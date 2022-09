Run For Royalty oli Vermon isokenkäisin

Kesän huippukisoissa loistanut tähtiori näytti kaapin paikan pienen suvantovaiheen jälkeen.

Run For Royalty on taas iskussa.

Vaikka Vermon keskiviikkoillan päälähdössä, lämminveristen Isokengässä kilpaili vain viisi hevosta, tasoa riitti.

Mukana oli kovia nimiä keskikesän superkilpailut Suur-Hollola -ajon ja St. Michelin voittaneen Run For Royaltyn johdolla. Lähtö olikin muutaman vaisumman juoksun jälkeen omalle tasolleen palanneen oriin heiniä.

Kilpailusta tuli taktiikkajuoksun, jossa hölkkäiltiin ensimmäiset puolitoista kierrosta.

Kun Pekka Korpi antoi joukkoa johtaneelle Run For Royaltylle kiriluvan maalisuoralla, se irtosi kepein askelin hallittuun voittoon.

Toisella radalla ilman vetoapua taivaltanut Grainfield Aiden voitti täpärästi taistelun kakkossijasta voittajaa varjostanutta suursuosikkia Kurri Jari Bokoa vastaan.

Korvella oli iso usko suojattiinsa, vaikka sillä oli viime kilpailusta alla sijat 11 ja 6.

– Run For Royalty on ollut nyt tosi hyvän tuntuinen ja luotin siihen aika paljon tänään, Korpi sanoi radan voittajahaastattelussa.

Hänen mukaansa alkumetreillä oli iso merkitys lopputulokseen.

– Tiesin, että oritta on vaikea lyödä ulkopuolelta, jos se pääsee keulaan. Paljon ratkesikin siinä, kun pääsimme kiihdytyksessä kärkeen, missä hevonen sai tehdä ihan oman juoksunsa.

– Run For Royalty oli tosi hyvä. Se lopetti helposti 1.10-vauhtia ja olisi jatkanut sitä kyytiä vielä jonkin matkaa maalin jälkeenkin, Korpi vakuutti.

Suomenhevosten Tammatähti ajettiin tasoitusajona, jossa huippunimiä ravikuningatar Suven Sametista lähtien starttasi 40 metrin takamatkalta.

Koska kilpailijoita oli vähän, ja 20 metrin pakin välikarsinan hevonenkin jäi vielä pois, kovan rutiinin tammat pääsivät nopeasti mukaan kärkilaumaan.

Kiriherkin maalisuoralla oli Esa Holopaisen ajama Ciiran Tähti, joka sai loistojuoksun toisen radan letkaa johtaneen Suven Sametin imussa.

Ensimmäisen tappionsa Forssan kuningatarkilvan jälkeen kokenut Suven Sametti punnersi loppumetreillä kakkoseksi ohi urheasti kovaturpia vastaan keulasta kamppailleen Kastehelmenin.

– Suven Sametin perässä oli hyvä ajella. Ciiran Tähti oli vielä loppusuoran alussa kovin paineissaan, eikä sitä tarvinnut päästää edes täysillä menemään. Tamma oli tänään erikoisen hyvä, Holopainen kehui Seppo Suurosen tallin tähteä.

Voittotulos 24,4 täydellä matkalla oli Ciiran Tähden uusi hieno volttilähtöennätys.

Juha Utalan ajama ja valmentama Fazimo oli yksi illan häikäisijöistä.

Hyvin menestynyt EL Indeed yritti haastaa ruunan tämän rinnalta, mutta lopulta sillä ei ollut jalan jakoa tätä vastaan. Utalan suojatti pötki maalisuoralla kevyesti karkuun, ja näytti siltä, että sille jäi paljon voimia talteen.

– Minun hevoseni on niin hyvässä kunnossa, että oli monella tapaa vaihtoehtoja ajaa tämä lähtö. Keulassa näytti olevan sellainen hevonen, jolta keulapaikka tuntui olevan tarjolla, ja sen jälkeen kaikki olikin suhteellisen helppoa, Utala sanoi.

– Oli hyvä asia, kun rinnallamme oli matkalla hyvä hevonen. Fazimo keskittyi paremmin tekemiseen eikä katsellut maisemia. Alkukaudella piti raapia takaraivoa, kun sille tuli paljon laukkoja, mutta se on nyt alkanut mennä kunnolla. Ruuna voi nousta vielä paljon, koska se on hieno hevonen, jolla on monia hyviä ominaisuuksia, Utala suitsutti.

Toto65-voittoihin ravasivat myös Siirin Santtu, Mico Mick ja Ken’s Carlos.

Petri Laineen valmentama Siirin Santtu teki yli kierroksen kirin, jonka päätteeksi voitokas ruuna runttasi väkisin ohi johtaneen Lilian Rolsin.

Mico Mick oli kovassa alkurevityksessä mukana, väijyi välillä kolmantena sisäradalla ja kohosi päätöslenkin alussa taas joukkoa johtaneen Peak Lightningin rinnalle. Kun vetojuhdan askel muuttui maalisuoralla peitsin kautta laukaksi, Olli Koivusen ajokki työntyi sen ohitse.

Koivunen ajoi toisen voittonsa illan pääteeksi Ken’s Carlosilla, joka on Mico Mikin tavoin hänen isänsä Harrin valmennuksessa.

Ruuna sai tehdä piikissä kaikessa rauhassa oman juoksunsa ja piti vaivatta asemansa perille asti. Strong Caviar seurasi hyvävoimaisena voittajan imussa pussissa maaliin.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 28.9.

Toto65-1: 4 Run For Roaylty

Toto65-2: 9 Siirin Santtu

Toto65-3: 7 Mico Mick

Toto65-4: 7 Ciiran Tähti

Toto65-5: 5 Fazimo

Toto65-6: 1 Ken’s Carlos

Seitsemän oikein -voitto-osuus 14,20 euroa. Viisi oikein ei voitto-osuutta.