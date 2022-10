Harrastajavalmentajalle riemukas hyvitys huippukisassa – ”Parasta, mitä voi olla”

Heikki Hoffren sai hyvityksen 13 vuoden takaiselle epäonnelleen Tampereen raveissa.

Suomenhevosten Kriterium oli yhden valjakon näytöstä lauantaina Teivon raviradalla.

Amatöörivalmentaja Heikki Hoffrenin tallin Lipassi ei antanut ammattilaisille mitään mahdollisuuksia, vaan johti järkähtämättömällä tyylillä jokaista metriä. Tasaisen tappava matkavauhti erotti jyvät akanoistaan, ja varsat saapuivat maaliin selvin välimatkoin.

Huisi Hippu nousi takarivin lähtöpaikalta hyvin kakkoseksi, ja tasaisesti juossut Rekilammen Sauli oli kolmas.

Suosikkeihin lukeutuneilla Teemu Okkolinin tallin hevosilla oli huono päivänsä, sillä Hentun Liisa laukkasi nopeasti hylkäykseen ja Topin Muisto hyytyi voittajan kannasta jo viimeisen takasuoran alussa.

Lipassi ansaitsi voitostaan 46 000 euroa.

Hoffrenin lahjakkuus on 4-vuotisikäluokan selvä ykkönen. Se voitti myös toiseksi suurimman kilpailun Oulu Expressin elokuun lopussa. Yhdestätoista startistaan kahdeksan voittaneen oriin voittosumma on jo 78 000 euroa.

– Tällainen voitto on ihan parasta, mitä voi olla. Ei kuitenkaan rahan takia, sillä sitä on minulla aina ollut, vaan siksi, että tätä olen halunnut tehdä. Vuonna 2009 meillä oli hyvä hevonen lämpöisten puolella, mutta sillä oli Kriteriumissa ongelmia. Nyt se voitto saatiin, Hoffren iloitsi.

Lipassi ei päästänyt muita lähellekään maalisuoralla.

Lipassi näytti superlupaavia otteita jo 3-vuotiaana ja voitti ylivoimaisesti kaikki kilpailunsa, mutta tämän kauden alkupuolella sille tuli ravimurheita. Valmentaja onnistui kuitenkin selvittämään ongelmat ajoissa.

– Lipassi on ollut ravikone syntymästään lähtien, mutta välillä tuli itse tehtyä sen kanssa virheitä, joita vain sattuu. En kuitenkaan lähde niitä ruotimaan, koska kaikki viime startit ovat menneet niin hyvin.

Omistajalla oli kova usko suojattiinsa matkalla.

– Minulla oli aika hyvät fiilikset 26-vauhtisen kierroksen jälkeen. Tiesin Lipassin menevän ainakin sitä vauhtia koko matkan, Hoffren vakuutti.

Lipassin ei tarvinnut laittaa kaikkea peliin. Sen voittoaika 2100 metrin ryhmäajossa oli 27,1a.

Ykkösluokan kylmäveristen Erilo-juoksu latistui, kun Parvelan Retu joutui jäämään kotitalliinsa yllättävän silmäongelman takia.

Antti Ojanperän ja Jutta Ihalaisen tallin Evartti starttasi Parvelan Retun poisjäännin jälkeen suurena suosikkina eikä pettänyt kannattajiaan.

Lujaa kiihdyttänyt ravikuningas nappasi kärkipaikan jo ensimmäisessä kaarteessa ja karkasi vastustajiltaan kuin lämminverinen, kun Santtu Raitala antoi sille kirikäskyn maalisuoran alussa.

Nyland jyräsi lähes kierroksen kirillään väkevästi toiseksi ja Uljas Suomalainen spurttasi loppusuoralla viimeiseltä sijalta terävästi kolmanneksi.

– Evartti jatkaa älyttömän hienossa vireessä, joka on jatkunut sillä jo hirveän kauan. Annoin loppusuoralla hepan vähän polkea menemään, jotta se saisi kunnolla paikkoja auki viikon päästä ajettavaan PM-kilpailuun, joka on oriin loppukauden päälähtö, Raitala kertoi.

Upean ravipäivän neljäs suukilpailu oli pitkän matkan Tammer-ajo.

Kilpailun sankari oli huimasti tänä vuonna kehittynyt All Star Mint, jonka 20 metrin etumatka startissa riitti kuin riittikin huippuluokan konkareihin nähden.

Aivan Tapio Perttusen ajokin rinnalle ehti tuulispäänä maalisuoralla kirinyt Main Stage.

– Keulasta oli tarkoitus ajaa ja tiesin, että kilpailusta tulisi tosi tiukka. Koska paalukarsinassamme oli vähän hevosia, uskoin kovien maratoonarien pääsevän nopeasti hyviin asemiin. Onnistuin kuitenkin pitämään kärjessä sen verran vauhtia, että nekin joutuivat juoksemaan koko ajan. Vauhdinjako kyllä onnistui meiltä nappiin, Perttunen sanoi.

Perttunen suitsutti aiheesta Jarmo Kuuselan omistamaa ja valmentamaa 5-vuotiasta ruunaa, jolle voitto oli jo kauden yhdestoista.

– All Star Mint on erityisen hieno lunki hevonen, joka juoksee ilman obersekkiä. Se on vähän sellainen oman tiensä kulkija, mutta tosi hyvä. Ruuna jaksaa mennä hyvin ja sille käyvät kaikki matkat ja juoksupaikat. Hevonen vain kehittyy koko ajan.

Antti Veteläisen tallin lämminveritähti Astrum oli elementissä kotiradallaan.

Ruuna sai haettua suosiolla keulapaikan alkumatkalla, pääsi välillä vetämään rauhassa ja karkasi lopussa kevyesti vastustajiltaan. Ari Moilasen ajaman suosikin kovimmaksi haastajaksi povattu Lake’s Action kiri myös pirteästi selvälle kakkossijalle.

– Astrum meni vielä loppukurvissa korvat pystyssä ja muut korvat luimussa. Oli se vain mahtavan näköistä, varikkokurvissa juoksua seurannut Veteläinen ihaili.

– Ruuna oli esittänyt taas nousuvirettä viime aikoina. Kun kelit viilenevät, Astrum vain lämpenee. Olemme jo vähän haistelleet sen kanssa ykkössarjoja, ja niitä on ajateltu ajaa jatkossa enemmänkin, koska hevonen menee hyvin myös hokkikengillä talvella.

Toto75-voittoihin ravasivat myös Lumi-Rami ja Rahajamatch.

Keulapaikoilla rinnakkain juosseet suosikit Lumi-Rami ja Kuuselan Wiltteri kävivät upean väännön voitosta. Sisäpuolella taivaltanut Lumi-Rami kurotti Henri Bollströmin ajamana maaliviivalle niukasti aikaisemmin.

Hevosen treenari on Jani Ruotsalainen, joka ajoi Teivossa myös itse voiton valmentamallaan kanuunakuntoisella Rallstonilla.

Rahajamatch sai oivallisen reissun laumaa johtaneen suursuosikin Bond Eaglen peesissä, mistä ruuna leiskautti maalisuoralla kylmänviileästi tämän ohitse. Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavaa ajoi ravien kolmoisvoittaja Ari Moilanen.

Oikea Toto75-rivi, Tampere 1.10.

Toto75-1: 3 Lumi-Rami

Toto75-2: 4 Astrum

Toto75-3: 3 Lipassi

Toto75-4: 1 Rahajamatch

Toto75-5: 6 Evartti

Toto75-6: 5 Corazon Combo

Toto75-7: 1 All Star Mint

Seitsemän oikein -voitto-osuus 136,59 euroa. Ei alavoittoja.