Kuvankaunis kuninkuusravihevonen eläkkeelle – rekiajelut jatkuvat monta talvea

Huippunopean Kujanpään Jyräyksen aktiviteetit eivät pääty eläkepäiviin.

Ensimmäinen kuninkuuskilpailustartti jäi 14-vuotiaan Kujanpään Jyräyksen viimeiseksi juoksuksi.

Keltanokkana tai pikemminkin keltaturpana seppelejahtiin kesällä Forssassa osallistunut ori joutui jättämään leikin kesken jalkavian takia, minkä jälkeen sen taustavoimille oli helppo päätös laskea hevonen eläkepäiville.

Kuvankauniilla Kujanpään Jyräyksellä olisi ollut ikänsä puolesta vielä ensi kausi kilpailuoikeutta jäljellä.

– Alun perin oli ajatuksena lopettaa oriin kanssa jo viime kauteen, mutta se oli itse vähän toista mieltä. Koska hevonen kulki hyvin, suunnitelmat muuttuivat, ja kilpailemista jatkettiin vielä tänä vuonna, valmentaja Heikki Pyykköä kertoo.

Kujanpään Jyräys kohosi alkukesällä elämänsä vireeseen, mutta kuninkuuskilpa meni siltä poskelleen.

– Oriin takajalka ilmeisesti revähti ennen kuninkuusraveja astutuspuuhissa, kun se meinasi kaatua pukilta. Viimeistelyissä ennen Forssaa se oli virkeä ja tosi hyvän tuntuinen, mutta kova kilpailuvauhti teki sitten tepposet, eikä se tullut kunnolla loppua.

Kujanpään Jyräyksen kuninkuuskilpailu jäi Forssassa yhden startin pituiseksi.

– Huomasin myös loppuverryttelyssä startin jälkeen, ettei oriilla ollut kaikki kunnossa, ja se jätettiin pois muilta osamatkoilta.

Yhdessä avovaimonsa Jaana Väänäsen kanssa Kujanpään Jyräyksen omistava Pyykkö kertoo, ettei hevonen starttaa enää koskaan.

Liinaharjahevonen on antanut lukuisia hienoja hetkiä hattulalaisille omistajilleen ja nämä hevoselleen. Kolmikon yhteinen puuhastelu jatkuu myös oriin kilpauran jälkeen.

– Kujanpään Jyräys on mahdottoman mukava ja komea kaveri, jonka kanssa tykkään ajaa kovasti reellä talvisin. Jaana puolestaan tykkää ratsastaa sillä, joten niissä merkeissä myös jatkamme.

Siitosoriin päivistä Kujanpään Jyräys ei pääse eläkkeellä nauttimaan.

– Sillä astutettiin tänä kesänä neljä tammaa, mutta ne eivät jääneet kantaviksi. Jos olisin alkuvuonna tiennyt, että oriin kilpailu-ura jatkuu vielä tällä kaudella, sitä ei olisi käytetty siitoksessa kesällä. Enää sillä ei astuteta tammoja, Pyykkö sanoo.

Omistajilleen hyvin rakkaan Kujanpään Jyräyksen aktiviteetit jatkuvat eläkepäivilläkin.

Vaikka Kujanpään Jyräys on äärettömän vauhdikas ori, se ei koskaan juossut tammanomistajien suosioon. Edes liinaharjan komea ulkonäkö ei houkutellut heitä.

Oriilla on vain kaksi jälkeläistä, 7-vuotias ruuna ja 2-vuotias tamma. Kilpailuikäinen ruuna ei ole startannut.

Yhdeksänä kautena kilpaillut Kujanpään Jyräys juoksi ennätyksensä 20,7a tänä kesänä kaksi viikkoa ennen kuninkuusraveja.

Valmentajan mielestä voitto viime kesäkuun Kymi GP-raveissa oli jopa hevosen uran kovin juoksu.

” Suur-Hollola -ajon kakkossija oli upea juttu, mutta olemme saaneet oriin kanssa aina elämyksiä oli ravit kuin ravit.

– Kujanpään Jyräys oli sinä päivänä tosi vahva ja hyvä. Se tuli maaliin ihan voimissaan, vaikka oli sadekeli, Pyykkö muistelee.

– Hevonen on antanut meille tosi paljon. Esimerkiksi Suur-Hollola -ajon kakkossija oli upea juttu, mutta olemme saaneet oriin kanssa aina elämyksiä oli ravit kuin ravit.

Kujanpään Jyräys tienasi kaviourilta 150 000 euroa. Se voitti 97 juoksustaan 27.

Lue lisää: Kuvankauniin suomenhevosen luja tahto johti yllättävään parantumiseen – lokoisat eläkepäivät saavat vielä odottaa

Aikoinaan ei ollut kaukana, ettei Pyykölle ja Väänäselle olisi tullut Kujanpään Jyräyksen sijasta toinen suomenhevonen.

– Ostimme Kujanpään Jyräyksen kasvattajalta, kun se oli 2-vuotias. Olin käynyt sitä ennen katsomassa yhtä toista varsaa, joka oli vuoden nuorempi. Koska pääsin koeajamaan Kujanpään Jyräyksen, ja sen askellus miellytti, päädyin kaksikon välillä siihen, Pyykkö kertoo.

Komistus käänsi katsojien päät raviradoilla kaikkina vuodenaikoina.

Tuo toinen hevonen olisi ollut Josveis, 337 000 euroa tienannut Pariisin valloittaja.

– Ei Josveis olisi käsissämme niin hyväksi kehittynyt, koska meillä ei ruunata hevosia, Pyykkö huomauttaa ja naurahtaa päälle.

13-vuotias ruuna on viettänyt leppoisia eläkepäiviä viime lokakuusta lähtien uuden omistajansa, raviselostaja ja -juontaja Antti Pylkkäsen perheen hoivissa.

Pyykön ja Väänäsen kilpareissut jatkuvat Kujanpään Jyräyksen jälkeenkin. Heidän omistuksessaan on 7-vuotias suomenhevosori Nevan Hurmuri, joka on ollut alkukesästä lähtien tauolla ja vielä kilpailematon 3-vuotias lämminveriori The First Boy.

– Lämminverinen on oma kasvattimme, ja nämä kaksi hevosta vielä katsotaan loppuun, Pyykkö sanoo.

Laumassa ei tule kunniakkaan raviuran juosseen tallin konkarihummankaan aika yksinäiseksi.