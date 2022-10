Viivi tulee taas – luvassa tunteikas loppurutistus ennen mammalomia

Kevään ykkösravurin Willow Priden sairausloma päättyy tällä viikolla.

Useiden kuukausien sairaustauolla ollut Willow Pride ehtii puolustamaan viimesyksyistä St. Leger -voittoaan. Porin raviradan vuosittaisen pääkilpailun karsintalähdöt ravataan tämän viikon perjantaina ja loppukilpailu ensi viikon lauantaina.

Huikean kevätkauden juossut ja muun muassa kansainvälisen Seinäjoki Racen voittanut ”Viivi” eli Willow Pride joutui jalkavaivan vuoksi tauolle vapun Finlandia-ajon jälkeen. Tamma sijoittui Vermon huippukisassa parhaana suomalaishevosena viidenneksi.

Valmentaja Markku Nieminen kertoo, että hän odottaa suojatiltaan hyvää juoksua jo ensimmäisellä kerralla.

– Willow Prideä on päästy treenaamaan kunnolla, ja se vaikuttaa ihan hyvävireiseltä. Se ei ole ainakaan aikaisemmin vaatinut startteja alle, vaan on ollut heti hyvässä kilpailukunnossa. Sillä ei ole niin eroa, onko tamman tauko kolme vai viisi kuukautta, Nieminen sanoo ja viittaa tämänkertaiseen tavallista pidempään paussiin.

Willow Pride voitti viime syksynä St. Legerin komealla kirillään ja ehtii sairaustauolta puolustamaan voittoaan. Karsintalähdöt ravataan Porissa perjantaina.

Omistaja Jyrki Ojanen on kertonut, että huikean uran ravannut supertamma siirtyy ensi vuonna siitokseen. Hän paljasti keväällä IS Raveille, että ranskalainen Ready Cash on hänen suosikkinsa Willow Priden ensimmäiseksi partneriksi.

Nieminen sanoo, että Willow Pride voisi jatkaa kilpailemista maaliskuulle asti.

– Yleensä tapoja on kaksi. Jos tammat eivät kilpaile kantavina, ne lopettavat maaliskuun korvalla, mutta mikäli niillä aiotaan startata astutusten jälkeenkin, kilpaileminen voi jatkua vielä kesän, Nieminen kertoo.

– Olen kuitenkin ymmärtänyt omistajalta, että Willow Priden ura päättyy kokonaan ennen sen siementämistä. Tamma on pärjännyt aina hyvin, enkä näe estettä, etteikö se voisi tehdä vielä hyvän loppurutistuksenkin ennen siitosuraa.

Luotettava Willow Pride on voittanut 115 startistaan 34 ja sijoittunut 66 kertaa kolmen parhaan joukkoon. Sen ennätys on 10,3a ja voittosumma 554 713 euroa.