutta yhden varauksen konkarivalmentaja heittää ilmoille. Hän ei toivo rankkasateita.

– Kurapintaisesta kaviourasta ei olisi tammalle haittaa, mutta upottava pehmeä rata olisi sitä vastaan. Normaalilla kelillä sillä on mahdollisuudet voittokamppailuun, jos kaikki menee juoksussa muuten hyvin.

Consalvo oli viime viikolla toinen karsintavoittaja. Viisivuotias ori joutui venymään jopa keskipitkän matkan SE-aikaan 13,4, kun jymy-yllätystä havitellut Brilliant Stride kiri kipakasti sen rinnalle.

Voitto oli ikäluokkansa kirkkaimpiin tähtiin kahtena viime kautena kuuluneelle oriille vasta vuoden toinen.

Consalvo on ollut koko ajan kovassa kunnossa kevään kaviopaiseensa jälkeen, mutta napakymppionnistumiset kiersivät sitä viime kuukausien kivikovissa lähdöissä.

– Ori sai mieluisan onnistumisen Porin karsintalähdössä, tyytyväinen valmentaja sanoo.

Consalvolla on lauantaina hikinen iltapäivä 40 metrin takamatkalta.

Niemisen mukaan Consalvon karsinta oli malliesimerkki siitä, kuinka etumatkoilta starttaavat kokemattomat menijät voivat yllättää tai vähintään uhata kovia suosikkeja sisäratajuoksujen jälkeen St. Leger -lähdöissä.

– Toivottavasti Consalvo lähtisi finaalissa hyvin matkaan eikä sen tarvitsisi pakittaa ihan hännille. Sille olisi iso etu päästä alussa ohi monesta vastustajasta. Takaa on paha tulla voittoon, mutta ei Consalvonkaan kärkisija ihan mahdoton ole.

Consalvoa ja Willow Prideä ajoi Porin karsinnoissa Ari Moilanen. Finaalissa Willow Priden rattaille hyppää Esa Holopainen, joka ohjasti tammaa toissa syksyn St. Legerissä.

– Koska Moilanen valitsi ajokikseen Consalvon, vapaana ollut Holopainen ajaa Willow Prideä, Nieminen sanoo.

Willow Priden vuosi sitten voittoon kannustaneen ja tammalla myös Seinäjoki Racen keväällä voittanut Santtu Raitala ajaa lauantaina Main Stagea.

Time Match on Niemisen tallin jokerikortti St. Legerissä.

Valmentaja ei usko itsensä ajaman Raskolnikov Fridon mahdollisuuksiin pisimmältä takamatkalta, mutta antaa pienen yllätyssauman Hannu Torvisen kuskaamalle Time Matchille.

Nousuvireinen ruuna tuli karsinnassa Willow Priden perässä pussissa maaliin. Ne lähtevät loppukilpailussa vierekkäin välikarsinasta.

– Time Match on ollut vähän parantamaan päin pitkän taukonsa jälkeen. Se teki jo ensimmäisellä kerralla tosi hyvän juoksun, mutta startit ovat tuoneet sille vielä kovuutta.

– Ruunalle jäi St. Legerin karsinnassa kuskinsa mukaan voimia talteen. Jos sen juoksu oikein onnistuu, se voi olla aika kärjessäkin, Nieminen uumoilee.