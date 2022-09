Kääntyykö Euroopan mestarin kurssi? Tulevat kilpailut näyttävät uran suunnan

Valmentaja Christa Packalenin mukaan Stonecapes Queila ei tunnu siltä, että sen tili olisi täynnä vielä.

Stonecapes Queila on moninkertainen suurkilpailuvoittaja. Kuvassa valmentaja Christa Packalen (oik.) ja ohjastaja Hannu Torvinen juhlivat viime vuoden Killerin Eliitin ykköstilaa.

Mikä vaivaa Stonecapes Queilaa? Tammalähtöjen kestomenestyjä ja kolmen vuoden takainen 5-vuotiaiden Euroopan mestari on tahkonnut läpi kauden ilman voittoja. Tavaramerkiksi muodostuneesta rakettikiristä ei ole nähty selkeitä merkkejä pitkään aikaan.

Kesän kilpailut sujuivat erityisen vaatimattomasti. Seitsemän edellisen kilpailun jakso toi vain 1000 euron tienestit ja paras sijoitus oli neljäs.

– Eihän tilanne kieltämättä Queilalle tavanomaista ole. Suur-Hollolan jälkeen hevosesta löytyi hieman sanomista, mutta ei tamma sen jälkeenkään ole ollut semmoinen kuin pystyy, valmentaja Christa Packalen huokaa.

– Sen kun tietäisi, missä vika.

Umpisolmun purkaminen ei ole helppoa, koska Stonecapes Queila treenaa koko ajan positiivisesti ja sen terveystilanne on tutkitusti hyvä.

Toisin sanoen hevonen on jatkanut kilpailemista, koska ei ole löytynyt syytä, miksi ei jatkaisi.

– Sehän se on ihmetyttänytkin koko ajan, kun hevonen ei suorita kilpailuissa sinne päinkään miltä tuntuu kotona. Tutkittu ja etsitty vikaa kyllä on, paljonkin. Ei voi kuin toivoa, että jospa läpi uran voimia varastoon jättänyt laiskanpulskea hevonen menisi tiiviin starttailun myötä eteenpäin.

Packalenin mukaan viime viikolla Forssassa nähdyn suorituksen perusteella tunnelinpäässä saattaa pilkottaa valoa. Vaikka tamma jäi neljänneksi, se kiri pitkästä aikaa niin sanotusti juosten maaliin.

– Se ei ollut kova lähtö, mutta hevonen vaikutti aiempaa paremmalta. Toivotaan, että kunto ja huumoripuoli olisivat nousussa.

Onko kuitenkin pitänyt pohtia myös sitä mahdollisuutta, että ehkä kokeneen hevosen henkinen puoli ei ole enää yhtä vahva kuin fyysinen?

– Totta kai on. Jos homma jatkuu näin, että Queila ei pysty olemaan oma hyvä itsensä kilpailuissa, tammahevoselle on helppo ratkaisu siirtyä siitokseen ensi keväänä. Siellä on varmasti toinen hieno ura edessä. Mutta kun hevonen ei tunnu vielä sellaiselta, että sen tili olisi täysi, asiasta ei ole tehty päätöksiä. Talven kilpailut saavat näyttää.

Valmentajan äidin Susanna Packalenin omistama Stonecapes Queila on nyt 8-vuotias. Kuluva kilpailukausi on hevosen uran kuudes. Parhaat vuodet ovat tuoneet pyöreästi 100 000 euron tienestit ja yhteensä palkintosummaa on kasassa noin 260 000 euroa.

– Pitää muistaa, että Stonecapes Queila on juossut jatkuvasti tosi kovissa lähdöissä. Jossain kohtaa alkaa väkisinkin vaikuttaa, kun ikää karttuu, Christa Packalen sanoo.

Keskiviikon T65-lähdöstä valmentajalla ei ole suuria odotuksia, varsinkin kun arpa heitti ikäviin asemiin ulkoradalle. Antti Teivainen ohjastaa Stonecapes Queilaa ensimmäistä kertaa.

– Kokeillaan, josko uusi kuski piristäisi tammaa. Mutta vaikka viime suoritus antoi vähän merkkejä paremmasta, voitto yllättäisi ulkoradalta.

Tallin toiselta hevoselta Kiikku’s Trooperilta sen sijaan voi odottaa menestystä keskiviikkona. Hevonen on löytänyt hirmuvireen ja viihtyy pitkällä kolmen kilometrin matkalla.

– Koko uran ajan on kamppailtu sen kanssa, että Kiikku’s Trooper ei ole pärjännyt kuin vapaalta radalta. On ollut tosi kiva nähdä, että hevonen on nyt alkanut menestyä myös toisten takaa.

Mikä tilanteen on kääntänyt yhtäkkiä?

– Lisättiin hevosen varustukseen koko naaman peittävä maski. Ja oltiin todella tyhmiä, kun ei tajuttu kokeilla sitä aikaisemmin!

– Hevonen ei ole koskaan näyttänyt meille merkkejä, että pelkäisi naamalle lentävää hiekkaa, mutta ilmeisesti siitä oli kyse. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Kiikku’s Trooper kiri viime kilpailussaan Kouvolassa mallikkaasti kakkoseksi takajoukoista.

– Sen jälkeen hevosen jalkoja hoidettiin, ja ruuna tuntuu nyt vielä paljon paremmalta kuin ennen viime starttia. Normaalina ja ehjällä juoksulla sen pitäisi taistella kärkisijoista.