”Suomen aliarvostetuin” ja norjalainen vauhtikuula ovat kotiradan treenarin toivot T75:ssä

Farzad Boko haastaa lauantaina parhaat lämminveriset, Kleppe Spödå suomenhevostammat. Ja valmentaja Antti Ala-Rantala nauttii lyhyestä ajomatkasta raveihin.

Farzad Boko on Antti Ala-Rantalan tallin lämminveritähti.

Ahkerasti Suomessa ja Ruotsissa valmennettavillaan kilpailevalle Antti Ala-Rantalalle maistuu, että lauantain T75-ravit juostaan kotiradalla Seinäjoella. Matka tallilta kilpailupaikalle lasketaan vain kymmenissä kilometreissä.

Edellisen viikonlopun molemmin puolin kauhavalainen sai niellä maileja senkin edestä. Seitsemän päivän saldo oli peräti 4 300 kilometriä tien päällä.

Epäonniset yhteensattumat alkoivat, kun kolme hevosta piti jättää ja majoittaa Ruotsiin, koska eläinlääkärin kanssa ei saatu eläinten asiakirjoja kuntoon ajoissa. Ala-Rantala joutui siis palaamaan Ruotsista kotiin ilman hevosia.

– Oli aika kova viikonloppu. Käytiin välissä lauantaina Tornion T75-raveissa, mistä oltiin yhdeltä yöllä takaisin. Ja sitten seuraavana aamuna pompittiin kuudelta ylös ja lähdettiin hakemaan hevosia Ruotsin puolelta. Kuinka ollakaan, paluumatkalla ei keretty laivaan ja piti lähteä vetämään yläkautta 850 kilometrin siivu kotiin, Ala-Rantala päivittelee.

Ei siis ihme, että maanantaisella kilpailumatkalla Ouluun repsikka hoiti rattihommat ja vastuuvalmentaja veteli välillä hirsiä kuljetusauton takapenkillä.

Ensi lauantain kotikisoihin Ala-Rantala kuljettaa peräti kahdeksan hevosen joukkueen. Kaikki starttaavat yllättäjän roolissa, mutta parista suojatistaan ohjastaja-valmentaja antaa T75-pelaajille pienen varoituksen sanan.

Farzad Bokoa on jo ehditty tituleerata maan aliarvostetuimmaksi hevoseksi. Ruuna pärjää jatkuvasti kovissa porukoissa, mutta ei juuri koskaan nauti tipsinikkareiden kuumotuksista tai vedonlyöjien suosiosta. Seinäjoella lämminveristen avoimessa lähdössä se kohtaa Next Directionin ja kumppanit.

Farzad Bokon tilipussi tältä kaudelta näyttää jo 53 000 euroa. Sillä ollaan ylivertaisessa johdossa 10-vuotiaiden lämminveristen epävirallisella tienestilistalla Suomessa. Esimerkiksi sellaiset kovat ikätoverit kuin Minto’s Don Juan, Ice Wine tai lauantaina vastassa oleva Thai Profit eivät pääse edes lähelle.

– Farzad Boko on ollut mahtilyönnissä jo pitkään. Nyt saatiin hyvä lähtöpaikka pitkästä aikaa ja ainakin näin ennakkoon ajattelen, että taktiikkana on yrittää ajaa Next Directionin perästä. Toivotaan, että sieltä tulee lopussa tilaa. Ruuna tuntuu meidän tallin parhaalta saumalta näissä raveissa.

Viime vuosi oli Antti Ala-Rantalan valmentajanuran paras hevosten palkintorahoissa mitattuna, ja tästä vuodesta on tulossa yhtä hyvä.

Norjassa syntyneen Kleppe Spödån menestys kylmäveristen avoimessa tammalähdössä olisi vielä suurempi järkytys toton pelaajille. Vastassa on muun muassa hallitseva ravikuningatar Suven Sametti.

Valmentaja ei lupaa menestystä, mutta varoittelee, että tamma on merkittävästi viime sijoituksiaan paremmassa iskussa.

– Hevonen treenaa nyt todella hyvin. Se voi olla nopeudellaan yllättävän vaarallinen, jos pääsee sopivista selistä kääntämään lopussa. Sisällä on lämminverivauhdit, kuten 16-vauhtisissa speed raceissa on nähty pari kertaa, Ala-Rantala sanoo.

Tammaa ohjastaa lauantaina Jani Peräsalo. Hän tuntee hevosen entuudestaan.

– Kleppe Spödå on tarkka juoksusta ja vaatii kuskilta malttia. Kun ravivarma hevonen pääsee niin kovaa, vaarana on, että kuski ajaa sillä herkästi liian lujaa liian pitkään. Selkäjuoksu pitää saada ja jos lyhyen kirin saa säästettyä loppuun, tamma spurttaa tulisesti, Ala-Rantala kertoo.

– En tiedä pärjääkö Kleppe noin kovassa porukassa lauantaina, mutta ainakin jossain sopivammassa lähdössä se kannattaa huomioida jatkossa.