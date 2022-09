Yllätysten ilta Kriteriumin karsinnoissa – "En olisi ikinä uskonut"

Lämminveristen puolella nähtiin yllätysvoittaja peräti neljässä karsinnassa.

Teivossa ajettiin yhdet vuoden odotetuimmista raveista tiistaina, kun 3-vuotiaat lämminveriset ja 4-vuotiaat suomenhevoset kamppailivat paikoista ikäluokan ykköskilpailun eli Kriteriumin finaaliin.

Poisjääntien myötä 58 lämminveristä ja 24 suomenhevosta tavoittelivat paikkaa auringosta. Lämminveristen puolella oli kuusi karsintaa ja suomenhevosissa kaksi.

Ikäluokkalähtöjen karsinnat ovat usein suosikkien voittokulkua, mutta Teivon syysillassa oli eri ääni kellossa.

Ensimmäinen yllätysvoittaja nähtiin toisessa karsinnassa. Suosikkikaksikko El Kickoff ja Halley Wania ottivat loppusuoralla tiukasti yhteen, mutta viimeisen sanan sanoi hevonen, joka löi lähes kaikki ällikällä.

Kenneth Danielsen kiidätti jättiyllättäjä Everlasting Boogien kuin puskista maalilinjalla ykköseksi ennen Halley Waniaa.

– En olisi ikinä uskonut tähän. Juoksu onnistui hyvin, mutta viimeisessä kurvissa hevonen tuntui jo vähän väsyneeltä, enkä varsinkaan siinä vaiheessa uskonut kärkikaksikon lyömiseen. Ruuna lähti kuitenkin kirimään innokkaasti, kun käänsin vapaalle radalle. Tämä on viime aikoina kehittynyt valtavasti, Danielsen sanoi vasta viidennen kerran kilpailleesta valmennettavastaan.

Vain 1 600 euron voittosummalla kisaan lähtenyt Everlasting Boogie oli koko karsintojen toiseksi vähiten tienannein. Ruunan voitto oli varmasti yksi kaikkien aikojen suurimmista yllätyksistä Kriteriumin karsinnoissa. Totopommin suuruutta kuvaa peliprosentti 0,2.

Danielsenin syksy on ollut hieno, sillä Everlasting Boogien vuotta vanhempi isosisko Dusktodawn Boogie voitti pari viikkoa sitten Derbyn ja tamma on suosikki myös Villinmiehen Tammakilvassa tulevana lauantaina.

– Ei voi olla kuin kiitollinen, Danielsen totesi.

Heti seuraavassa karsinnassa yllättäjä Trailblazer kiri Iikka Nurmosen kannustamana ykköseksi ennen Sands Gangsteria. Suosikkikaksikko Blackbeard ja Iron Danger menettivät pelinsä laukkojen vuoksi.

Kahden kuukauden tauolta palanneelle Trailblazerille voitto oli uran ensimmäinen.

– Oli tämä pikkuyllätys. Aina on kehuttu tätä hevosta, mutta ei se ole vielä tällä kaudella pystynyt näyttämään mihin on uskottu. Olisi voitettu varmemminkin, mutta vähän tämä haparoi loppusuoralla, Nurmonen sanoi Juuso Holttisen valmennettavasta.

Yllätysten sarjaa jatkoi Emma Väreen ohjastama ja valmentama Yuvarajah, joka kiri loppumetreillä ykköseksi ennen Phantom Operaa.

– Todella hienot fiilikset. Ajattelin, että jos finaaliin päästään, niin kaiken pitää onnistua. Tämä on petrannut viime startteihin ja saanut kroppaa paremmin haltuun. Jaksoa sillä on ollut aina, Väre sanoi.

Yuvarajahin omistaa 50 osuuden iso kimppatalli.

– Nyt on varmasti iloisia ihmisiä ympäri Suomen, sen kuuli jo loppusuoralla, Väre iloitsi.

Viidennessä karsinnassa nähtiin, ehkä jo enää vähemmän yllättäen, yllätysvoittaja.

Crepe Match leiskautti johtavan takaa ykköseksi ennen keulassa juossutta suosikki Ava Di Alessiaa.

– Omalla tavallaan voitto oli yllätys, omalla tavallaan ei. Kyvyt ovat aina olleet tiedossa. Eihän sitä ikinä voi tietää miten käy, kun vastus kovenee näin paljon. Juoksunkulku meni juuri niin kuin suunniteltiin. Heti loppusuoralla tunsi, että tullaan Ava Di Alessiasta ohi, oria ajanut Olli Koivunen sanoi.

Crepe Match kilpaili ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Valmentaja Harri Koivunen oli testannut balanssin sopivuutta kotioloissa.

– Harri ajoi kevyen testihiitin viime viikolla ja sanoi, ettei tällä kyllä häviä. Se mikä kokemus hänellä on, niin aika hyvin tietää. Heti tuossa pruuvissa, kun ajoi vähän kovempaa, niin tuli wau-olo, Koivunen sanoi.

Suinkaan kaikissa karsinnoissa ei nähty yllätysvoittajaa, sillä suosikit Corazon Combo ja Massimo Hoist olivat omaa luokkaansa ensimmäisessä ja viimeisessä karsinnassa.

Ikäluokan ykköstykki ja Kriteriumin suurin ennakkosuosikki Corazon Combo haki alkumatkalla keulapaikan hallintaansa, eikä ollut lopussa yllätettävissä. Callela Nelson seurasi johtavan takaa toiseksi.

Lähes 200 000 euroa tienannut Corazon Combo on juossut 17 kertaa, joissa on kokenut tappion vain kahdesti, molempien E3-matkojen finaalissa. Kaikissa 15 Suomen startissaan Pekka Korven suojatti on poistunut varikkoalueelle seremoniaringin kautta.

– Kaikki oli helppoa tänään. Aina se vähän yllättää, mutta kyllä tämän kanssa on ollut odotuksiakin, Korpi totesi hevosen menestyskulusta.

Massimo Hoist kiri eleettömästi ykköseksi, vaikka juoksi matkalla kaukana kärjestä. Carla Combo taipui viimeisenä ja nappasi toisen finaalipaikan.

– Kelit viilenee ja tänäänkin on huomattu, ettei hevoset kestä enää alussa, eikä matkalla mitään kovia spurtteja. Sen takia otettiin tuollainen taktiikka. Tunnelmat nousivat matkan edetessä, kun vauhti oli ihan sopivaa. Tämä on ihan oikea hevonen, vaikka on vielä vähän keskeneräinen. Koko ajan oli tosi paljon varaa, oria ajanut Mika Forss sanoi Jukka Hakkaraisen valmennettavasta.

Forssilla oli näkemys miksi karsinnoissa nähtiin niin paljon yllätyksiä.

– Monella varsalla on ajettu kymmenkunta starttia kesän aikana ja se näkyy, ettei kaikki ole enää niin tuoreita ja se mahdollistaa, että uutta väriä tulee.

Huipputamma Venicen poika Massimo Hoist jyräsi väkevästi ykköseksi.

Suomenhevosten puolella molemmat karsintavoitot menivät suosikeille, mutta illan teeman mukaisesti kakkossijoilla oli isot yllättäjät.

Ensimmäisessä karsinnassa Lipassi oli ylivoimainen koko matkan johdon jälkeen. Lähdön vähiten pelatuin Dalton Buugi yllätti toisella sijallaan. Muut finalistit ovat Huikero, Topin Muisto, Harjan Coria ja Kojolan Costi.

Lipassin omistaja, ohjastaja ja valmentaja Heikki Hoffrenilla on verrattaen todella vähän startteja, mutta voittoprosentit ovat kovat.

- Ajaa en varmaan osaa. Hyvällä on helppo päästää. Valmennuspuolella tulee oltua liiankin suorituskeskeinen ja se on vähän huonokin piirre, Hoffren totesi pieniin starttimääriin viitaten.

Hoffren sanoi myös, ettei ole päättänyt ajaako finaalissa itse Lipassia.

Lipassi karkasi Teivon loppusuoralla suvereeniin karsintavoittoon.

Toisessa suomenhevosten karsinnassa Hentun Liisa runnoi vahvasti voittoon. Suurimmat jännityksen paikat olivat hieman ennen maalia, kun tamman ravi meinasi kadota viimeisellä 50 metrillä.

– Tamma on pikkusen sellainen, kun luulee homman olevan ohi. Se on kuitenkin varsa vielä. Hentun Liisan osaomistaja, ohjastaja ja valmentaja Teemu Okkolin sanoi.

Edellisen kerran tamma on voittanut suomenhevosten Kriteriumin 17 vuotta sitten.

Ensimmäisen karsinnan tavoin myös toisessa yllättäjä kipusi toiseksi, kun Huisi Hippu kuittasi kakkoseksi. Muut finalistit ovat Rekilammen Sauli, Landen Iita, Laurilan Jokeri ja N.P. Onni.

Finaalit ajetaan lauantaina 1.10. Lämminveristen voittaja kuittaa 90 000 euron potin. Suomenhevosten puolella ykköspalkinto on 46 000 euroa.

Toto65-rivi, Teivo 20.9:

1. 7 Everlasting Boogie

2. 5 Trailblazer

3. 10 Yuvarajah

4. 1 Crepe Match

5. 8 Massimo Hoist

6. 3 Let's Get It Up

Kuusi oikein: ei täysosumia

Viisi oikein: 534,46 euroa