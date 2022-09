Parvelan Retu koki shokkitappion – väsymätön Vixeli hurjasteli PM-ehdokkaaksi

Isokengässä syntyi huima tulos.

Vixeli ei ole koskaan urallaan ravannut 2100 metrin ryhmäajossa kovempaa kuin keskiviikkona. Arkistokuva on Seinäjoen Kuninkuusraveista 2021.

Suomi saa kovan joukkueen kylmäveristen PM-ajoon 2,5 viikon kuluttua. Ravikuningas Evartin osallistumisesta ei ole varmaa tietoa vielä, mutta Parvelan Retun on jo aiemmin ilmoitettu tähtäävän Turkuun ja keskiviikkona Vixeli nousi yhdeksi kisan kuumista nimistä. Se nitisti Parvelan Retun kiritaistossa Vermossa ja aiheutti tälle kauden kuudennen tappion.

Ja millä suorituksella! Kilometriaika 21,3a/2120 metriä johtavan rinnalta juostuna on todella kuivaa tuohta syyskuiseen arki-iltaan. Aatsin kesähelteillä ravaama SE-aika on vain puoli sekuntia parempi.

Vixelin ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen ei uskonut ennakkoon, että Parvelan Retu olisi ollut lyötävissä.

– Etukäteen ajateltuna minulle oli selvää, että käytännössä kakkostilasta ajetaan. Ori kuitenkin teki yhden parhaista juoksuistaan.

Parvelan Retu joutui töihin jo alkumatkalla ja pääsi kärkipaikalle vasta 21-vauhtisen ensimmäisen kilometrin täyttyessä. Tempo painoi jaloissa lopussa.

Perttusen toiveet nousivat, kun matkavauhti oli tuimaa. Ohjastaja ei halunnut antaa ennakkosuosikille tilaisuutta hengähtää enää.

– Kun kuulin väliajat, ajattelin että tänään meillä voisi olla paikka onnistua Parvelan Retua vastaan. Yritettiin sitten pitää vauhti mahdollisimman kovana maaliin saakka.

Perttusen mukaan Vixeli otti Forssan kuninkuusravien rajun rypistyksen oikealla tavalla.

– Se väsyi silloin kolmella kilometrillä aika lailla, mutta meni loppujen lopuksi eteenpäin siitä. Hyvä hevonen tuli vielä paremmaksi, kun joutui tekemään niin paljon töitä.

Niukasti kakkoseksi jääneen Parvelan Retun valmentajan Petri Laineen suunnitelman mukaan hänen suojattinsa kausi päättyy Turun PM-ajoon. Jos suunnitelmaan ei tule muutosta, sitä ennen ori starttaa vielä Erilo-juoksussa Teivossa 1,5 viikon kuluttua.

Outokumpulaisen Ari Karttusen omistama ja valmentama Myrskyri oli toissa vuoden voitokkaimpia ravureita Suomessa. 26 kilpailusta tuli 13 ykköstilaa. Sen jälkeen on ollut merkittävästi hiljaisempaa, mutta nyt näyttää taas hyvältä. Hevonen esitteli huippukuntoa ja voitti T65-lähdön vakuuttavasti. 1620 metrin ryhmäajo taittui kilometriaikaan 23,1.

Letkeästi askeltanut Myrskyri joutui aloittamaan lähes lämminverivauhtia keulapaikalla. Rinnalle kiihdyttänyt Kleppe Spödå venytti avauksen 19-vauhtiseksi.

– Kun hevonen on huippukunnossa, se lähtee omasta halustaan kovaa, kuten Myrskyri tänään. Piti ottaa jopa kiinni alussa, ettei se seuraa lähtöauton puomia liian pitkään, ohjastaja Henri Bollström kuvaili.

Alussa haastanut Kleppe Spödå kiritti Myrskyriä parhaiten myös lopussa. Bollströmin mukaan voittajahevosella oli varaa hieman laiskotellakin lopussa.

– Tuntui että voimia on paljon, mutta ruuna ei silti lähtenyt tekemään irtiottoa. 50 metriä jäljellä kun avasin Myrskyriltä korvat, sitten se sukelsi oikein kovaa maaliin.

Myrskyri on löytänyt taas voittosävelen. (arkistokuva)

Lämminveristen 4-vuotistähdessä BWT Gazeau jatkoi siitä, mihin Derbyssä 2,5 viikkoa sitten jäi. Se venyi kauden pääkilpailussa mahtavasti neljänneksi ja palasi keskiviikkona voittokantaan, kun ikäluokan kirkkaimmat tähdet eivät olleet vastassa.

Hannu-Pekka Korven valmentama ja Antti Teivaisen ohjastama ruuna iski voitokkaaseen kiriinsä vetotöistä huolehtineen Planbeen takaa loppusuoralle käännyttäessä.

– Koitettiin ladata lähtöön, mutta painetta tuli ulkopuolelta eikä pystytty vastaamaan. Sen jälkeen tyydyttiin paikkaan johtavan takana. Hevonen oli hyvän tuntuinen koko matkan ajan, Teivainen sanoi.

BWT Gazeau on noussut nopeasti ikäluokkalähtöjen menestyjäksi. Vielä ennen Derbyn karsintalähdön voittoa siitä ei tiedetty paljoa. Ohjastajan mukaan kovat kilpailut ovat kehittäneet ruunaa.

– Tämä on myös tosi järkevä hevonen, se ei pullaa eikä paina ja tekee töitä oikeissa kohdissa. Toivotaan että kehitys jatkuu, niin hyvä tulee.

Enintään 75 000 euroa tienanneiden lämminveristen kisassa Full Picture onnistui livahtamaan harvinaisesti keulaan ja sai rauhoittaa vauhtia matkalla, minkä jälkeen se ei ollut yllätettävissä lopussa.

– Hevonen on aina ollut pystyvä ja hyväkapasiteettinen. Nyt se on rauhoittunut paljon ja laukkoja ei tule enää niin paljoa kuin nuorempana, ohjastaja-valmentaja Pekka Korpi sanoi.

Samalla myös nopeutta lähtöauton takana on tullut lisää.

– Aina ruuna on lähtenyt kovaa, mutta askellaji on muuttunut herkästi vääräksi. Nyt hevonen on tosi varman tuntuinen.

Matkalla nähtiin pientä hapuilua, kun hevonen säikähti Korven mukaan omaa varjoaan ja teki ylimääräisen mutkan takasuoralla.

– Ajattelin jo, että siihen tämä meni. Ruuna kuitenkin jatkoi ravia ja sen jälkeen kaikki meni hyvin.

Daddy Boy jatkoi kärkipaikalla juosseiden voittajien sarjaa ja oli illan nopein kilometriajalla 12,3a/1620 metriä. Ville Tonttila ohjasti Jaakko Salmisen valmentamaa ruunaa, jonka ykköstila oli iso yllätys. Avojaloin kirmannut hevonen kesti kiivaan matkavauhdin hienosti.

– Ohjeet oli, että yritetään keulaan, mistä hevonen on selvästi parempi. Se tuntui tosi makealta jo lämmityksessä. Meille oli ihan hyvä että mentiin kovaa, Daddy Boy pysyi virkeänä kun vastustaja prässäsi rinnalla, Tonttila kertoi.

Janne Korven lahjakas suojatti Where Is My Mind oli päivän ylivoimaisimpia voittajia. Myös se juoksi piikkipaikalla.

– Hevonen otti hiukan kuumaa kun lähtö uusittiin, mutta saatiinpa harjoitella volttilähtöä. Ajoitus ei onnistunut nappiin toisellakaan yrittämällä, mutta sen jälkeen ei ollut minkäänlaisia ongelmia.

Korven mukaan hevosella on kapasiteettia nousta sarjoissaan. Derbyn karsintalähtö meni vihkoon, kun ruuna kilpaili piilevästi sairaana.

T65-rivin ankkuroi niin ikään keulassa ravannut Cocktail Cake. Jukka Torvinen ohjasti Harri Koivusen valmentamaa ruunaa. Ennakkoluuloton taktiikka pelisuosikki Peggy Gouta vastaan kantoi hedelmää.

Oikea T65-rivi

T65-1: 4 Myrskyri

T65-2: 2 Where Is My Mind

T65-3: 2 Full Picture

T65-4: 3 Daddy Boy

T65-5: 1 BWT Gazeau

T65-6: 4 Cocktail Cake

Kuusi oikein tuloksille: 3173,89 euroa

Viisi oikein: 76,37 e