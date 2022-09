Suosikit eivät olleet yllätettävissä Villinmiehen Tammakilvan karsinnoissa

Lappeenrannassa karsittiin 4-vuotiaiden lämminveristen ja 5-vuotiaiden suomenhevosten finaaleihin.

Lämminveristen puolella kisan ylivoimainen ennakkosuosikki, tuore Derbyn sankari, Dusktodawn Boogie hoiti leiviskänsä suvereenilla tyylillä. Joukon hänniltä kierros jäljellä johtavan rinnalle kiertynyt tamma mankeloi ikäluokan kuningattaren elkein voittoon.

– Otin tarkoituksella alun varovasti, ettei vain satu mitään. Kaikki oli lopussa todella helppoa, Dusktodawn Boogien osaomistaja, ohjastaja ja valmentaja Kenneth Danielsen totesi radan voittajahaastattelussa.

Danielsen antoi voittajahaastattelussa tunnustusta myös muille ikäluokan 4-vuotiaille tammoille.

Hyvästä syystä, sillä niin hienoja voittajia nähtiin myös muissa karsinnoissa.

Velvet Gold oli ehtiä Derbyssä tykkikirin päätteeksi ohi Dusktodawn Boogiesta. Karsinnoissa niiden ei tarvinnut kohdata.

Timo Nurmoksen valmentama Velvet Gold haki keulapaikan varhaisessa vaiheessa ja suursuosikki voitti murskaavasti. Iikka Nurmosen ei tarvinnut tehdä rattailla elettäkään.

Derbyn ja karsinnan välisen ajan tamma on viettänyt Nurmosen tallissa Maaningalla.

– Annoin tamman mennä matkalla mitä se helposti kulki. Derbyssä jouduttiin lähtemään kasiradalta, nyt päästään paremmalle paikalle. Jospa se olisi meille apu, Nurmonen vastasi haastattelijan kysymykseen miten Dusktodawn Boogie on kukistettavissa.

Mas For You oli omassa karsinnassa Velvet Goldin tavoin keulapaikalla koko matkan kuin lentoon lähdössä ja irrotti 11,0-vauhtisessa lopetuksessa helppoon voittoon.

– Tasan kaksi vuotta sitten ostettiin tämä Ypäjän huutokaupasta. Hieno matka on ollut, eikä ole päivääkään tarvinnut katua. Tämä ei ole tehnyt varmaan yhtään huonoa juoksua elämässään, aina se tekee kaikkensa, tamman valmentaja Tanja Goman-Nieminen kehui silmäteräänsä.

Magic Madonna oli viimeisessä karsinnassa kahden edellisen voittajan tavoin keulapaikalta täysin vailla vastusta.

Pekka Korven suojatti noteerasi karsintojen selkeästi kovimman voittotuloksen 13,0a/2100 metriä ja pääsi valitsemaan ensimmäisenä lähtöradan finaaliin.

– Ihan tarkoituksellakin ajettiin reipasta, lähtöpaikoilla on niin iso merkitys. Jotenkin tuntui, että nyt se oli terävämpi kuin Derbyssä. Toki tämä matkakin (2100 metriä) sopii paremmin kuin 2600 metriä, Korpi sanoi.

Jokainen karsintavoittaja oli lähtönsä suosikki.

Lämminveristen Villinmiehen Tammakilpa 2022: (suluissa hevosen valmentaja)

1. Magic Madonna (Pekka Korpi)

2. Velvet Gold (Timo Nurmos)

3. Dusktodawn Boogie (Kenneth Danielsen)

4. Speedy Norwegian (Kenneth Danielsen)

5. Groove's Pansy Poof (Jouni Hillbom)

6. Amille Annabel (Tapio Perttunen)

7. Anna K. Garden (Harri Koivunen)

8. Nemea Kaka (Tapio Perttunen)

9. Mas For You (Tanja Goman-Nieminen)

10. Cream Candy (Emma Väre)

11. Alma Cotter (Timo Korvenheimo)

12. Rivercapes Way (Jukka-Pekka Kauhanen)

Suomenhevostammojen puolelle ilmoitettiin niin paljon hevosia, että karsintoja ajettiin lämminveristen tavoin neljä. Edellisen kerran näin monta karsintaa oli 18 vuotta sitten.

Jos lämminveristen puolella juhlivat suosikit, niin sama kaiku kavioiden oli myös suomenhevosissa

Kovimman voittoajan noteerasi tuloksen 28,5ake noteerannut Brenna, joka Iikka Nurmosen naruttelemana runnoi johtavan rinnalta tyylikkäästi ykköseksi.

– Tämän kanssa on tehty töitä varsasta asti ja tähän kisaan on tähdätty. Tosi mahtavalta tuntuu nyt. Tämä on varmistunut ja saanut vuoden aikana nopeutta lisää, tamman valmentaja Ilkka Hoffren iloitsi.

Muut suomenhevosten karsintavoittajat tulivat keulapaikalta. Ikäluokan ylivoimainen rahakuningatar Sarikan näytti olevan jo hankaluuksissa alkulaukkansa hienosti paikanneen Lurauksen kanssa, mutta kontrasi reippaassa 24,5-vauhtisessa päätöspuolikkaalla uudestaan ykköseksi.

– Luraus tuli tosi kovaa viimeisellä takasuoralla ja pääsi jonkun verran ohikin. Maaliin oli kuitenkin vielä matkaa ja luotin hevoseen, että siellä on vielä voimia jäljellä. Tämä todennäköisesti petraa finaaliin, Santtu Raitala totesi.

Viime viikonloppuna Belgiassa ohjastajien EM-kilpailussa viidenneksi sijoittunut Raitala ajoi karsintavoittoon myös Onnen Häivän. Neljäs voittaja oli Aamulento.

Raitalalle mahdollinen finaalivoitto olisi ensimmäinen niin lämminveristen kuin suomenhevosten puolella.

Suomenhevosten Villinmiehen Tammakilpa 2022: (suluissa hevosen valmentaja)

1. Aamulento (Mari Salminen)

2. Brenna (Ilkka Hoffren)

3. Sarikan (Timo Korvenheimo)

4. Laurilan Ilona (Tero E Mäenpää)

5. Sarita Hem (Peter Bonn)

6. Luraus (Iisakki Oja-Nisula)

7. Maranna (Tapio Perttunen)

8. Sirun Sikke (Teemu Okkolin)

9. Onnen Häivä (Sami Mykkänen)

10. Franselmi (Juha-Pekka Vilkman)

11. Larvan Justiina (Terhi Vanhala)

12. I.P. Silkki (Pertti Puikkonen)

Molempien rotujen finaalit ajetaan Lappeenrannassa lauantaina 24.9. Lämminveristen voittaja kuittaa 42 000 euron potin. Suomenhevosten sankaria odottaa 26 000 euron palkinto.