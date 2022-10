Tällä voimapesällä on erikoinen piirre – talvella voivat vastustajat taas vaikeroida

Mesikämmenet nukkuvat talvet ja temmeltävät kesät. Karhumainen ravihevonen elää päinvastoin.

Ravivalmentajat sanovat usein, että tauolta tuleva hevonen tarvitsee startin tai kaksi kroppaansa ennen kuin siltä alkaa irrota kunnolla kaviouralla.

Lohjalaisen Juha Tammen treenaama Rallin Muisto on toista maata. 11-vuotias suomenhevonen on vahva kuin karhu, eivätkä sen paikat notkistu treenikauden jälkeen kovin äkkiä.

– Rallin Muisto on sellainen hevonen, joka vaatii tauon jälkeen 5-10 starttia ennen kuin on absoluuttisessa huippukunnossa, Tammi sanoo.

Valmentaja kertoo, että hän treenaa kovaa talvihevostaan joka kesä ja alkusyksy samalla kaavalla.

– Ruunaa laitellaan niin, että se kestää seitsemän kuukauden tiukemman kilpailurupeaman. Sen on aina odotettu petraavan kilpailujen myötä.

Rallin Muisto ei kilpaile lainkaan kesäisin, mihin on selvä syy. Ruuna on allerginen siitepölylle, joka tukahduttaa sen hengitystä.

Tammi harmittelee, että hän tajusi viime keväänä päästää suojattinsa liian myöhään kesälomalle. Hevonen oli toukokuun lopulla erittäin vaisu Pilvenmäki Maratonilla.

– Tauko olisi pitänyt aloittaa yhtä starttia aikaisemmin. Kun lähdin Rallin Muiston kanssa Forssan raveista kotiin, auton tuulilasi oli ihan keltaisena siitepölystä, Tammi kertoo.

Kesä ei ole Rallin Muiston parasta aikaa kilpailumielessä.

Upean talvikauden ravannut ja viisi voittoa ja kolme kakkossijaa putkeen saavuttanut Rallin Muisto sai tiukan kilpailujakson jälkeen kunnollisen työmiehen kesäloman.

– Ruuna oli tauon aluksi 1,5 kuukautta vain laitumella, Tammi kertoo.

Kuuden viikon loikoilun jälkeen Rallin Muiston oli taas aika vetää niskaansa haalarit, tai pikemminkin nahkavaljaat.

– Hevosta on treenattu normaalisti viimeiset kolme kuukautta. Kaikki on mennyt koko ajan hyvin, ja ruuna on ollut terveenä.

Tammi odottaa innolla keskiviikkona Vermossa alkavaa talvikautta. Rallin Muisto paransi valtavasti menoaan vuosi sitten, ja treenari uskoo, ettei se ole vielä hirnahtanut viimeistä sanaansa.

– Ruuna varmistui ja sai vauhtia lisää viime talvena. Se kehittyi mukavasti, kun sen ja ohjastaja Ari Moilasen yhteistyökin alkoi sujua koko ajan paremmin.

– Valmistautuminen tulevaan talveen on sujunut samalla tavalla kuin viime vuonna. Odotan, että hevonen voisi yhä vähän kehittyä ja pärjätä.

Rallin Muisto palaa tositoimiin keskiviikkona Vermossa.

Tammi huomauttaa, että viileiden ilmojen lisäksi myös talviset kaviourat sopivat erityisen hyvin Rallin Muistolle.

– Ehkä sen hyvään menestykseen vaikuttivat myös hokkikelit, joilla ei tarvitse mennä niin lujaa. Vahva hevonen polkee 1.27-vauhtia vähän pidempäänkin, Tammi korostaa.

Menestystä ruunalle alkoi tulla viime syksynä seitsemännessä startissa. Tammella ei ole isoja odotuksia keskiviikkona.

– Rallin Muiston voitto ei saa koskaan yllättää, mutta sijat 5-6 ovat ensimmäisellä kerralla todennäköisimpiä, koska vastassa on niin monta hyvää säännöllisesti kilpaillutta hevosta.

– Seuraavana keskiviikkona ruunalle on 3100 metrin lähtö, jossa siltä voi odottaa varmasti jo vähän enemmän, valmentaja vinkkaa.