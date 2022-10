Löytyykö JTT-finaalin yllätyskortti kotiradan treenarin pakasta? - "Tavallisen hevosen kanssa ei odottaisi mitään"

Tommi Kylliäinen ei ole heittänyt kirvestä kaivoon Furioso Wohlrabin kanssa, vaikka lähtöasemat eivät valjakkoa mairittele Jokimaa Tekee Tähtiä-finaalissa.

Syksy on tunnetusti yllätysten aikaa raviradoilla, kun pitkä kilpailukausi alkaa painamaan jo osan hevosista kintereissä ja raskaammiksi käyvät olosuhteet sekoittavat osaltaan pakkaa.

Yllätyksen puolesta taatusti liputtaa myös Tommi Kylliäinen lauantaina Lahdessa ravattavan Jokimaa Tekee Tähtiä-finaalin kynnyksellä.

Kylliäisen valmennustallin Furioso Wohlrab oli vielä viikko sitten karsintalähtönsä ennakkosuosikki, mutta jäi kakkoseksi keulavoittaja Perchpondin kupeelta. Finaalissa sen osakkeet ovat pelaajien papereilla jyrkässä laskusuhdanteessa.

Perjantaiaamusta oriin voitolle annetaan vaivainen yhden prosentin mahdollisuus.

Treenarin mukaan lahjakkaan, mutta ajoittain epävarman oriin valmistautuminen karsintaan ei sujunut optimaalisella tavalla.

– Karsintajuoksu oli ihan okei. Hevosella oli ennen sitä vähän ongelmia, joten karsintaan tultiin aika maltillisesti valmisteltuna.

– Sen jälkeisissä treeneissä on huomannut heti, että nyt on startti alla. Hevonen on tuntunut selvästi paremmalta, Kylliäinen vinkkaa.

Vuodesta 2007 ajetun Jokimaa Tekee Tähtiä-kilpailun voittaja nettoaa muhkean 15 000 euron ykköspotin. Lähtö ajetaan 2140 metrin matkalla.

Tuhti ykköspalkinto lähes tuplaisi Ifa Racingin omistaman Furioso Wohlrabin ansiot, jotka ovat 17 kilpailun jälkeen hieman päälle 17 000 euroa.

Kylliäisen ja muiden yllätystä janoavien mielialaa varmasti kohottaa se, että vuodenajan teemaan sopien JTT-finaalikin on ollut viime vuosina varsin yllätysaltis lähtö.

Kaksi viime voittajaa Fazimo ja Skyfall Shine lukeutuivat ennakkosuosikkien joukkoon, mutta niitä edelsi viiden vuoden mittainen yllättäjien kavalkadi, jolloin voittajakertoimet liikkuivat kaksinumeroisissa lukemissa.

Kilpailun toistaiseksi suurin paukku koettiin vuonna 2010, kun Tapio Perttunen kannusti Hilight Kempin ykköseksi 31-kertoimisena yllättäjänä.

JTT-finaali päättyi viime vuonna kotivoittoon, kun Juha Utalan tallin Fazimo vei ykkösrahat.

Reilu viikko takaperin juostut karsinnat olivat pitkälti keulahevosten juhlaa. Viidestä voittajasta peräti neljä tuli piikkipaikalta.

Sama nelikko, Call It Fighter, Ken's Carlos, Perchpond ja Macce, lähtevät finaalissa matkaan sisimmiltä lähtöradoilta, joten alkumetreillä saatetaan nähdä tulinen taistelu keulapaikasta.

Reipas alkumatka sopisi mainiosti Furioso Wohlrabille, mikäli se vain itse onnistuu luovimaan alussa iskuasemiin parijonoon. Treenarin mukaan se ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.

– Finaali on huipputasokas lähtö ja meidän lähtöpaikka ulkona. Hevosen lähtönopeus on vähän heitellyt, välillä se on lähtenyt kovaa ja välillä taas ei. Toivottavasti ei jäädä alussa kauhean pitkäksi aikaa keikkumaan ulkoradoille.

Kylliäinen luottaa suojattinsa kapasiteetin riittävän myös finaalissa.

– Ihan tavallisen hevosen kanssa ei odottaisi mitään tuolta lähtöpaikalta. Furioso Wohlrab on kuitenkin niin kyvykäs hevonen, että sen kanssa en ole vielä heittänyt kärkisijoistakaan ihan kaikkia toiveita.