It’s Raining Men on tullut ryminällä syksyyn

Vaikka taivaan hanat pysyivät kiinni, sademies nautiskeli jälleen Vermossa.

Vilpoiset syyskelit tuntuvat sopivan Olli Henttosen valmentamalle It’s Raining Menille paremmin kuin kesähelteet.

Kolmen kuukauden kesäloman pitäneen ruunan otteet ovat kohentuneet kilpailujen myötä, ja keskiviikkoillan perustella se on jo huippukunnossa.

Henttosen suojatti oli vieläkin terhakampi kuin syksyn ensimmäisessä Vermon voitossaan viikkoa aikaisemmin.

Santtu Raitala lasketteli kovaa kiihdyttävällä It’s Raining Menillä alkumatkalla keulaan, eikä valjakolla ollut reippaasta alle 1.10-vauhtisesta avauksesta huolimatta hätäpäivää lopussa.

Kun jättisuosikki sai kiriluvan maalisuoralla, Capon johdolla lähimpänä seuranneet vastustajat putosivat siitä kauas.

It’s Raining Menin voittoaika lyhyellä matkalla oli mainio 12,1a, joka alitti sen vanhan ennätyksen lähes sekunnilla.

– Kiihdytys meni hyvin, ja kun näytti siltä, että Capo haluaa selän eteensä, saimme edetä suosiolla keulapaikalle. Vaikka avaus oli reipas, se oli kuitenkin tasavauhtinen, eikä mitään revittelyä. Tällä tavalla avaukset ovat helpompia hevosille, Raitala mainitsi.

– It’s Raining Men meni koko ajan hyvän tuntuisesti ja oli valtavan hyvä tänään.

Illan ohjelmassa oli molemmille roduille kolmen kierroksen voimainkoitokset. Niistä ensimmäisenä ravatussa kylmäveristen Sisusarjassa kolme hyväfysiikkaista hevosta otti toisistaan tosissaan mittaa maalisuoralla.

Väkevimmin rutisi hänniltä pitkän kirin tehnyt Vilju, joka teki jo viime keskiviikkona mahtavan juoksun laukan jälkeen. Koko matkan toisella radalla ilman vetoapua taivaltanut Rallin Muisto kamppaili loppumetreillä kakkoseksi ohi puolimatkassa vetotöihin ampaisseen Kastehelmenin.

– Vilju on tosi vahva hevonen, jonka kanssa on helppo tehdä ajoissa ratkaisuja. Voitto oli tänään oikein varma ja marginaaliaan helpompi. Oriin tulos (26,5) oli myös oikein hyvä tällä matkalla syyskelillä, ohjastaja Raitala kehui Olli-Pekka Hämäläisen valmennettavaa.

Lämminveristen Voimaliigan väkevin oli Fazimo, joka oli todella hyvä jo kaksi viikkoa aikaisemmin kierrosta lyhyemmän matkan voitossaan. Reipas tempo ei painanut keulassa juosseen Juha Utalan ajokin kintereissä ratkaisumetreillä, vaan se piti varmaan voittoon.

Bridge Commander seurasi voittajan vanavedessä voimia tallella kakkoseksi, ja koko matkan toisen radan letkaa vetänyt Unique Creation sinnitteli myös kiitettävästi samassa kärkilaumassa kolmanneksi.

– Koska Fazimo on tullut hyvään kuntoon, en pelännyt tänään kolmatta kiekkaakaan. Saimme vetää matkalla aika sopivasti, ja kolmannen kierroksen alussa ruvettiin lyömään löylyä. Ruuna jaksoi hyvin maaliin asti, Utala sanoi.

Nuorten ohjastajien Salamakypärät-lähdössä yllätti Tuukka Variksen ajama Salty Dog.

Seitsemäntoistavuotias kuskilupaus kierrätti vahvansorttisen hevosen fiksusti johtaneen Activistin kupeelle puolimatkassa. Salty Dogilla oli lopussa hyvin pateja pinkoa varmaan voittoon ennen lujaa pussista kirinyttä Quandary Tileä.

Voitto oli hyväluokkaiselle oriille vähän yllättäen vasta kauden ensimmäinen.

Varis kertoi, että hän sai ennen lähtöä ajokistaan arvokkaita tietoja valmentaja Tuomas Korvenojalta ja kuunteli niitä korvat hörössä.

– Tuomas kertoi, että Salty Dog on tasavauhtinen hevonen, jonka pätkänopeus ei ole kamalan kova. Juoksumme menikin hyvin, kun pääsimme johtohevosen rinnalle, mistä saimme ajaa maaliin asti, Varis sanoi.

Kaikki kolme kilpailuaan vakuuttavasti voittanut Stop The Press oli ravien seuratuimpia hevosia. Tapio Perttusen valmennettava tarjosikin yleisölle melkoisen näytöksen.

Parin kuukauden sairauslomalta tullut Stop The Press oli kuin tulta ja tappuraa ja porhalsi alusta lähtien kaukana muiden edellä. Vaikka 4-vuotiaan hevosen vauhti ymmärrettävästi hidastui loppua kohden, vastustajat pysyivät kaukana sen takana maaliin asti.

– Stop The Pressillä oli vähän liikaa menohaluja, mutta tein itsekin virheen, kun pidättelin sitä alussa turhan paljon. Olisi pitänyt vain antaa hevosen mennä alussa vapaasti vieläkin kovempaa, jolloin se olisi rauhoittunut paremmin ensimmäisten satojen metrien jälkeen. Ruuna oli ollut kotonakin tavallista terävämpi, Perttunen kertoi.

Valmentaja pitää Stop The Pressiä hyvin lahjakkaana.

– Ruuna on tosi mielenkiintoinen hevonen, jolla on todella hyvät vauhdit. Sillä on vielä paljon annettavaa, jos se pysyy rauhallisena, Perttunen hehkutti.

Henna Halme ajoi Nuorten sarjassa näyttävän voiton BWT Highway Starilla.

Vaisun viime juoksunsa jälkeen tauolla ollut 3-vuotias sai vaativan reissun keulavaljakon rinnalla, mutta runttasi siitä huolimatta maaliin selvästi ennen kilpakumppaneitaan.

Ohjastajalla oli hyvät odotukset miehensä Veijo Heiskasen valmentamasta hevosesta, joka oli ollut viime startissaan sairas.

– Treenari sanoi, että BWT Highway Star oli treenannut hyvin, ja siihen oli luotettava. Juoksupaikka johtohevosen rinnalla ei ole ruunalle niin paha, sillä se otti edellisenkin voittonsa sieltä. Se on sellainen leijonanpoikanen, joka tykkää juosta vapaalla radalla, Halme kuvaili.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 12.10.

Toto65-1: 9 It’s Raining Men

Toto65-2: 10 Salty Dog

Toto65-3: 6 Stop The Press

Toto65-4: 7 BWT Highway Star

Toto65-5: 12 Vilju

Toto65-6: 3 Fazimo

Kuusi oikein -voitto-osuus 123,24 euroa. Viisi oikein 3,25 euroa.