Jalkapallotähden hevoskaiman menossa on potkua – uusi valmentaja vielä jalat maassa

Solvallassa vastustajia pilkkanaan pitäneen ravurin vahvoja potkuja voi ihailla keskiviikkona Vermossa.

Ei ole jokapäiväistä, että Ruotsin pääradalla Solvallassa viime kilpailunsa leikitellen parillakymmenellä metrillä voittanut ravihevonen starttaa Vermon illassa.

Tavanomaista ei myöskään ole, että tällainen hyvin pärjännyt nuori lahjakkuus on voitu ostaa Suomeen.

Nelivuotiaan Lukaku di Quattron kohdalla tämä kuitenkin toteutui. Ruuna siirtyi heti toissa viikon soolojuoksunsa jälkeen tuusulalaisen Teemu Paulmanin omistukseen ja haminalaisen Pia Huusarin valmennukseen.

Lukaku di Quattro sijoittunut kauden 15 startissaan kahdeksan kertaa kolmen parhaan joukkoon.

Onko hevonen yhtä musta kuin jalkapallokenttien ”puolikaimansa”?

– Ei, kyllä tämä on ihan normaalin hevosen värinen, vaaleampi, Huusari vastaa.

Entä onko sillä yhtä kovat potkut?

– Ihan hyvin se on potkinut menemään.

Härkämäinen Romelu Lukaku on hevosenpotkuistaan kuuluisa belgialainen jalkapallotähti, jonka mukaan Huusarin tallin uusi suojatti on saanut nimensä.

Lukaku di Quattro kuvattuna toissa perjantaina Solvallan voiton jälkeen silloisen hoitajansa Lena Kjällmanin kanssa.

Lukaku di Quattron kasvattaja on hollantilainen Stal Quattro V.O.F., joka on kasvattanut yli sata ravihevosta useissa Euroopan maissa. Se on nimennyt osan hevosistaan urheilijoiden mukaan.

Stal Quattro V.O.F.:n kasvatteja ovat myös muun muassa Maldini di Quattro ja Kimi di Quattro.

Huusari kertoo, että hänen asiakkaisiinsa kuuluva Paulman haki syksyllä uutta kilpahevosta, ja Lukaku du Quattron kohdalla heitä tärppäsi.

Paulmanin puoliksi omistama Vincent C.D. oli jo ennestään Huusarin tallissa.

Kuinka näin hyvä hevonen saatiin Suomeen?

– Ei kai siinä mitään sen ihmeellisempää ollut. Se nyt vain saatiin ostettua tänne, Huusari sanoo.

Lukaku di Quattron myi Paulamanille ammattitreenari Kai Jussila, joka on vaikuttanut vuosikaudet Ruotsissa.

– Meillä on kaikki hevoset myynnissä. Lukaku oli kesällä nettihuutokaupassakin, mutta siitä ei tarjottu tarpeeksi. Kerroin Solvallan voiton jälkeen voittajahaastattelussa, että ruuna on myytävänä, ja kaupat Suomeen syntyivät sen jälkeen nopeasti, Jussila kertoo.

Lukaku di Quattro saapui vasta viime viikon lopulla Huusarin luo. Aina kun hevonen vaihtaa tallia, siihen liittyy epävarmuustekijöitä.

Toiset hevoset voivat alkaa kaivata vanhaa turvallista asuinpaikkaansa ja muuttuvat alakuloisiksi. Huusarin mukaan Lukaku di Quattrossa ei ole näkynyt merkkejä tästä.

Pia Huusari sai viime lauantaina iloita Mary Hotshotin T75-voittoa Lahdessa ja hakee keskiviikkona Vermossa jatkoa menestykselle kolmen valmennettavansa voimin.

– Ruuna on tosi hieno hevonen, joka on sopeutunut meille. Se on syönyt ja juonut hyvin.

– Kun joku yhdessä tallissa koko ikänsä ollut hevonen muuttaa uuteen ympäristöön, se voi alkaa ikävöidä, mutta Lukaku on ollut eri paikoissa ja tottunut reissaamaan, Huusari huomauttaa.

Virustaudit sekä veden ja rehujen vaihtuminen ovat myös riskitekijöitä tallinvaihdossa. Etenkin näin syksyisin pöpöt jylläävät ravitalleilla enemmän tai vähemmän.

– Olemme koettaneet pitää pari uutta hevosta erillään muista hevosistamme. Joitakin varsojamme on ollut vähän kipeinä kuten muillakin valmentajilla tähän aikaan, 25 ravurin ammattitallia perheensä kanssa pyörittävä valmentaja kertoo.

Huusarin mainitsema toinen uusi tulokas on Campari Jet, joka saapui Haminaan samalla kuljetuksella kuin Lukaku di Quattro. Myös se voitti toissa perjantaina Tukholman raveissa.

Campari Jet kilpailee Vermossa keskiviikkona raviratsastuksessa eli montéssa.

Pitkän linjan ravivalmentajiin lukeutuva Huusari tunnetaan ihmisenä, joka on aina maltillinen odotuksissaan. Hänen henkselinsä eivät pauku koskaan, vaikka aihetta siihen olisi.

– Lukaku tuli Suomeen hyvässä kunnossa, eikä sen kanssa ole tehty tässä välissä mitään ihmeellistä. Vaikka ruuna on pärjännyt hyvin Ruotsissa, en lupaa varmaa menestystä. Minulla on aina jalat maassa, Huusari sanoo.

– Vastassamme on keskiviikkona hyviä koko ajan kilpailleita hevosia, kun taas meidän hevosellamme on asioita muuttunut tuoreimman startin jälkeen. Toki tällaiselta hevoselta voi odottaa ainakin jatkossa pärjäämistä.

Keskiviikkona selviää, saavatko Lukakun potkut Huusarin ilmaan.