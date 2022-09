Olli Koivunen ihaili vuosia sitten raviaakkosia opetellutta varsaa – pääsee nyt sattuman kautta samalla hevosella jättipottijahtiin

Valmentajan ajokielto tarjoaa nuorelle ohjastajavirtuoosille huippuhetken uskomattoman Dusktodawn Boogien kärryillä.

Raviohjastajien huipulle viime vuosina murtautunut Olli Koivunen, 26, saa lauantaina kunniatehtävän Lappeenrannassa.

Turkulainen pääsee ajamaan tämän hetken kuuminta suomalaisravuria Dusktodawn Boogieta ravien päälähdössä Villinmiehen Tammakilvassa.

Hurjaa tammaa ei ole ajanut koskaan kukaan muu kuin sen valmentaja Kenneth Danielsen, jonka perhe myös omistaa hevosen.

Danielsen on lauantaina ajokiellossa, koska hän käski hevostaan liian ronskisti kolmen viikon takaisessa Derby-voitossaan.

Monen nuoren kuskin vatsassa voisi olla perhosparvi ennen moista tuurausta. Koivunen vakuuttaa, ettei häntä jännitä.

– Ohjastajan pitää olla samalla lailla valmiina ja pyrkiä tekemään kaikki oikein, oli kyseessä Elitloppet-finaali tai Porin lounasravilähtö, Koivunen kuvailee.

Koivusella on myös pieni ”kotikenttäetu”. Hän on tuntenut norjalaisen Danielsenin monta vuotta ja lainakuskannut tämän hevosia kilpailuissa ennenkin.

Kenneth Danielsenin ja Päivi Pihlgrenin perheen omistama Dusktodawn Boogie on Suomen kuumin ravuri tällä hetkellä.

Lisäksi Koivunen on seurannut Dusktodawn Boogien otteita hyvin tarkasti sen ensimmäisistä kilpailuista asti.

– Olen tuntenut Kennethin oikeastaan siitä lähtien, kun hän muutti Norjasta Lietoon ja olemme tehneet pitkään yhteistyötä. Olen ajanut hänen hevosiaan, ja usein on pärjättykin, kun ne ovat olleet kunnossa.

Isänsä Harrin suurtallilla Metsämäen raviradalla päivät hevosia valmentava Koivunen muistaa kuin eilisen, kun näki ensimmäisen kerran Dusktodawn Boogien kolme vuotta sitten.

– Kenneth kävi Metsämäessä treenaamassa tammaa, kun se oli yksivuotias. Minulla on siitä vielä videokuvaakin, hän kertoo.

” Katsoin heti, että mikäs varsa tuo on. Se oli komearakenteinen ja sillä oli hieno tyyli juosta.

Dusktodawn Boogie teki Koivuseen jo silloin suuren vaikutuksen.

– Silloin ei voinut tietenkään tietää, että Dusktodawn Boogie kehittyy näin mahdottomaksi hevoseksi. Sen kuitenkin arvasi, että tavallista parempi siitä tulee, Koivunen sanoo.

Eräänlainen ympyrä sulkeutuu nyt kolme vuotta myöhemmin. Koivunen istuu lauantaina Dusktodawn Boogien kyydissä, ja Danielsen ihailee sivusta.

Pääsy superhevosen ohjiin 42 000 euron arvoisen ykköspalkinnon lähdössä selvisi Koivuselle samana iltana, kun karsintalähdöt ravattiin viime viikon tiistaina.

– Kenneth soitti, kun ajoin Lappeenrannasta kotiin. Hän kysyi, että voisinko ajaa Dusktodawn Boogieta loppukilpailuissa. Vastasin, että kyllähän se sopii, ja asia oli nopeasti käsitelty.

Olli Koivunen ei empinyt, kun hänelle tarjottiin superhevosen ohjia.

Danielsen ajoi finaaliin myös Dusktodawn Boogien lahjakkaan tallikaverin Speedy Norwegianin. Sitä ohjastaa lauantaina Hannu Torvinen.

Jos ohjastuksesta sopiminen kävi sukkelasti, pitkiä jaaritteluita Koivunen ja Danielsen eivät käy myöskään etukäteen itse kilpailusta.

– Kenneth hoitaa oman hommansa eli valmentamisen ja minä omani.

– En halua paljastaa taktiikkaani ja puhua siitä. Sen voin kuitenkin sanoa, ettei Dusktodawn Boogien tarvitse määrätynlaista juoksua, vaan se pystyy pärjäämään monella eri tavalla.

” Tamman vahvuudeksi voi sanoa sen, ettei sillä ole ilmaantunut vielä heikkouksia.

Koivunen sanoo, että ohjastajan vaikutus lopputulokseen on sitä pienempi mitä parempi hevonen on.

– Tällaisella huippuhevosella kuskin merkitys on vain noin viisi prosenttia. Prosentti kasvaa sitä mukaa, mitä huonompi ja vaikeampi hevonen on.

– Dusktodawn Boogieta on aika helppo lähteä ajamaan. Se on helppo, järkevä, ravivarma ja vahva. Vahvuus on sen isoin valtti, kuten Derbyssäkin nähtiin, mutta tamman vahvuudeksi voi sanoa myös sen, ettei sillä ole ilmaantunut vielä heikkouksia, Koivunen analysoi.

Olli Koivunen on ajanut jo lähes 1200 voittoa.

Koivunen pitää 4-vuotiasta tammaa jopa Suomen parhaana hevosena. Se teki jo viime talvena huimia juoksuja Pariisin ravipyhätössä Vincennesissä, eikä sen meno ole ainakaan laantunut kauden edetessä.

– Dusktodawn Boogie on tehnyt jatkuvasti suuren vaikutuksen, ja monesti olen joutunut katselemaan sen takakaviota kilpailuissa. Se on näyttänyt olevansa Euroopan paras 4-vuotias tamma. Dusktodawn Boogie on ollut jo jonkin aikaa paras Suomessa kilpaileva hevonen, Koivunen täräyttää.

Voiko näiden ylisanojen jälkeen hävitä?

Koivunen kertoo, ettei hän ajattele tappiota etukäteen, vaan keskittyy voittamaan. Takki auki ohjastaja ei kuitenkaan länsirannikolta Kaakkois-Suomeen ajele.

– Uskon, että Dusktodawn Boogie, Velvet Gold ja Magic Madonna ovat ne kolme hevosta, jotka ratkaisevat voiton kohtalon.

Dusktodawn Boogie (3) rutisti Derbyssä voittoon ennen uloimpana kirinyttä Velvet Goldia. Tammat iskevät uudelleen yhteen lauantaina Lappeenrannassa.

– Minulle aika jännää, että olen kerran ajanut ja voittanut Magic Madonnalla ja voittanut useamman kerran Velvet Goldin emällä Velvet Girlillä, Koivunen mainitsee.

Villinmiehen Tammakilvan turkulaisvirtuoosi on korkannut kolme vuotta sitten BWT Divinella.

– BWT Divinen kanssa kaikki meni nappiin. Se oli ihan erityyppinen hevonen kuin Dusktodawn Boogie ja onnistui saamaan tarvitsemansa tarkan juoksun, jonka jälkeen kiri viiden sentin voittoon.

Kolme syksyä sitten Koivusen voitto oli yllätys. Tänä syksynä hänen tappionsa olisi yllätys.