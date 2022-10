Finlandia-ajon sankari järjesti yllätyksen ravureiden MM-lähdössä

Cokstile oli paras USA:ssa ajetussa kisassa.

Kahden koronavuoden pakottaman tauon jälkeen päästiin jälleen ajamaan ravureiden MM-lähtö.

New Yorkissa sijaitsevalla Yonkersin radalla kohtasi kymmenen kivikovaa hevosta, joista kuusi tuli Euroopasta.

Niistä yksi oli Norjassa syntynyt ja Italiassa nykyään vaikuttava Cokstile. Ori käytti parhaiten hyväkseen keulassa juosseen ennakkosuosikki Ecurie D:n pitämän rankan ylivauhdin ja oli kirivaiheessa selityksittä paras.

Euroopan absoluuttisiin huippuihin vuosikausia lukeutunut ori ei kuulunut lähdön ennakkosuosikkeihin, vaikka ikinuoren 9-vuotiaan pitkä meriittilista on pelkästään tänä vuonna komistunut Prix d'Ameriquen esikisan Prix De Bourgognen ja Vermon Finlandia-ajon voitoilla.

– Tämä on uskomaton hevonen. Se antaa aina kaikkensa ja on voittanut Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa ja nyt myös USA:ssa, taustajoukot hehkuttivat radan voittajahaastattelussa.

– Kun tämä on hyvä, niin sillä ei tarvitse pelätä yhtään ketään.

Vincenzo Dell'annunziatan ajaman ja Mattia Orlandon valmentaman Cokstilen voittoaika oli puolen mailin eli noin 800 metrin radalla 10,8a/2011 metriä.

Lähdössä jaettiin palkintorahoja tasan miljoona dollaria, joista voittaja pokkasi puolet. Cokstilen uran tienestit nousivat yli 1,4 miljoonaan euroon.

USA:n edustajat Back Of The Neck ja It's Academic nappasivat muut totosijat. Kanadan Lovedbythemass oli neljäs.

Euroopasta saapuneista toiseksi paras oli viidenneksi sijoittunut Kennedy. Elitloppetin voittaja Etonnant laukkasi loppusuoralla, mutta ranskalainen olisi jäänyt muutenkin hännille.

Viimeisin Suomessa syntynyt hevonen MM-lähdössä on ollut Midnight Hour, joka kävi Yonkersissa vuonna 2017.