Uusiiko valmentajavelho liki 40 vuoden takaisen unohtumattoman temppunsa PM:ssä? Kaksi rautaa tulessa

SE-aikaa kolkutellut Vixeli on toinen Suomen suurista toivoista PM-kilpailussa.

Tapio Perttunen on lukemattomien suurkilpailuvoittojen mies.

Mestarivalmentaja Tapio Perttusella on kovat piipussa lauantaina Turussa. Hänen tallinsa jahtaa kahden suomenhevosen voimin Pohjoismaiden Mestaruutta.

Tallipäällikön itsensä ajama Vixeli on ravikuningas Evartin ohella toinen PM:n suosikeista. Antti Teivaisen kuskaama tallikaveri Uljas Suomalainen on puolestaan kilpailun niin sanottu musta hevonen.

Norjasta ja Ruotsista saapuu Turkuun b-joukkueet, joten isännillä on erinomainen mahdollisuus pitää valtikka Suomessa. Suomenhevonen on vienyt voiton kuutena viime vuotena peräkkäin.

PM-titteli ei olisi uusi juttu Orimattilan konkarivalmentajalle. Ensi kuussa 66 vuotta täyttävä Perttunen kertoo voittaneensa mestaruuden vuonna 1984 perheensä omistamalla Hipolla.

Hipo nosti Tapio Perttusen kuuluisuuteen 1980-luvun alussa. Tamma oli ravikuningatar ja Pohjoismaiden mestari.

Koska Hipon voitosta on lähes 40 vuotta, ohjastaja ei enää muista Norjassa ravatun juoksun vaiheita.

– En muista tarkemmin, kuinka Hipon juoksu sujui, mutta takamatkalta se lähti. Suomenhevosille annettiin muistaakseni 20 metrin takamatka muiden maiden kylmäverisiin nähden, Perttunen sanoo.

– Matkana taisi olla silloin 2600 metriä, ja Hipon voitto oli pieni yllätys. Hieno savutus se oli.

Kurkistus Suomen Hippoksen kilpailutietoihin vahvistaa Perttusen muistelut oikeiksi. 12-vuotiaan Hipon voittoaika lokakuussa juostussa 2660 metrin tasoitusajossa oli 31,2 ja kerroin 7,6. Tamma tienasi 4537 euroa.

Vuoden 1981 ravikuningattaren loistava kilpaura päättyi saman vuoden lopussa ja se vetäytyi siitokseen.

Perttusella on PM-kilpailusta myös kunniakas hopeasija. Hän ajoi vuonna 2008 Hipon siskonpojan Saran Salaman toiseksi.

Kolminkertaisen ravikuninkaan aika oli kaksi kymmenystä hitaampi kuin seppeleen kaulaansa saaneen norjalaisen Mörtveld Jerkeldin.

PM:ssä oli jo tuolloin nykyinen konsepti, eli se ratkottiin 2100 metrin ryhmäajona.

Vixeli on rautaisessa syysvireessä.

Väkivahva Vixeli sijoittui tämän kesän kuninkuuskilvassa kolmanneksi. Se petrasi viimevuotista sijoitustaan pykälällä.

– Olin tyytyväinen Vixeliin. Sen edelle jäivät vain Evartti ja Parvelan Retu, jotka ovat tosi kovia hevosia.

Perttusen suojatin meno on vain parantunut Forssan karkeloiden jälkeen.

Se kiersi ensin Joensuun pitkällä matkalla ylivoimavoittoon ja löi sen jälkeen Vermossa luun kurkkuun jopa Parvelan Retulle, vaikka joutui taivaltamaan tämän kupeella niin sanotulla kuolemanpaikalla.

Vixelin voittoaika 2100 metrillä oli loistava syystulos 21,3a, joka jäi vain puoli sekuntia Suomen ennätyksestä.

Saman ajan noteerannut Parvelan Retu ei pääse lauantaina puolustamaan viime syksyn PM-voittoaan yllättävän silmähaaverin takia.

Perttunen on korostanut moneen otteeseen syksyn voittajahaastatteluissa, kuinka hänen valmentamansa ravikuningatar Suven Sametti sai vain lisää tehoja kesän kovasta Forssan kilpailusta.

Hän sanoo, että kolmen osamatkan tiukka rypistys teki hyvää myös Vixelille.

– Vixeli on ollut syksyllä jopa parempi kuin kuninkuusraveissa. Etenkin sen viime startti Vermossa oli tosi hyvä. Kun hevonen juoksi itsensä väsyksiin kuninkuuskilpailun pitkällä matkalla, se meni siitä vain eteenpäin.

Vixeli voitti ylivoimaisesti Seinäjoen kuninkuuskilpailun maraton-matkan viime vuonna.

Valmentaja kertoo, että Vixelin vire on pysynyt viime viikot hyvänä ja hän odottaa suojatiltaan vahvaa panosta. Perttunen ei lupaa kuitenkaan varmaa menestytä kahdesta syystä.

– Vixeli voi vielä laukata. Se ei ole myöskään alussa kovin nopea, minkä takia sen juoksu voi mennä hankalasti, jos se jää alussa kauas kärjestä. Vermossa oli paljon pienempi lähtö, ja Vixeli pääsi sujuvasti Parvelan Retun rinnalle.

– Minulle sopisi Turussakin hyvin sama juoksupaikka, mutta sinne ei ole välttämättä helppo päästä kahdentoista hevosen lähdössä. Jos kuitenkin onnistuisimme siinä, Vixelillä on mahdollisuudet otella voitosta, vaikka Evartti on ollut koko ajan tosi hyvä.

Treenari huomauttaa, että Vixeli pystyisi avaamaan nähtyä lujempaa, mikäli hän uskaltaisi laskea sen menemään täysillä.

– Oriin nopeus on kasvanut koko ajan. Se voisi lähteä aika hyvinkin, jos satsaisin alkuun, mutta silloin laukkariski olisi melkoinen.

– Sama juttu on myös loppumatkalla. Esimerkiksi Vermon voittostartissa Vixelillä ei ollut maalisuoralla kaikki pelissä, ja yritin ajaa vain varman päälle, ettei se laukkaisi.

Näin kävi muun muassa viime vuoden Suurmestaruudessa, jossa viimeiseltä sijalta paljon alle 1.20-vauhtia kirinyt Vixeli laukkasi voittotaistossa vähän ennen maalia ja hylättiin.

Valmentaja kehuu, että kahtena kesänä peräkkäin kuninkuuskilpailussa viidenneksi sijoittuneen Uljas Suomalaisen kunto on myös mallillaan.

Ori on jatkanut syksyllä hyvässä vireessä. Se laukkasi toissa kerralla Lappeenrannassa ensimmäisessä kaarteessa kovassa vauhdissa ja jäi lopussa pussiin. Viime lauantaina hevonen kiri Tampereella hänniltä tosi hyvin kolmanneksi, Perttunen kertoo.

Uljas Suomalainen kärkkyy suosikkien varjosta hyvää sijoitusta PM-kilpailussa.

Uljas Suomalainen on eri tyyppinen hevonen kuin tallikaverinsa.

Kun Vixelin vahvuus on ääretön fysiikka, Uljas Suomalaisen valtti on kova pätkänopeus. Ori on myös Vixeliä ravivarmempi, vaikka voi välillä laukata kurvissa.

Perttusen mielestä kakkosradalta matkaan pääsevän Uljas Suomalaisen hyvät ominaisuudet voivat siivittää myös sen kärkisijoille lauantaina.

– Uljas Suomalainen avaa lujaa, ja sillä on Turussa vielä hyvä lähtöpaikkakin. Jos se saa oikein hyvän juoksun ja seurata esimerkiksi Evartin takana, sillä on mahdollisuudet otella jopa sijoista kolmen parhaan joukossa, valmentajavelho olettaa.