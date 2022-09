Ryminällä palanut Suomen mestari loukkaantui uudelleen – ”Enne viime kertaa parempi”

Atupem joutui huippukuntoisena sairauslomalle jalkavamman takia.

Atupem on tämän vuoden Suomen mestari.

Upean paluun tällä kaudella kahden vuoden sairaustauon jälkeen tehnyt Atupem on loukkaantunut uudelleen.

Valmentaja Antero Tupamäki kertoo, ettei syyskuun alussa Suomen mestaruuden Vermossa voittanut ori kilpaile ainakaan ennen ensi kevättä.

– Atupemille tuli vamma samaan vasempaan etujalkaan, jonka koukistajajänteessä sillä oli kaksi vuotta sitten vakava vamma. Nyt sillä on pieni repeämä vain vähän eri paikassa koukistajajänteen haarassa, Tupamäki selvittää.

Atupem voitti Santtu Raitalan ajamana SM-tittelin väkevällä juoksulla syyskuun alussa Vermossa.

– Hevosta joudutaan syksy parantelemaan, ja katsotaan, tuleeko sen jalasta niin priima, että se voisi juosta kilpaa taas keväällä. Atupem olisi jäänyt muutenkin kohta tauolle Tammer-ajon ja Kouvola-ajon jälkeen, mutta nyt tauko aikaistui parilla startilla.

Atupem loukkaantui vakavasti toissa vuoden keväänä Lahdessa.

– Ehkä tämä SM-kisassa tullut vamma on vähän viime kertaa lievempi ja enne parempi. Toivoa on, että ori voisi parantua nopeammin ja palata radoille, mutta kahta vuotta en rupea uudelleen odottelemaan, koska hevonen on jo 9-vuotias, oriin omistajajoukkoon myös kuuluva Tupamäki vakuuttaa.

Atupem ylitti valmentajansa odotukset kesällä ja voitti seitsemästä kilpailustaan viisi.

Sen kirkkaimmat tähtihetket olivat SM:n ohella Ylivieskan Malja-ajon ja Joensuu-ajon voitot. Hevonen tienasi 58 000 euroa.

– Ori oli tosi hyvä ja paransi vain starttien myötä ennen loukkaantumistaan. Sitä ei koskaan tiedä, palaavatko loukkaantuneet hevoset takaisin huipputasolleen, vaikka ne saisi terveiksi, mutta Atupemillä ainakin kävi niin tällä kerralla.

Atupemin uudesta loukkaantumisesta uutisoi ensimmäisenä MT Ravinetti.