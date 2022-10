Alkukauden sensaatiohevonen kerännyt voimiaan talven iskuihin – ”Takki oli tyhjä”

Sotaratsu Veeran Pojan tähtäimessä ovat olleet talven huippulähdöt.

Keväällä hurjia totopommeja pelaajille tarjoillut ja kahdesti suomenhevoskerman rökittänyt Veeran Poika on punonut juoniaan kaikessa hiljaisuudessa.

Jättiläismäinen ori ei ole kilpaillut kahteen kuukauteen, koska se on valmentaja Jussi Suomisen mukaan kerännyt voimia talven kilpailuihin.

Kolmetoistavuotias Veeran Poika voitti maaliskuussa Joensuun huippulähdön kertoimella 33,5 ja vappuna Vermossa Evartin ja Parvelan Retun tähdittämän Erkon Pokaalin vielä mojovampana yllättäjänä.

– Veeran Poika on mennyt huimasti eteenpäin Jussin treenissä ja tekee nyt valtavan kauden, ohjastaja Jarmo Saarela sanoi Erkon Pokaalin jälkeen voittajahaastattelussa.

– Oriille on tullut vauhtia lisää. Sitkeyttä sillä on ollut aina, ja se on saatu siltä nyt kunnolla ulos, Saarela jatkoi.

Omistaja Leonard Palmroth ylisti vähän myöhemmin IS Ravien haastattelussa treenarin lisäksi myös Saarelan merkitystä hevosensa menestyskulussa.

– Veeran Poika on saanut Suomisen luona hyvää hoitoa ja treenausta. Sen terveys on pysynyt aika hyvänä. Saarela on tullut myös hyvin toimeen oriin kanssa. Hän tuntee sen tavat ja osaa sopivasti päästää ja ottaa sitä kiinni, jos laukka meinaa tulla, Palmroth kertoi.

Tämän kauden pääkilpailussaan kuninkuuskilvassa Veeran Poika sijoittui seitsemänneksi. Sen paras noteeraus Forssan karkeloissa oli lyhyen osamatkan kolmossija ennätystä sivunneella ajalla 20,4a.

– Veeran Poika väsähti aika lailla kuninkuuskilpailun pitkällä päätösmatkalla, jonka oletimme olevan sen paras osamatka, Suominen kertoo.

Veeran Poika kiri vappuna shokkivoittoon Erkon Pokaalissa. Viimeisenä sen edessä joutui antautumaan Stallone.

– Ori juoksi pari viikkoa myöhemmin vielä Teivossa, mutta koska se ei ollut sielläkään hyvä, se jätettiin tauolle happikuurille. Hevosen takki oli tyhjä, sillä se oli kilpaillut yhtäjaksoisesti tosi pitkään.

Vaikka kaksinkertainen kuninkuuskilpailun osallistuja näytti kirkkaimmille tähdille takakavioitaan nopealla Vermon radalla toukokuussa, Suomisen mielestä talvikuukaudet ovat vahvan hevosen parasta aikaa.

Veeran Poika on ollut syksyllä normaalissa valmennuksessa.

– Hevosella ei ole ollut terveysmurheita, vaan olemme tähdänneet sillä talveen. Hokkikengät sopivat oriille hyvin, ja lisäksi talvella vastus ei ole kovin mahdollinen, kun Evartti ja Parvelan Retu ovat tauolla.

– Luulen, että Veeran Poika voisi palata kilpailuihin marraskuun aikana, Suominen sanoo.