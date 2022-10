Ilkka Herlinin ja Pekka Korven superlahjakkuudelle jättivoitto – ”Ihan omaa luokkaansa”

Ilmiömäinen Corazon Combo jatkoi tappiotonta menoaan Suomen kamaralla myös Kriteriumissa.

Corazon Combo vahvisti Kriteriumissa asemaansa ikäluokan ylivoimaisena ykkösenä. Oriin hoitaja on Birgitta Honkaperä.

Ei mitään uutta ravitaivaan alla. Pekka Korpi vei ja muut vikisivät.

Tällä kertaa legendavalmentaja vei suuret setelit mennessään 3-vuotiaiden lämminveristen Kriteriumista lauantaina Teivossa.

Korven ajokkina oli hänen ja Kone oy:n omistajasukuun kuuluvan Ilkka Herlinin kasvattama ja omistama Corazon Combo.

Korven tallin suojatti on ollut 2-vuotiaasta lähtien todellinen huippulahjakkuus. Se on voittanut kuudestatoista Suomen juoksustaan kaikki. Oriin uran kaksi tappiota tulivat kesällä Ruotsissa E3-kilpailujen finaaleissa.

Corazon Combo ei jättänyt kauden pääkilpailussaan mitään sattuman varaan. Terävänä ollut ori kiihdytti vastustamattomasti kärkipaikalle, minkä jälkeen lähtö oli käytännössä lukittu sille.

Aikaisin keulavaljakon kupeelle takajoukosta kiertänyt Halley Wania koetti kyllä tehdä kaikkensa, mutta siitäkään ei muodostunut vakavaa uhkaa Korven hevoselle.

Corazon Combo voitti parastaan antamatta.

Molemmat kärkihevoset ansaitsivat täyden kympin arvosanan juoksuistaan. Kovasti syksyllä kehittynyt Everlasting Boogie sai nappijuoksun voittajan perässä ja seurasi yllätyskolmoseksi ennen taaempaa kirineitä Grepe Matchia ja Massimo Hoistia.

Korven mukaan Corazon Combo oli terävämpi kuin karsintavoitossaan, joka jätti pieniä kysymysmerkkejä.

– Hevonen oli karsinnassa pikkuisen nahkea, koska annoin sen olla ennen sitä aika helpolla kotona. Se on kyllä terävä, kun on sillä päällä, että haluaa mennä. Tänään ori tuntui menevän helpon tuntuisesti eikä meillä ollut mitään hätää, Korpi kuvaili juoksua radan voittajahaastattelussa.

– Corazon Combolla olisi ollut jonkin verran vielä varaa lopussa. Se on hyvä kilpailemaan ja vastaamaan muille. Ehkä se jäi lopussa vähän odottelemaan toisia, mutta tuli kuitenkin hyvin perille asti.

Corazon Combon voittoaika 2600 metrillä oli 13,9a, josta Halley Wania jäi kolme kymmenystä ja muut vielä selvästi enemmän. Oriin voittosumma kohosi 90 000 euron palkinnon myötä jo 284 000 euroon.

– Corazon Combo on lahjakas hevonen, jonka uskon menevän vielä aika pitkälle. Voi olla, että sillä ajetaan vielä joku lähtö loppuvuonna, mutta mitään ei ole päätetty. Kriterium oli sen tärkein kisa tällä kaudella, valmentaja kertoi.

Lukemattoman määrän suurkilpailuja ulkomaita myöten voittanut Korpi painotti, ettei menestykseen ole oikotietä.

– Hyväsukuiset ja -rakenteiset lahjakkaat hevoset ja kova työnteko ratkaisevat.

Ilkka Herlinin ja Pekka Korven hymy oli herkässä seremonioissa Corazon Combon suupielessä.

Myös Korven kimppakaveria haastateltiin seremonioissa.

– Olen omistanut hevosia jo vuodesta 1962 lähtien, mutta tämä voitto on ihan omaa luokkaansa kaikkiin aikaisempiin verrattuna. Meillä on tällä hetkellä Pekan kanssa kymmenkunta siitostammaa ja niiden eri-ikäisiä varsoja. Aina pitää ajatella niin, että parempia on vielä tulossa, viime vuodet tosissaan raviurheiluun panostanut Ilkka Herlin sanoi hymyssä suin.

Halley Wanian ohjastaja Santtu Raitala oli hyvin tyytyväinen Halley Wanian juoksuun. Hän ei elätellyt sen suurempia voittotoiveita matkalla.

– Pääsimme kiertämään huonolta lähtöpaikalta aika inhimillisessä tempossa Corazon Combon rinnalle. Pekan hevonen on vain niin valtava ja viimeisen päälle kilpailuhenkinen. Halley Wania teki tosi hienon, täyden kympin arvoisen suorituksen, Raitala kehui Markku Niemisen valmentamaa tammaa.