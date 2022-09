Sensaatiomainen syyspäivä ei unohdu koskaan armoitetulta hevosmieheltä.

Hypätään ajassa 22 vuotta taaksepäin.

Muistatko mitä tapahtui 30.9. 2000, Heikki Korhonen?

– Hevoseni juoksivat kaksoisvoiton Kriteriumissa. Eihän sellaista voi mitenkään unohtaa, Korhonen vastaa.

– Kaksoisvoitto valmentamilleni ja omistamilleni hevosille on tullut myöhemmin myös Derbyssä, hän lisää.

Kriterium on 3-vuotiaiden ja Derby 4-vuotiaiden lämminveisten ravihevosten ylivoimaisesti suurin ravikilpailu.

Kriteriumissa kuopiolaisen Korhosen hevosista sensaatiomaisen kaksoisvoiton ravasivat 2000-luvulla Jet Garden ja Mr Boss ja Derbyssä puolestaan tallikaverukset Photocopy ja Photon.

Heikki Korhonen pääsi juhlimaan pokaali kädessä Kriteriumin voittajakehään vuonna 2000. Hänen omistamaansa Jet Gardenia ajoi Mauri Jaara.

Korhonen vähättelee omaa hevosmiestaitoaan Kriterium-triumfissaan. Se oli hänen mielestään onnenkantamoinen.

– Silloin meillä oli enemmän tuuria kuin ymmärrystä, hän sanoo.

– Veijo Heiskasen hevonen (Alfons Crown) laukkasi viimeisessä kurvissa voittonsa keulasta. Jet Garden pääsi tämän jälkeen kirimään sen takaa tyhjää rataa pitkin voittoon. Mr Boss sai myös hyvän juoksen kärkiporukassa ja pinnisti niukasti kakkoseksi.

Jet Gardenin voiton arvo oli 42 000 euroa. Tämän vuoden Kriteriumin voittaja palkitaan lauantaina yli tuplasti suuremmalla summalla, 90 000 eurolla.

74-vuotiaan Korhosen tallista on taas kaksi hevosta viivalla, Massimo Hoist ja Callela Nelson, joiden virallinen valmentaja on omistajan vävy Jukka Hakkarainen.

Massimo Hoist voitti viime viikolla karsintalähtönsä puhtaasti lennokkaalla kirillään ja Callela Nelson seurasi ikäluokan ykkösravurin Corazon Combon hallinnoimassa karsintaerässä hyvävoimaisena toiseksi.

Onko vuoden 2000 temppu mahdollinen?

– En voi nähdä sellaisesta edes unta. Se olisi kuin lottovoitto, Korhonen kuvailee.

Kaksikosta Massimo Hoist on erityisen rakas hevonen omistajalleen. Korhosen oman kasvatin emä on satumaisen uran juossut Venice, joka oli monta vuotta maan ykköstamma.

Massimo Hoist kuvattuna syntymänsä jälkeen emänsä Venicen karsinassa.

Massimo Hoist on yli 800 000 euroa tienanneen kaksinkertaisen Suur-Hollola -ajon sankarittaren esikoinen.

Sen vaiheita on seurattu syntymästä lähtien suurennuslasin takaa. IS Ravit on julkaissut ”raviprinssistä” useita artikkeleita.

– Se oli ainakin Heikin tämän vuoden onnellisin päivä. Heikki on ollut kovin tohkeissaan, Korhosen lapsenlapsi Veera Korhonen kertoi Massimo Hoistin syntymän jälkeen keväällä 2019.

– Varsa on hyvän kokoinen, ja sillä on tähti päässä, kuten emällään, Korhonen kuvaili samassa uutisessa kahden päivän ikäistä kasvattiaan.

Lue lisää: Heikin perjantai-ilta oli jo kahdesta syystä liki täydellinen – äkillinen puhelinten pirinä sulatti sydämenkin

Seuraavana keväänä Korhonen kertoi, että Massimo Hoistilla alkoi olla johtajan elkeitä laumassaan. Hän oli tyytyväinen oripoikansa luonteeseen.

– Se vähän pomottelee toisia varsoja. Hyvillä kilpahevosilla pitää ollakin luonnetta, ja Massimo on tainnut periä sitä emältään. Normaali kiltinpuoleinen varsa se kuitenkin on, Korhonen kuvaili 1-vuotiasta hevostaan.

– Jos Massimo on yhtä varhaiskypsä kuin emänsä ja isänsä, sekin saattaa startata jo 2-vuotiaiden lähdöissä, omistaja jatkoi.

Lue lisää: Koronasta autuaan tietämätön, kuuluisa hevosperhe kohtasi onnen – viime yönä syntyi suloinen prinsessa

Viime syksynä Massimo Hoist harjoitteli juoksemista radoilla. Se suoritti 2-vuotiaana koelähdön, muttei vielä kilpaillut.

– Massimo on siitosoriin näköinen ronskinkokoinen varsa, jolla on isot raamit ja hyvä rintakehä. Sillä on myös jalka joka nurkassa oikein päin, ja se osaa ja jaksaa juosta. Toimiva, aika kilpailuhenkinen ja fiksu elukka, Korhonen analysoi tarkasti vuosi sitten.

– Kääntämätön korttihan se tässä vaiheessa on, mutta odottelen siitä kyllä aika hyvää kilpahevosta, Korhonen uskoi samassa IS Ravien haastattelussa.

Lue lisää: Sydämiä sulattanut raviprinssi kilpauran äärellä – ”Toimiva, kilpailuhenkinen ja fiksu”

Massimo Hoist ei omistajansa toiveista huolimatta kehittynyt yhtä nopeasti kuin emänsä.

– Ori edistyi ehkä alle odotusten. Se on ollut vähän myöhäisempi varsa. Olenkin sanonut, että Massimo on nuorena vieskerimäinen aika raskas hevonen, Korhonen huomauttaa.

Massimo Hoist alkoi kehittyä kovasti kesällä.

Hän viittaa kaikkien aikojen suomenhevoseen Vieskeriin, joka nousi otsikoihin vasta ikäluokkakisojen jälkeen 6-vuotiaana.

Korhonen uskoo, että Massimo Hoistin todellinen läpimurtokausi voisi koittaa ensi vuonna 4-vuotiskaudella.

– Sen pitäisi olla ensi vuonna aika hyvä, kun sitä on päästy vielä yksi talvi rauhassa treenaamaan, Korhonen olettaa.

Omistajan lausunto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Massimo Hoist olisi vailla mahdollisuuksia syksyn suurien setelien jaossa.

– Ori alkoi kehittyä aika hyvin kesällä. Sillä on näyttänyt olevan vähän emänsä veroista yritystä ja kilpailupäätä.

Ensimmäisen ison mahdollisuutensa Massimo Hoist missasi viime kuussa Oulu Expressissä. Se putosi karsintaerässä kärkipaikalta kolmanneksi.

Vaikka Massimo Hoist selvisi loppukilpailuun, sitä ei starttiviivalla nähty.

– Sanoin heti karsinnan jälkeen, että hevonen jätetään pois finaalista. Se ei ollut parhaimmillaan, vaan painoi vähän kovalla radalla sisälle päin loppukurvissa.

Massimo Hoist on sijoittunut kaikissa kahdeksassa kilpailussaan kolmen parhaan joukkoon. Se on voittanut viidesti.

– Eläinlääkäri Antero Tupamäki hoiti juoksun jälkeen Massimo Hoistia, ja kun päälle tulivat lääkkeiden varoajatkin, finaalissa kilpaileminen ei olisi ollut edes mahdollista.

Korhonen korostaa, ettei hänen hevosensa ollut varsinaisesti loukkaantunut mistään kohdasta.

– Massimo oli ollut koko ajan terve, mutta sai Oulun karsintalähdön jälkeen ensimmäisen kerran pientä hoitoa. Se olikin täysin oikea ratkaisu, sillä hevonen oli mainio Kriteriumin karsinnassa. Vastassa oli nimimiesten hevosia, ja Massimo joutui kirimään aika kaukaa.

Massimo Hoist kiri Kriterium karsinnassa helppoon voittoon.

Massimo Hoistin tallikaveri Callela Nelson ei ole Korhosen oma kasvatti. Hän osti sen ystävältään Hannu Nivolalta suunnilleen samoihin aikoihin, kun haki Massimo Hoistin kotiinsa tämän siittolasta kaksi vuotta sitten.

Venice on viettänyt koko siitosuransa Nivoloiden omistamalla Kallelan Oriasemalla Uudessakaupungissa.

– Kun olin Nivolan luona, hän kertoi, ettei laita Nelsonia varsahuutokauppaan ja tarjosi sitä minulle. Vastasin, että minulla oli jo ihan tarpeeksi hevosia, mutta sanoin, että voin ottaa varsan kuitenkin autoon ja opettaa sen meillä.

– Jonkun ajan päästä soitin Hannulle ja pyysin lähettämään laskun Nelsonista, Korhonen sanoo ja naurahtaa päälle.

Korhonen kertoo, että myöhemmin Callela Nelsonin jaloista löytyi irtopalat, jotka piti operoida.

– Kun mainitsin irtopaloista Nivolalle, hän sanoi, että sain ne kaupanpäälle.

– Irtopalaleikkaus vähän viivästytti Nelsonin kehitystä. Vein sen viime keväänä muutamiksi kuukausiksi Joni-Petteri Irrin valmennukseen Sastamalaan, ja samalla eläinlääkärit Kimmo Elfving ja Riina Rekilä hoitivat sitä. Tuo jakso auttoi paljon Nelsonia.

Omistaja uskoo, että Callela Nelson on huippuiskussa kauden tärkeimmällä hetkellä. Ruuna sijoittui ennen Krtiterium-karsintaa kolmanneksi Oulu Expressissä.

– Ohjastaja Mika Forss meinasi, että Nelson olisi laittanut Corazon Combon tosi ahtaalle karsintalähdössä, jos olisi päässyt kirimään vapaasti.

Callela Nelson tuli Kriterium-karsinnassa ikäluokan ykkösravurin Corazon Combon perässä pussissa maaliin.

– Massimolla on kaksikosta ehkä enemmän luokkaa, mutta tällä hetkellä hevosillamme ei ole isoa eroa. Nelson on tosi nopea ja voi olla vaikka ennen Massimoa maalissa. Juoksunkulku merkitsee niiden välillä varmasti paljon.

Forss ajaa finaalissa Massimo Hoistia, ja Callela Nelsonin kärryille hyppää Jukka Torvinen.

Jalat maassa kulkeva Korhonen ei maalaile pilvilinnoja ennen Kriteriumia.

– Vastassamme on tosi kovia hevosia. Jos vaikka toinen hevosistamme olisi kolmen parhaan joukossa, se olisi hyvä saavutus.

Callela Nelson on omistajansa mielestä tasaväkinen Massimo Hoistin kanssa lauantaina.

Vaikka voittoa ei lauantaina tulisi, Korhosen talli saa uusia mahdollisuuksia heti seuraavina syksyinä.

Massimo Hoistin 2-vuotias sisko Verona Hoist on omistajansa mukaan hiukan varhaiskypsempi kuin veljensä.

– Verona juoksi jo koelähdön, jossa lopetti helposti 18-vauhtia. Se saattaa kilpailla tänä syksynä esimerkiksi Kasvattajakruunussa.

Venicellä on myös 1-vuotias tammavarsa Fabiana Hoist. Se on nyt kantavana Friendly Bourbonista, josta loi edellisen varsansa.

– Verona ja Fabiana ovat Massimon tavoin lunkeja hevosia ja ihan eriluonteisia kuin kipakka emänsä. Veniceltä piti joka aamu kysyä, että millä päällä se on.

Venice voitti 2- ja 3-vuotiaana uransa 11 ensimmäistä kilpailua. Kriteriumiin tamma ei osallistunut, koska omistaja ei halunnut kilpailuttaa sitä vielä oriita vastaan kivikovassa lähdössä.

Ensimmäisen tappionsa Venice koki vasta 3-vuotiskauden päätöskilpailussa Kymenlaakso-ajossa, jossa jäi toiseksi. Derbyssä se sijoittui toiseksi.

Supertamman perillisillä on kolossimaiset saappaat täytettävänään.