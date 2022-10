JTT-kilpailussa huikea soolo – varsalähdössä Suomen ennätys

Let’s Get It Up ja Callela Ellen loistivat kilpaa Jokimaan suurkilpailuissa.

Let’s Get It Upin juoksussa oli tähtiloistoa.

Lahdessa lauantaina ravattu nousevien lämminveristen Jokimaa Tekee Tähtiä -kilpailu (JTT) oli yhden hevosen hirmuinen näytös.

Kotiradan hollolalainen Let’s Get It Up juoksi vastustajiltaan suorastaan jalat alta ja leikkasi maalilinjan parikymmentä metriä ennen muita.

Christa Packalénin valmentaman ruunan tulos 12,9a/2100 metriä sivusi kilpailuennätystä ja alitti sen oman ennätyksen liki sekunnilla. Se ansaitsi urakoinnistaan 15 000 euroa.

Let’s Get It Up jäi vaiherikkaassa juoksussa puolimatkassa toisella radalla ilman vetoapua, kun sen edessä taivaltanut Peachpond siirtyi johtoon. Ruuna oli niin innoissaan, että paineli jo takasuoralla keulaan ja jatkoi saman tien omille teilleen.

Peachpond ja Truly Easy tulivat suurin eroin muilla sijoilla maaliin.

Ohjastaja Hannu Torvinen kertoi radan voittajahaastattelussa, että Let’s Get It Up tietää hyvin kilpailujen luonteen.

– Se ei koskaan tunnu jättihyvältä lämmityksessä, mutta miehistyy hienosti startteihin ja etenee niissä hyvällä paineella. Kärjessä ajettiin alussa aika kovaa, mutta me saimme edetä tasaisesti. Let’s Get It Up liukui takasuoralla kuin itsestään keulaan ja oli kyllä jättihyvä tänään, Torvinen suitsutti.

Ohjastaja näkee JTT-sankarin tulevaisuuden valoisana.

– Vaikka hevonen on mennyt hyvin, koko ajan on tuntunut siltä, ettei se ole vielä valmis. Se voisi petrata vielä paljonkin tulevina vuosina, hän oletti.

Christa Packalén ja Niki Finnström ovat Let’s Get It Upin valmentajat.

Packalén kehui myös aiheesta suojattiaan.

– Let’s Get It Up on älyttömän mukana ja hieno hevonen. Siihen on pystynyt luottamaan, ja se tulee aina hyvin maaliin asti, Packalén painotti.

– Ruunalla on ollut pikkuisen terveysmurheita, mutta olemme ajatelleet, että se palkitsee ne tulevaisuudessa, ja tässä se nyt nähtiin, valmentaja iloitsi.

Ravien suurimmat setelit olivat jaossa 2-vuotiaiden Hevosenomistajapokaalissa, joka juostiin ennen JTT-finaalia ja muita Toto75-kohteita. 21 000 euron palkinnon kaappasi suvereenin tyyliin Santtu Raitalan ajama ja Markku Niemisen valmentama Callela Ellen.

Kärkivarsat sortuivat Celosian johdolla liian kovaan alkurevitykseen, minkä takia kenttä kääntyi loppumatkalla.

Voimansa fiksusti jakanut Callela Ellen marssi maalisuoralla korskealla askelluksellaan selvään voittoon ajalla 15,7a, joka oli 2-vuotiaiden tammojen Suomen ennätys.

Callela Ellen harppoi Suomen ennätykseen.

Voittajan vanavedessä tarkkaillut Diamond Combo kiri myös pirteästi kakkoseksi ohi suosikki Dream Combon ja nelikosta raskaimman juoksun saaneen Sahara Commanderin.

Kilpailu oli huippulahjakkaalle Callela Ellenille kolmas. Ennen arvovoittoaan se oli saavuttanut voiton ja kakkossijan.

Kaikki varsan startit ohjastanut Raitala on syvästi ihastunut ajokkiinsa.

– Callela Ellen on fiksu hevonen, joka on tehnyt tähän asti kaiken oikein. Kova alkuvauhti sopi meille tänään hyvin, koska tamma on tosi vahva, Raitala kehui kookasta 2-vuotiasta.

– Sivusta katsottuna hevosen tyyli voi näyttää vähän erikoiselta, mutta kärryille sen meno tuntuu aika makealta. Se on vaikuttanut ihan alusta asti tosi paljon normaalia paremmalta hevoselta, eivätkä SE-aikoja juoksekaan hevoset, jotka eivät ole erikoisen hyviä, Raitala painotti.

Callela Ellenin hoitajaa ja osaomistajaa Johanna Kyläkoskea haastateltiin myös voittajaseremonioissa. Hän vertasi suojattiaan tämän isosiskoon Callela Elizaan, joka oli varsatähti viime vuosikymmenellä.

– Tunnelmat ovat mahtavat. Callela Ellen on kiva hevonen eikä ihan niin luonteikas kuin Eliza, jonka kanssa sai aina painia. Vähän propellipää Ellenkin kyllä on, ja myös sen kanssa pitää vähän painia, Kyläkoski kertoi hymyssä suin.

Vanhempien lämminverihuippujen juoksun kuviteltiin olevan Run For Royaltyn näytöstä, mutta se oli kaukana parhaastaan.

Kun vielä suursuosikin ykköshaastajaksi povattu Always Ready juuttui hyytyneen Run For Royaltyn perästä pussiin, yllättäjät saivat mahdollisuuden.

Varsinainen totopommi pamahtikin, kun voittoon runnoi toisen starttinsa Juha Utalan väreissä Suomessa juossut Payet, jota oli rastittu T75-pelissä vain yksi prosentti.

Payet jysäytti lauantain totopommin.

Ruotsissa aikaisemmin kilpailleen hevosen voitto ei ollut onnenkantamoinen, sillä se sai rehkiä koko rahan edestä toisella radalla ilman vetoapua. Grainfield Aiden nousi lopussa ainoaksi kirittäjäksi Utalan hevoselle.

– Koska Payet on vahva hevonen, ja vauhti laski hiljaiseksi, päätin ajaa Run For Royaltyn rinnalle. Ajattelin, että kaadutaan sitten saappaat jalassa, jos kaadutaan. Payetin saappaat tuntuivatkin aika kevyiltä vielä viimeisellä takasuoralla, missä ruuna alkoi vähän yllättäen nakertaa yliotetta Pekka Korven hevosesta, Utala sanoi.

Loppusuoraa varten ohjastajan takataskussa oli vielä yksi jippo.

– Grainfield Aiden on varteenotettava vastustaja, mutta kun vedin ensimmäistä kertaa Payetiltä vetolaput, se sai vielä uutta pontta ja tuli hyvin maaliin asti.

– Ensimmäinen starttimme meni Tampereella vielä tutustumiseksi, mutta sen jälkeen hevosta päästiin liikuttamaan enemmän, mistä se tykkäsi, ohjastaja sanoi viime kuun lopulla valmennukseensa tulleesta ruunasta.

Eturivin suomenhevostammojen lähtö kävi lähinnä iltapäiväkävelyltä jättisuosikki Ciiran Tähdelle. Esa Holopaisen ajokki pääsi häärimään kärkipaikalla täysin mielensä mukaan.

Kun Ciiran Tähti sai ohjastajaltaan menoluvan maalisuoralle tultaessa, kilpasiskot putosivat hetkessä sen tuntumasta. Kiihdytyksessä yllättäen laukannut Taksvenla paikkasi erheensä kiitettävästi ja ohitti viimeiseltä sijalta voittajaa lukuun ottamatta helposti muun porukan.

– Ciiran Tähti oli tänään tosi hyvän tuntuinen. Se on ollut hyvä koko kauden paitsi kuningatarkilpailussa, jossa sille sattui harmittavasti heikko hetki. Onneksi tamma on vielä nuori, ja kerkeämme vielä uudelleen, Holopainen kommentoi Seppo Suurosen tallin 8-vuotiasta tähteä.

Ciiran Tähti lähti kesän kuningatarkilpaan suosikkina, mutta joutui tyytymään nelossijaan. Jälkeen päin selvisi, ettei hevonen ollut täysin terve. Sen tulehdusarvot olivat korkealla.

All Star Mint jatkoi hulppeaa menoaan. Tapio Perttusen ajama ruuna ravasi jo kauden kahdennentoista voittonsa.

Kärkipaikalla ravannut All Star Mint sai matkalla painetta Celsius Evolta, muttei ollut siitä moksiskaan. Yolo Savoy liftasi voittajan peesissä kakkoseksi ja Celsius Evo jaksoi kolmanneksi.

– Hienolta tuntuu tällainen voittokulku. Sitä koko ajan odottaa, koska tämä loppuu, mutta se vain jatkuu. Ehkä kohta herätään, omistaja Jarmo Kuusela sanoi ja viittasi satumaisiin toiveuniin.

Kuusela ylisti hevosensa luonnetta.

– Ruunalla on hirmu hyvä kilpailupää. Se tietää, että näissä hommissa pitää puristaa ykkösenä maaliin.

T75-voittoihin juoksivat myös Jukka Torvisen ajama Tulipiirto ja Ari Moilasen kuskaamat Viisori ja Mary Hotshot.

Aimo Vuorisalon valmentama Tulipiirto sai hyvän reissun lähtölaukkansa jälkeen kärkivaljakon rinnalle kiertäneen Sinkun Cunkun takana, mistä punnersi loppumetreillä voittoon ennen suuryllätystä havitellutta Rantaniemelän Savua.

Mika Mäkelän tallin Viisori palasi yhden vaisumman juoksun jälkeen omalle tasolleen ja johti lähtöään varmoin ottein alusta loppuun. Hyvävoimainen Viesmanni seurasi voittajan kannoilla pussissa toiseksi.

Pia Huusarin treenaama Mary Hotshot saavutti vasta kauden ensimmäisen voittonsa, mutta teki sen niin jykevästi, että lisää on luvassa. Hidas avaaja joutui aloittamaan kirinsä kaukaa parijonosta.

Oikea Toto75-rivi, Lahti 15.10.

Toto75-1: 8 Ciiran Tähti

Toto75-2: 7 Payet

Toto75-3: 3 Tulipiirto

Toto75-4: 1 All Star Mint

Toto75-5: 1 Viisori

Toto75-6: 4 Mary Hotshot

Toto75-7: 9 Let’s Get It Up

Seitsemän oikein -voitto-osuus 14304,16 euroa. Kuusi oikein 21,09 euroa.